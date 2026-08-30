Většina lidí má vedle postele noční stolek, i když ho nepotřebuje. Stačí jedna změna a ložnice působí dvakrát větší

Klasický noční stolek se stal automatickou součástí každé ložnicové sestavy, protože řeší reálnou potřebu: mít věci na dosah vleže. Jenže v malém bytě, kde průchod mezi postelí a zdí měří sotva šedesát centimetrů, tahle skříňka zabírá víc prostoru, než kolik funkce skutečně dodává. Stačí přitom jediný zásah: odstranit stojící hmotu z podlahy a přesunout odkládání na stěnu, do textilu nebo na lehčí kus, a ložnice rázem působí výrazně vzdušněji. Pohled projde až k podlaze, průchod se rozšíří a celý prostor opticky nadechne.
Proč právě objem u podlahy krade ložnici centimetry
Problém malé ložnice málokdy spočívá v nedostatku odkládacích ploch. Potíž dělá hmota, která stojí v pásu mezi postelí a průchodem. Běžné noční stolky v nabídce IKEA pracují s hloubkou kolem 36 cm; model HAUGA například měří 40 × 36 cm a stojí od 999 Kč. Přitom na jeho desce většinou přežívá jen telefon, kniha, nabíječka a sklenice vody.
Závěsná police zabere 13 až 30 cm hloubky a pod ní zůstane volná podlaha. Kapsář na bočnici postele nemá žádný půdorys u země. Stolička přidá mobilitu a zároveň poslouží jako sedátko. Každá z těchto variant buď zmenšuje záběr v nejkritičtějším místě, nebo zvedá funkci nad úroveň podlahy. A právě tenhle posun, z horizontálního bloku do vertikální roviny, přináší nejrychlejší optické odlehčení.
Pět alternativ seřazených podle náročnosti montáže
Výběr závisí na tom, kolik minut a korun chcete investovat. Tady je přehled od nejjednoduššího řešení po nejsystémovější:
- Kapsář nebo závěsný organizér – žádné vrtání, hotovo za minutu. IKEA MÖJLIGHET stojí 199 Kč a pojme telefon, tablet, sluchátka i paperback. Ještě levnější varianta existuje u 4Home: závěsný organizér se šestnácti kapsami za 129 Kč, který se zavěsí kovovými háčky na hranu dveří nebo čelo postele. Oba principy fungují okamžitě, ovšem nepočítejte s odkládáním sklenice vody ani těžší keramiky.
- Stolička – postavit, hotovo. Březová KYRRE z IKEA vyjde na 399 Kč, unese 110 kg a měří 45 cm na výšku, což odpovídá horní hraně většiny matrací. Designovější dřevěná stolička Bonami Essentials Club stojí 1 119 Kč a přidá ložnici teplejší výraz díky masivnímu dřevu. Mobilita je bonus: když potřebujete průchod, prostě ji odsunete.
- Nástěnná police – vyžaduje vrtačku a správné kotvení, ale nabízí stabilní pevnou plochu. IKEA BERGSHULT 80 × 30 cm vychází na 299 Kč plus konzoly zvlášť; kompletní set BERGSHULT/TOMTHULT 120 × 20 cm stojí 419 Kč i s držáky. U JYSKu najdete polici KARSTOFT s hloubkou pouhých 13 cm za 650 Kč nebo dekorativnější HEJSAGER 65 × 80 × 20 cm za stejnou částku. Nosnost se pohybuje kolem 10 kg; telefon, kniha, malá lampička a hrnek se vejdou s rezervou.
- Dekorativní žebřík – vertikální řešení pro textilie, časopisy a lehké předměty. Na Bonami začínají od 472 Kč. Žebřík zabírá minimum podlahové plochy a zároveň dodává ložnici skandinávský, útulný charakter. Na odkládání drobností ovšem slouží hůř než police nebo stolička.
- Postel s integrovaným čelem – nejradikálnější varianta, která stolky eliminuje úplně. BRIMNES 180 × 200 cm s úložným čelem stojí 9 690 Kč a v horní části čela má otvory pro vedení kabelů k lampám i nabíječkám. Oproti sestavě „levnější postel plus samostatný stolek“ vychází zhruba o 2 700 Kč dráž, ale nabízí čistší vizuál bez visících šňůr.
Jak bezpečně pověsit polici v panelákové ložnici
Montáž police vedle postele zvládne každý, kdo umí držet vrtačku; klíčové je ale zvolit správné kotvení podle materiálu stěny. Postup v pěti krocích:
- Určete podklad. Cihlová zeď, beton, nebo dutá sádrokartonová příčka? Každý materiál vyžaduje jiný typ hmoždinky.
- Dodržte rozestup konzolí. IKEA u police BERGSHULT předepisuje minimálně 70 cm mezi dvěma držáky, u delší varianty tři konzoly.
- Nepřekračujte nosnost 10 kg a váhu rozložte rovnoměrně po celé délce.
- Počítejte s tím, že šrouby ani hmoždinky nebývají součástí balení, kupují se zvlášť.
- V dutých příčkách sáhněte po speciálním kotvení. Například fischer DuoTec 10 vyžaduje vrtání 10 mm, minimální tloušťku desky 9,5 mm a dutinu alespoň 40 mm.
Správně ukotvená police drží spolehlivě roky. Špatně zvolená hmoždinka v sádrokartonu znamená díru ve zdi a rozsypaný hrnek na matraci.
Kdy klasický stolek přece jen dává smysl, a kdy rozhodně ne
Existují situace, v nichž plnohodnotný noční stolek zůstává oprávněnou volbou. Kdo potřebuje stabilní plochu na léky, karafu, dýchací přístroj CPAP, dětský monitor nebo více nabíječek současně, ten ocení zásuvku a robustní desku. Uzavřený úložný prostor má rovněž svou logiku tam, kde se na nočním stolku střídá víc předmětů, než kolik pojme otevřená police.
Jenže v typické české panelákové ložnici, kde na stolku přežívá telefon a brýle, zabírá skříňka s hloubkou 36 cm prostor, který by jinak sloužil průchodu. Rozdíl mezi 36cm stolkem a 13cm policí KARSTOFT činí 23 centimetrů. V místnosti, kde se člověk bokem protahuje mezi postelí a skříní, je to rozdíl mezi pocitem stísněnosti a pocitem, že se dá normálně projít.
Zdroj: Vlastní průzkum obchodů – IKEA, FAVI, Asko
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Karel Novák