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Většina lidí by minci za 117 000 Kč hodila do automatu na kávu. Vzácná dvacetikoruna z roku 2000 totiž vypadá skoro úplně jako běžná

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V prosinci 2025 padlo v pražské aukční síni AUREA kladívko na dvacetikorunu, za kterou kupující zaplatil 120 000 Kč. Dva roky předtím, v dubnu 2023, se prakticky totožný kus prodal v bratislavské aukci Macho & Chlapovič za 5 000 eur, tehdy v přepočtu zhruba 117 000 Kč. Obě mince spojuje jediný rys: místo českého lva na jedné straně nesou podruhé svatého Václava. Výrobní omyl, který z běžné oběžné dvacky udělal numismatickou raritu.
Většina lidí by minci za 117 000 Kč hodila do automatu na kávu. Vzácná dvacetikoruna z roku 2000 totiž vypadá skoro úplně jako běžná

Většina lidí by minci za 117 000 Kč hodila do automatu na kávu. Vzácná dvacetikoruna z roku 2000 totiž vypadá skoro úplně jako běžná

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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