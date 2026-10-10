Většina lidí by minci za 117 000 Kč hodila do automatu na kávu. Vzácná dvacetikoruna z roku 2000 totiž vypadá skoro úplně jako běžná

Standardní dvacetikoruna vzoru 1993 má na líci českého lva obklopeného letopočtem a na rubu jezdce na koni, svatého Václava, s nominálem 20 Kč. Tak ji popisuje
Česká národní banka. Jak vypadá chyboražba revers/revers a proč stojí šestinásobek průměrného platu
Chyboražba, kterou aukční katalogy označují jako „revers/revers“, tuhle logiku obrací: obě strany zobrazují totožný svatováclavský motiv. Lev chybí. Letopočet chybí. Zbývá třináctihranná mince o průměru 26 mm a hmotnosti 8,43 g, která se od milionů svých sourozenců v peněžence liší jediným detailem, tím, co na ní spatříte, když ji otočíte.
Právě extrémní vzácnost tohoto omylu žene cenu vzhůru. V
aukci Macho & Chlapovič 30 z 21. dubna 2023 dosáhl lot 454 realizační ceny 5 000 eur ve stavu MS64 podle Sheldonovy stupnice. O dva a půl roku později, 7.–8. prosince 2025, nabídla AUREA Numismatika ve své 118. aukci obdobný exemplář a dražitelé ho vyhnali na 120 000 Kč. Dvě nezávislé aukce, dva srovnatelné výsledky. Žádný internetový mýtus, opakovaně doložený zájem trhu. Tříkrokový test: poznáte raritu za deset sekund
Rozpoznávací postup zvládne kdokoli bez lupy i bez numismatického vzdělání:
Otočte minci. Na jedné straně musí být český lev. Pokud tam vidíte znovu jezdce na koni, máte důvod zpozornět. Hledejte letopočet. Běžná dvacka ho nese na lícní straně kolem lva. Chyboražba revers/revers žádný rok neobsahuje. Porovnejte obě strany. Shodují-li se (totožný jezdec, totožný nominál 20 Kč, totožný opis), držíte kandidáta na odborné posouzení.
Pozor na záměnu s miléniovou dvacetikorunou. Ta byla do oběhu vydána 12. ledna 2000 na základě
vyhlášky ČNB č. 336/1999 Sb. a na rubu zobrazuje fragment astrolábu s opisem „ROK 2000″. Rozměry, kov i hmotnost sdílí se standardním vzorem, proto si je lidé pletou. Sběratelsky ale miléniová varianta žádnou mimořádnou prémii nenese. Stejně jako běžný svatováclavský vzor. V roce 2000 opustilo mincovnu přes 15,7 milionu dvacetikorun. Vzácná je výhradně ta s duplicitním reversem. Proč stav mince rozhoduje o desítkách tisíc korun
Samotná chyba cenu nastartuje, zachovalost ji dotáhne. Aukční kus z roku 2023 nesl grading MS64, tedy téměř nepoužitý exemplář s minimálními stopami kontaktu. AUREA Numismatika na svém webu pracuje se Sheldonovou stupnicí 1–70 a výslovně upozorňuje, že trh oceňuje kombinaci varianty, ověřené pravosti a stavu. Kus s oděrkami z peněženky může dosáhnout zlomku částky, kterou přinese mince v ražebním lesku.
Praktická pravidla zacházení jsou prostá:
Držte minci výhradně za hranu, ideálně v bavlněných rukavicích. Nikdy ji nečistěte, nedrhnete, neleštěte; jakýkoli zásah snižuje hodnotu. Uložte ji do tvrdého holderu nebo kapsle bez PVC, v suchu a při stabilní teplotě. U kusu s potenciálem nad desítky tisíc korun zvažte profesionální zapouzdření (slab) po odborném ověření. Kde v Česku minci ověřit a jak ji prodat za nejvyšší cenu
Kdo má v ruce podezřelou dvacku, potřebuje dva kroky: expertizu a prodejní kanál.
Ověření. AUREA Numismatika v Praze 5 nabízí nezávaznou konzultaci, stačí zaslat ostré fotografie líce i rubu. Za písemný posudek s určením pravosti, stavu a tržní hodnoty si firma účtuje od 3 000 Kč. U dražších exemplářů spolupracuje s americkou gradingovou autoritou NGC. Česká národní banka provozuje pracoviště pro výměnu poškozených peněz v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, ovšem ta řeší poškozené mince; sběratelskou tržní cenu nestanovují.
Prodej. AUREA popisuje pětikrokový proces: zaslání fotografií, návrh tržní a vyvolávací ceny, podpis smlouvy s pojištěním, zařazení do aukce a výplata výtěžku po úhradě kupujícího. U položky v řádu statisíců dává aukce větší smysl než přímý výkup, soutěž více dražitelů dokáže cenu vytlačit výrazně nad odhad. Jak si dvacetikoruna stojí vedle dalších českých mincovních rarit
Pro zasazení do kontextu poslouží výsledky téže 118. aukce AUREA z prosince 2025:
Mince Realizační cena 10 Kč 1993 „malé Kč“ 260 000 Kč 20 Kč chyboražba revers/revers 120 000 Kč Vzácné specimen 200 Kč (1996–2010) 60 000–65 000 Kč
Chybná dvacetikoruna tedy překonává řadu vzácných dvoustovek, byť na ikonickou desetikorunu z prvního roku české měny zatím nedosahuje. Přesto: 120 000 Kč za minci, kterou mohl kdokoli hodit do automatu na kávu, je pozoruhodná částka. K 31. prosinci 2025 koluje v oběhu 265,7 milionu dvacetikorun. Kolik z nich skrývá zdvojeného Václava, se ale neví.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková