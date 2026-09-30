Většina houbařů z úlovku dělá praženici nebo polévku. Přitom stačí mixér a krémový sýr a máte pochoutku na celý týden

Představte si, že se vracíte z lesa s košíkem, ve kterém leží pár hřibů, hrst lišek a dva klouzky. Na pořádnou smaženici málo, na polévku taky. Jenže právě tenhle menší nález má v pomazánce daleko vyšší užitnou hodnotu: sýrový základ ho natáhne do čtyř i pěti porcí studené svačiny, zatímco na pánvi by z něj byla jedna porce na jedno posezení. Stačí houby podusit, nechat vychladnout, spojit s krémovým sýrem a dochutit. Výsledek se maže na chleba, krekry, bagetu nebo plní do tortilly.
Proč zrovna pomazánka: houbový úlovek v jiné roli
Česká houbařská kuchyně se po generace točí kolem dvou poloh, horké smaženice a husté polévky. Obojí chutná skvěle, obojí se ale sní okamžitě a vyžaduje slušnou porci surovin. Pomazánka přesouvá houby do studené kuchyně, kde fungují úplně jinak. Krémový sýr zaoblí výraznou houbovou chuť, přidá jí hedvábnou texturu a zároveň vytvoří konzistenci, která drží na krajíci. Místo jednoho teplého jídla tak z úlovku vznikne zásobárna na svačiny, chlebíčky nebo nečekané hosty.
Receptový princip je stabilní a ověřený. Mykoindex ho vede jako lehký recept na čtyři porce, Toprecepty počítají s pětatřiceti minutami včetně chlazení. Základ se opakuje napříč zdroji: čerstvé houby, cibule, trocha tuku, hořčice, sůl, pepř, čerstvá bylinka a kelímek žervé či smetanového sýra.
Postup krok za krokem: od pánve po mixér
Příprava se vejde do pěti fází, z nichž žádná nevyžaduje pokročilé kuchařské dovednosti:
- Očistit a nakrájet – houby zbavte nečistot, větší kusy rozkrojte na menší kousky. U klouzků stáhněte slizkou pokožku klobouku.
- Orestovat s cibulí – na másle nebo oleji zpěňte najemno krájenou cibuli, přidejte houby a duste zhruba deset minut, dokud se neodpaří veškerá voda.
- Nechat vychladnout – zásadní krok. Horkou směs nelijte do mixéru ani nemíchejte se sýrem. Pára vytváří v uzavřené nádobě nebezpečný tlak a teplo navíc rozředí sýrový základ do řídké kaše.
- Promixovat nebo nasekat – vychladlé houby spojte se sto gramy krémového sýra, lžičkou hořčice a bylinkami. Tyčovým mixérem dosáhnete hladké konzistence, vidličkou nebo nožem hrubší, rustikálnější struktury.
- Dochutit – sůl, pepř, nasekaná petrželka nebo pažitka. Pro výraznější profil přidejte pár kapek worcesteru, sójové omáčky nebo špetku strouhaného parmezánu.
Které české houby chutnají v pomazánce nejlíp
Druh hub se do výsledku propíše výrazně, i když sýr rozdíly částečně uhladí. Hřibovité (pravák, suchohřib, kovář) dodávají hlubokou, zemitou lesní chuť. Lišky vnášejí jemnější, lehce sladkavý tón. Klouzky fungují taky, ale kvůli měkčí konzistenci a sliznatějšímu profilu se hodí spíš do hladce promixované verze. Kombinovat druhy dohromady se vyplatí: směs hřibů a lišek dává nejkomplexnější výsledek.
Mimo sezonu poslouží sušené houby, stačí je předem namočit do vlažné vody a pak podusit stejným způsobem. Mražené jsou použitelné rovněž, ale některé druhy po rozmrazení ztrácejí strukturu i chuť, takže výsledek bývá méně výrazný.
Co se krémového sýra týče, v českých obchodech seženete řadu vhodných variant: Philadelphia, Lučina, Gervais Original, Milko Žervé z Poděbrad nebo Krajanka. Všechny mají dostatečně krémovou konzistenci a neutrální chuť, která houbám nekonkuruje.
Bezpečnost a trvanlivost: jak dlouho pomazánka skutečně vydrží
Houby patří mezi potraviny, které vyžadují důslednou tepelnou úpravu. Řada jedlých druhů obsahuje za syrova látky, jež mohou způsobit zažívací potíže, proto je restujte či duste vždy důkladně, dokud nejsou měkké a zbavené vody. Pokud si u jakéhokoli nálezu nejste jistí druhem, využijte Ústřední houbařskou poradnu České mykologické společnosti, která slouží veřejnosti právě k tomuto účelu.
Hotovou pomazánku přeložte do čisté, vzduchotěsné nádoby a ihned uložte do lednice při 2 až 4 °C. Nabírejte vždy čistou lžičkou. Při běžném domácím skladování počítejte se dvěma až čtyřmi dny spotřeby. Delší trvanlivost (pět až sedm dní) je dosažitelná při vakuovém balení a stálé teplotě. Mrazit hotovou pomazánku se kvůli sýrovému základu nedoporučuje; po rozmrazení ztrácí konzistenci.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková