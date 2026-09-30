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Většina houbařů z úlovku dělá praženici nebo polévku. Přitom stačí mixér a krémový sýr a máte pochoutku na celý týden

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Z třiceti dekagramů čerstvých lesních hub a kelímku krémového sýra vznikne za půl hodiny mazací pochoutka, která vydrží v lednici několik dní a promění i skromný úlovek v překvapivě vydatné pohoštění.
Většina houbařů z úlovku dělá praženici nebo polévku. Přitom stačí mixér a krémový sýr a máte pochoutku na celý týden

Většina houbařů z úlovku dělá praženici nebo polévku. Přitom stačí mixér a krémový sýr a máte pochoutku na celý týden

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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