Většina Čechů skladuje vejce ve dveřích lednice. Kazí se tam rychleji a patří jinam

Otevřete skoro jakoukoliv lednici a vejce najdete na stejném místě, v plastovém držáku ve dveřích. Výrobci ho tam přidávají, my ho poslušně používáme a vajíčka máme pěkně po ruce. Jenže právě tohle místo jim svědčí ze všech nejmíň. Kde mají vejce ležet doopravdy a čím dalším si zbytečně zkracujeme jejich čerstvost?
Ve dveřích vejce rychleji stárnou
Držák na vejce ve dveřích vypadá jako promyšlený nápad. Ve skutečnosti je to ale nejhorší kout celé lednice. Dvířka otevíráme mnohokrát za den a pokaždé do nich vpustíme teplý vzduch z kuchyně. Teplota kolem vajec tak neustále skáče nahoru a dolů.
A právě kolísání teploty je to, co vejcím vadí nejvíc. Potřebují chlad, který se nemění. Když se studené a teplé prostředí pořád střídá, skořápka vlhne a vejce stárne rychleji, než by muselo. Místo, které nám má usnadnit život, tak připravuje vejce o dny čerstvosti.
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Nejlíp je vejcím v hlavním vnitřním prostoru lednice, ideálně vzadu na polici, kam teplý vzduch ze dveří nedosáhne. Tam se teplota drží nejstabilněji, zhruba kolem pěti stupňů. Někomu vyhovuje i uzavřená přihrádka na zeleninu, kde bývá teplota taky vyrovnaná.
Důležitější než přesné číslo je stálost. Vejcím vyhovuje stálá teplota zhruba od 5 do 18 stupňů, takže jim neublíží ani chladnější spíž nebo sklep. Hlavní je, aby se teplota zbytečně nehoupala. Když vejce jednou uložíte do chladu, nepřenášejte je pak pořád na linku a zase zpátky.
Druhá častá chyba: mýt vejce před uložením
Hodně lidí vejce po příchodu z obchodu opláchne, aby smyli nečistoty ze skořápky. Je to dobře míněný, ale kontraproduktivní zvyk. Skořápka totiž není hladká bariéra. Je poseta tisíci drobných pórů a navrch ji kryje tenká přírodní vrstva zvaná kutikula.
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Právě kutikula póry zaceluje a brání bakteriím v cestě dovnitř. Jakmile ji vodou smyjete, otevřete salmonele i dalším mikrobům dveře. Vejce se proto před uskladněním nikdy neoplachují. Zatímco ve Spojených státech se vajíčka v provozu myjí a dezinfikují, a proto tam musí povinně do chladu, ta česká si kutikulu ponechávají a jsou odolnější.
Rozdíl mezi americkým a českým přístupem k vejcím ukazuje následující srovnání:
Přístup USA Česko Zpracování skořápky vejce se v provozu myjí a dezinfikují kutikula zůstává zachovaná Důsledek musí povinně do chladu vejce jsou odolnější Trik se špičkou dolů a jak dlouho vejce vydrží Přečtěte si také: 3 věci ve vaší lednici, na kterých je víc bakterií než na klice od dveří. Ta poslední vás dostane
Mezi zkušenými hospodyněmi koluje rada ukládat vejce špičatým koncem dolů. Logika za tím je jednoduchá. Na širším konci vejce je vzduchová bublina, která s věkem roste. Když míří špička dolů, bublina zůstane nahoře a netlačí se k žloutku, takže by vejce teoreticky mělo vydržet déle. Vědecky to sice nikdo jednoznačně nepotvrdil, ale uškodit to nemůže. Jen pozor na jednu věc. Když takhle obrácená zůstanou víc než deset dní, radši je přetočte, aby se žloutek zevnitř nepřilepil na skořápku.
Na suchém a stabilně chladném místě vydrží čerstvá vejce klidně přes měsíc. Ilustrační foto. Zdroj: George Piskov / Pexels.
Když vejce leží na suchém a stabilně chladném místě, bez potíží na něm vydrží klidně přes měsíc. Díky neporušené kutikule přečkají i mimo lednici, v ní si ale čerstvost udrží nejdéle. Takže až budete příště uklízet nákup, nechte držák ve dveřích pro kečup nebo máslo a vejce dejte dovnitř na polici.
Zdroje: https://www.ceskavejce.cz/skladovani-a-doporuceni/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/35799-jak-spravne-skladovat-vejce, https://www.denik.cz/zdravi-poradny/omyvani-vajec-salmonela/, https://www.nzip.cz/clanek/1955-salmoneloza, https://zeny.iprima.cz/skladovani-vajec-spickou-dolu-470197