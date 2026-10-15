Většina Čechů skladuje brambory špatně. Zde je návod, jak je udržet čerstvé až 3 měsíce

Přímé sluneční světlo bramborám nesvědčí
Základem je najít chladné, tmavé a dobře větrané místo. Nabízí se tak sklepy, spíže, případně kuchyňské skříňky, záleží na vašich možnostech. Každopádně platí, že brambory by měly být uchovávány mimo dosah přímého slunečního světla. Je to částečně proto, že onen svit by mohl způsobit, že zezelenají a začnou klíčit.
Roli hraje i balení. Otevřený papírový sáček nebo volně přístupný košík, kde může cirkulovat vzduch, je lepší než uzavřený plastový pytlík. Plast může zadržovat vlhkost a vytvářet špatné podmínky.
Ani přílišná zima není dobrá
Byl by ale omyl myslet si, že čistě chladné místo vše vyřeší a že tudíž stačí strčit brambory do lednice. Ačkoli se to v zájmu prodloužení životnosti může zdát samozřejmé, nedoporučuje se to. Příliš nízká teplota způsobí, že se část škrobu přemění na cukr. To pochopitelně ovlivní samotné vaření a následnou chuť brambor. Proto je lepší volbou už zmíněná spíž nebo vhodná tmavá kuchyňská skříňka.
Další důležitá rada zní, že byste měli brambory držet dál od určitých potravin, přesněji od jablek, banánů, cibule, česneku aj. Ty mohou přispět k rychlejšímu dozrávání a zkažení vaší sklizně.
Když shrneme, co jsme se dozvěděli, zjistíme, že k prodloužení trvanlivosti brambor není zapotřebí znát žádné pokročilé triky. Postačí tmavé a chladné místo, ne však příliš studené, s dobrou cirkulací vzduchu a správnou vzdáleností od ostatních potravin. Tak vám vydrží podstatně déle.
Jak lze skladovat brambory až rok
Brambory je možné též zmrazit a skladovat výrazně déle. Nejdřív je oloupejte a nakrájejte do tvaru, v jakém je plánujete využít, např. na plátky nebo kostky. Kousky brambor vložte do misky se studenou vodou a trochou citronové šťávy nebo octa.
V hrnci vařte vodu při vysoké teplotě, poté snižte na středně nízkou, aby se udržel var. Přidejte nakrájené brambory a vařte tak, aby už nebyly syrové, ale ani úplně uvařené, asi pět minut. Zbývá přecedit a vytáhnout plechy, na nichž blanšírované brambory rovnoměrně rozložíte. Nechte je vychladnout v lednici, ochuťte dle potřeby, vložte do sáčku na zip s označením a datem a zmrazte na 10 až 12 měsíců.
Jak skladovat už oloupané či nakrájené brambory
Nejlepší je brambory umýt, oloupat a nakrájet až těsně předtím, než je použijete ve svých oblíbených receptech. Nicméně v některých případech se může hodit mít brambory oloupané, ba dokonce nakrájené na kostky, třeba dvacet čtyři hodin předem. Ponořte celé oloupané nebo nakrájené brambory do velké mísy s vodou. Tu přikryjte, dejte do lednice a uvařte připravené brambory během jednoho dne.
Můžete také přidat lžíci citronové šťávy nebo bílého octa, abyste zabránili oxidaci, která by mohla způsobit, že oloupané a nakrájené brambory zhnědnou.
Zdroje článku: dagens.dk, bhg.com, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková