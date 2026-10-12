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Většina Čechů platí za dřevěný plot statisíce. Zkušení zahrádkáři vysadí keře, které za sezónu vytvoří neprůhlednou stěnu a ještě rodí

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Sto metrů dřevěného plotu vyjde i na 300 000 Kč. Stejná délka z rybízu, angreštu a muchovníku stojí v sazenicích zhruba patnáctinu a každé léto přinese úrodu.
Většina Čechů platí za dřevěný plot statisíce. Zkušení zahrádkáři vysadí keře, které za sezónu vytvoří neprůhlednou stěnu a ještě rodí

Většina Čechů platí za dřevěný plot statisíce. Zkušení zahrádkáři vysadí keře, které za sezónu vytvoří neprůhlednou stěnu a ještě rodí

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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