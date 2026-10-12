Většina Čechů má doma falešný med a netuší to. Stačí ho namazat na chleba a za minutu poznáte, jestli vás okradli

Skuteční znalci praví, že pravý med si jen tak s něčím nespletete. Jeho vůně je nezaměnitelná, textura jemná, ale výrazná.
Falešný med je pak oproti tomu pravému o něco průhlednější, rychleji teče a příliš lepí. Do mistrovského díla naší přírody má tak skutečně daleko. Pokud vám však takový popis přijde příliš obecný (což se může snadno stát, pokud nemáte s medem až takové zkušenosti), pomozte si šikovným testem, jak radí web SimplyHoney. Jak otestovat med chlebem
Pamatujte, že nejlepší způsob, jak si med vychutnat, není jen jeho chuť, ale také vědomí, že je čistý, přírodní a po všech stránkách prospěšný.
Už jen proto byste si do košíku neměli dávat nekvalitní výrobky. Dobré vodítko vám může poskytnout namazání medu na chleba (máme na mysli běžný med, pro ten pastovaný tahle poučka neplatí. Pokud se do krajíce med vsákne a pečivo díky němu trochu ztvrdne, pak máte v ruce zcela jistě kvalitní produkt. Naopak měkký, skoro až rozblemcaný krajíc vám podle webu TheSpruce sděluje pravý opak. Zdroj fotografie: Pixabay Pokud si chcete koupit med od nového včelaře, ale zároveň nechcete kupovat zajíce v pytli, vezměte si k ruce pečivo. Pokus s horkým drátem
Existují však i další triky. Jeden z nich nám poradil včelař Jiří N. z Olomouce.
„Zahřejte kovový drát dočervena a ponořte jej do medu. A dodává i tipy k vizuální kontrole. Pokud je med čistý, zkaramelizuje a přilne k drátu, aniž by z něj (po vytažení) snadno odkapával.“ „ Pravý med by měl být čirý až mírně zakalený a měl by téct souvislým, hustým proudem.
Naproti tomu falešný med bývá příliš hladký a volně stéká. Prostě vezměte sklenici s medem, otočte ji dnem vzhůru a pozorujte. Pravý med se bude líně plazit po stěnách sklenice a vytvoří jen pomalu se pohybující sladkou clonu. Ten nekvalitní chrstne dolů skoro jako voda“ Zdroj fotografie: А. Ю. Зверев / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0 Pravý med není jen lahůdkou pro chuťové pohárky, je to zážitek. Pokud ho tedy někdo nezkazí pančováním – odhalení je snadné.
A neměli bychom si prý zapomenout také přivonět.
„Čistý med má výraznou květinovou vůni, kterou lze jen těžko přehlédnout. A vyrobit si můžete i Pokud váš med postrádá vůni nebo je cítit nakysle či jakkoliv nepříjemně, pak je buď nekvalitní nebo zkažený. Ani jedno vám určitě nedoporučuju.“ domácí med z jetele, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři