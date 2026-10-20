Většina Čechů by starý růžový servis odnesla do sběrného dvora. Jeden detail na spodku šálku ale prozradí, že drží v ruce věc za tisíce

28. března 2025 skončila na Aukru aukce, která by leckterého majitele zaprášené vitríny přiměla otočit šálek dnem vzhůru. Růžová souprava označená jako „krásná sada od Byzantu, top stav“ změnila majitele za patnáct tisíc korun. Na první pohled šlo o typický kus z obýváku po babičce: květinový dekor, zlacené okraje a odstín, který si mnozí spojují spíš s vyklízením bytu než s investicí. Rozhodující informace se ale skrývala vespod. Na dně porcelánu stála písmena H&C, podpis chodovské porcelánky Haas & Czjzek. Kdo ví, co na spodku hledat, dokáže během pár vteřin oddělit sběratelsky zajímavý servis od běžného nádobí.
Dva smrčky a písmena H&C: značka, kterou sběratelé hledají
Výroba v Chodově na Karlovarsku začala v roce 1811 kameninou a porcelánem. Zlom přišel v roce 1872, kdy manufakturu převzala firma Haas & Czjzek. Podle historického přehledu
města Chodov od té doby nese chodovská produkce značku H&C pod dvěma smrčky doplněnou písmenem CH.
Rejstřík značení porcelánu Antik Praha eviduje další podoby téhož podpisu: H&C CH a H&C CHODAU. Databáze TheOldStuff pak umožňuje i hrubou dataci podle doprovodného textu:
Nápis na dně Přibližné období Chodau H&C Czechoslovakia 1918-1938 H&C se stromy 1945-1991 H&C CH Made in Czechoslovakia (štítek) do roku 1991 Original Rosa Porzellan H&C Czech Republic Handpainted 1991-2003
Slovo „Czechoslovakia“ tedy kus zařadí nejpozději do začátku devadesátých let, „Czech Republic“ naopak ukazuje na mladší výrobu. Pro sběratele je to cenné vodítko, protože právě stáří patří k věcem, které při ocenění rozhodují.
Růžová skrz naskrz: jak poznat pravý chodovský porcelán
Značka je první krok. Druhým je materiál. Chodovská porcelánka proslula růžovým porcelánem, při jehož výrobě se podle městské kroniky „zbarvuje již samostatná porcelánová hmota“. Barva tak prostupuje celým střepem. U levnějších napodobenin naopak leží růžová jen v tenké povrchové glazuře na bílém podkladu, jak ve svém srovnání vysvětluje i prodejce Verner a syn.
V praxi pomůže drobný oťuk, neglazovaný okraj spodku nebo místo, kde se stýká ouško s tělem šálku. Pokud tam prosvítá bílá, jde nejspíš o glazovanou variantu. Pokud je i holý střep jemně růžový, máte v ruce technologicky náročnější výrobek, jaký Karlovarsko proslavil.
Jak přesně Chodov hmotu barvil, zůstává výrobním tajemstvím; původní recept se nedochoval. Historicky se růžové a purpurové porcelánové pigmenty spojovaly s takzvaným Cassiovým purpurem. Jde o barvivo z nepatrných částeček zlata vysrážených na oxidu cínu, které se dříve hojně používalo u skla, emailů i porcelánu. Ve vitríně tedy může stát nádobí, jehož odstín má podle této hypotézy původ v drahém kovu.
Tradice je přitom uzavřená. Porcelánka v Chodově už nepracuje a jako poslední výrobce růžového porcelánu zbývá Leander z Louček. Jeho nová patnáctidílná čajová či kávová souprava stojí v e-shopu Porcelánový svět 8 990 Kč. Starší chodovské kusy se tak dají jen dohledat, ne dokoupit, a to jim podle nás dodává na sběratelské přitažlivosti.
Od cukřenky po patnáct tisíc: co rozhoduje o ceně růžového servisu
Samotná růžová barva o ceně nerozhoduje. Rozhoduje souběh pěti faktorů: probarvené hmoty, chodovské značky, stáří, kompletnosti a stavu. Jakmile se sejdou všechny, jsou tisíce korun reálné.
Aukční záznamy z posledních měsíců to dobře ilustrují. Zmíněná sada H&C v bezvadné kondici se v březnu 2025 vydražila za 15 000 Kč. Pár moka šálků H&C Chodov ze sedmdesátých let se v prosinci 2025 prodal na OneBidu zhruba za 1 100 Kč včetně aukčního poplatku. Samostatná cukřenka z osmdesátých let, o kterou se přetahovali čtyři zájemci, skončila v únoru 2025 na 393 Kč.
Z toho plyne jednoduché pravidlo. Jednotlivý díl se prodává ve stovkách, celá souprava se může vyšplhat k vyšším tisícům. Kupující platí za možnost postavit na stůl kompletní servis, nejen za porcelán. Chybějící víčko, šálek nebo podšálek proto hodnotu citelně sníží, souprava se pak už nedá nabídnout jako kompletní.
Stejně tvrdě dopadají vady. Odborné oceňovací postupy, například průvodce asociace FAIR, pečlivě evidují oťuky, vlasové praskliny, skvrny, ztráty glazury, setřené zlacení i staré opravy. Muzeum Viktorie a Alberta k tomu doplňuje praktický test: tupý zvuk při jemném poklepu může prozradit skrytou trhlinu. Zachovalé zlacení patří u růžového porcelánu k nejcennějším detailům, protože se nejsnáze odírá.
Než servis odnesete z půdy: fotky, odhad a prodej
Kdo na spodku objeví H&C, neměl by soupravu narychlo nabízet v bazaru. Antik Praha ve svém návodu k odhadu ceny porcelánu radí nejprve shromáždit podklady. Osvědčená sada fotografií vypadá takto:
dno se značkou celkově i v ostrém detailu, každý kus zepředu i zezadu, zlacení a ruční malba zblízka, každé poškození zvlášť, včetně drobných oťuků, celá souprava pohromadě, s uvedeným počtem dílů a rozměry.
Značku se vyplatí porovnat s rejstříkem Antik Praha a databází TheOldStuff. Následuje odborný pohled. Pražská Galerie Národní 25 nabízí bezplatné předběžné ocenění starožitností včetně porcelánu, upozorňuje však, že skutečně spolehlivý odhad vyžaduje osobní prohlídku. Pro kvalitnější kusy přichází v úvahu i Dorotheum s vlastní kategorií skla a porcelánu, u mimořádně cenných souborů pak soudní znalec.
Při prodeji hraje roli trpělivost. Přímý výkup přinese peníze hned, zpravidla však výrazně nižší částku. Komisní prodej nebo aukce nechají majiteli větší podíl z konečné ceny, výdělek ale dorazí až po prodeji. Galerie Národní 25 uvádí provizi od pěti procent. Podle nás se u kompletní značené soupravy v dobrém stavu čekání vyplatí téměř vždy.
Myčka jako nepřítel: jak uchránit zlacení i hodnotu
Nejvíc peněz ztrácí starý porcelán nešetrným úklidem. Muzeum Viktorie a Alberta doporučuje začít prohlídkou za dobrého světla a jemným oprášením měkkým štětcem. Stabilní glazované kusy snesou nanejvýš opatrné otření vlhkým tamponem s kapkou jemného prostředku. Myčka, bělidla a abrazivní čističe jsou tabu, stejně jako opakované drhnutí zlacených okrajů.
Americká správa národních parků (NPS) ve své muzejní příručce připomíná pravidla manipulace: porcelán brát do ruky co nejméně, vždy oběma rukama a nikdy ho nezvedat za ouško, víčko ani jiný výstupek. Při uskladnění pomůže polstrování mezi jednotlivými díly. Samolepicí cenovky a lepicí pásky na povrch nepatří; při odlepení mohou strhnout dekor i zlato.
Souprava, která desítky let přečkala ve vitríně, tak zbytečně nepřijde o hodnotu během jediného odpoledne u dřezu.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková