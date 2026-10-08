Větrníkový dort spojuje retro chuť s efektním vzhledem a na slavnostním stole rozhodně nezapadne

Na rodinné oslavy, nedělní kávu i ve chvíli, kdy má být na stole něco slavnostnějšího, peču karamelový větrník jako dort na plech. Odpadá plnění jednotlivých zákusků, ale zůstane to hlavní: , dva krémy a navrch odpalované těsto karamelová poleva. Tahle větší verze se mi doma osvědčila nejvíc. Dobře se chladí, krájí bez velkého trápení a na tácu nevypadá vůbec obyčejně.
Do klasických
větrníků jsem se dlouho nepouštěla. Měla jsem pocit, že je kolem nich moc kroků a že stačí menší chyba u těsta. Když se ale udělají jako jeden velký , je to celé o něco klidnější. Těsto se upeče v plátu, krémy se natřou najednou a výsledek pořád působí slavnostně, i když se peče v běžné kuchyni mezi nádobím a hrnkem kávy. moučník
Nejvíc záleží na několika věcech. Spodní plát musí být dobře propečený a vychladlý, krém pevný a šlehačková vrstva spíš lehká než těžká. Když se moučník nechá odpočinout, řezy drží tvar a při krájení se nerozjíždějí do stran.
Můj tip zní: Nejlépe se mi větrníkový dort krájí po delším chlazení, ideálně až druhý den. Recept na karamelový větrník jako dort
Počet porcí: přibližně 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu
Odpalované těsto: 750 ml vody 230 g másla 230 g hladké mouky špetka soli 8 vajec
Karamelová náplň: 750 ml mléka 2 balení karamelového pudinku 150 g moučkového cukru 250 g másla
Šlehačková náplň: 250 ml smetany ke šlehání 50 g moučkového cukru 1 balení ztužovače šlehačky
Poleva: 250 g cukru krupice 250 ml smetany ke šlehání Postup přípravy domácího karamelového větrníku v podobě dortu
1. Připravte si větší plech nebo formu a vyložte ji
pečicím papírem. Troubu nastavte na 200 °C. U odpalovaného těsta se vyplatí mít suroviny předem nachystané, protože v hrnci už není moc času něco hledat.
2. Do hrnce nalijte
vodu, přidejte máslo a sůl. Přiveďte k varu. Jakmile se máslo rozpustí, vsypte naráz hladkou mouku. Míchejte, až se těsto začne odlepovat od stěn hrnce a spojí se do hladké koule.
3. Hrnec odstavte a těsto nechte několik minut zchladnout. Potom do něj postupně, jedno po druhém, zašlehejte
vejce. Hotové těsto má být hladké, lesklé a dostatečně husté, aby se dalo rozetřít na plech, ale nebylo tuhé.
4. Těsto rozetřete na připravený plech v co nejrovnoměrnější vrstvě. Dejte péct nejdřív na
200 °C asi 10 minut, pak teplotu snižte na 180 °C a dopékejte ještě přibližně 25 až 30 minut. Troubu během pečení zbytečně neotvírejte, těsto by mohlo spadnout.
5. Upečený plát nechte úplně vychladnout. Když se povrch místy hodně nafoukne, nevadí to. U větrníkového těsta je to spíš dobré znamení a řezy pak působí vzdušněji.
Foto: Cooky.cz, Upečené pláty nechte úplně vychladnout. Příprava náplně
6. Na první náplň uvařte z
mléka a karamelových pudinků hustý pudink. Nechte ho vychladnout, občas promíchejte, aby se nahoře netvořil škraloup. Mezitím vyšlehejte máslo s moučkovým cukrem a po částech zašlehejte vychladlý pudink.
7. Připravený
karamelový krém natřete na vychladlý korpus do rovnoměrné vrstvy. Na chvíli ho dejte do lednice. Krém zpevní a další vrstva se pak bude nanášet o dost lépe. Foto: Cooky.cz, Po nanesení karamelového krému dejte dort na chvíli do lednice.
8. V jiné míse vyšlehejte
smetanu ke šlehání s moučkovým cukrem a přidejte ztužovač šlehačky. Šlehačka má být pevná, ale ne sražená ani přešlehaná. Rozetřete ji na karamelový krém a povrch lehce uhlaďte. Foto: Cooky.cz, Šlehačka má být pevná, ale ne sražená ani přešlehaná. Teď je čas na karamelovou polevu
9. Do čistého hrnce nasypte
cukr krupice a na středním plameni ho nechte postupně rozpustit. Jakmile má karamel jantarovou barvu, opatrně přilijte smetanu. Bude to prskat a pěnit, s tím se počítá. Míchejte, dokud se karamel znovu nerozpustí a poleva nezačne houstnout.
10. Polevu nechte jen krátce zchladnout. Nemá být vařící, ale musí zůstat tekutá. Nalijte ji na vrstvu
šlehačky a opatrně rozetřete. S karamelem je dobré pracovat svižně, protože tuhne rychleji, než by člověk někdy potřeboval. Foto: Cooky.cz, Poleva má být vlažná, nesmí být horká, ale musí být tekutá.
11. Dort uložte alespoň na
4 hodiny do lednice, lepší je ale nechat ho tam přes noc. Před podáváním krájejte nožem namočeným v horké vodě a otřeným do sucha. Hotové řezy uchovávejte v chladu a snězte ideálně do 2 dnů. Foto: Cooky.cz, Krájejte nožem namočeným v horké vodě a otřeným dosucha. Rady na co si u větrníkového dortu dát pozor Pokud chcete jemnější polevu, rozetřete karamel jen v tenčí vrstvě a nechte trochu prosvítat i světlou šlehačku pod ním. Moučník je nejlepší připravit den předem. Krémy se rozleží a řezy pak při krájení lépe drží. Jestli se karamelový krém zdá moc měkký, dejte ho asi na deset minut do lednice a teprve potom ho nanášejte na korpus. Pokud chcete úhlednější vzhled, naznačte si porce nožem hned po nalití polevy, dokud ještě úplně neztuhla. Při závěrečném krájení se pak vrchní karamelová vrstva tolik neláme.
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