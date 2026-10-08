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Větrníkový dort spojuje retro chuť s efektním vzhledem a na slavnostním stole rozhodně nezapadne

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Když potřebuji upéct něco slavnostnějšího pro rodinu, ale nechci se pouštět do malých zákusků po jednom, sahám po větrníku jako dortu. Má všechno, co na klasickém karamelovém větrníku milujeme. Odpalované těsto, dva druhy náplně i karamelovou polevu, jen v mnohem praktičtější podobě na plech.
Obrázek k receptu s názvem Jinak už ho nedělám: karamelový větrník jako dort je efektní retro dezert, který chutná slavnostně a připravíte ho i doma

Obrázek k receptu s názvem Jinak už ho nedělám: karamelový větrník jako dort je efektní retro dezert, který chutná slavnostně a připravíte ho i doma

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Jinak už ho nedělám: karamelový větrník jako dort je efektní retro dezert, který chutná slavnostně a připravíte ho i doma
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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