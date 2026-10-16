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Veterinář varuje všechny majitele psů: Nezapomeňte v říjnu na pravidlo čtyř hodin

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Zářijové ráno má svůj zvuk. Cvakne zámek, ozvou se kroky na schodech a pak je ticho. Pro lidi je to začátek běžného pracovního dne. Pro psa, který měl celé léto neustále někoho z rodiny na dohled, je to ale zlom, kterému nerozumí.
Veterinář varuje všechny majitele psů: Nezapomeňte v říjnu na pravidlo čtyř hodin

Veterinář varuje všechny majitele psů: Nezapomeňte v říjnu na pravidlo čtyř hodin

Zdroj: pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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