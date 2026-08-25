Veteránky second handu prozradily 5 míst, kde vždy něco najdou. Klíč je v obrátkovosti zboží, kterou velké řetězce nemají

Kdo pravidelně prochází velké second handy, zná ten pocit: hodina přehrabování, nulový výsledek. Jenže existují místa, kde poměr času stráveného v obchodě k počtu zajímavých kusů vychází úplně jinak. Nejde o tajné adresy ani uzavřený klub zasvěcených, jde o obchody, které si zakládají na tom, že do regálu pustí jen to, co projde přísným filtrem. A právě kombinace ručního výběru, rychlé obměny sortimentu a jasných pravidel příjmu zboží z nich dělá místa, kam se zkušení lovci second handu vracejí.
Pět adres od Prahy po České Budějovice
Nejsilnější výběr nekončí na hranicích Prahy. Tři z pěti obchodů leží mimo hlavní město, takže nejde o čistě pražský přehled.
- 1981 Secondhand – Oldřichova 427/31, Praha 2. Sedm let na scéně, zboží od ověřených evropských dodavatelů a jeden klíčový detail: nové kousky doplňují každý den. V regálech Levi’s, Carhartt, Dickies, Barbour nebo Benetton. Kdo přijde v pondělí a ve čtvrtek, uvidí jiný obchod.
- Vintage Therapy – dvě pobočky v Praze 1 (Ostrovní 22 a Bílkova 6). Majitelka Hana a její tým staví na principu ručního výběru: co neprojde selekcí, nepověsí se. Vedle vintage kusů tu najdete upcyklované věci, lokální designéry, šperky i kabelky. Cenově se pohybujete od čtyř set korun za doplněk po nízké tisíce za výraznější kus.
- Vintage No Introductions – Milady Horákové 14, Brno. Filip Blažek vybírá každý kus osobně. Síla obchodu? Sběratelská trička s filmovými a hudebními potisky a výrazné vintage kousky, které jinde nenajdete. CzechTourism ho zařadil mezi doporučené vintage obchody v Česku.
- Pohel Úhledu – Přívozská 157/5, Ostrava. Majitelka Eva se udržitelné módě věnuje od roku 2010. Každý kus prochází jejíma rukama, sortiment doplňuje denně a prezentuje ho v limitovaných kolekcích. Šaty z bavlny, viskózy, boho střihy, ideální načasování pro léto.
- TOPsh – Nová 2025/16, České Budějovice. Zakladatelky Kulda a Falda loví přes deset let. Fungují na provizním modelu s přísnými pravidly: berou jen dámské oblečení aktuální sezóny, čisté, bez známek nošení a stylové. Co neprojde komisí, do prodeje nevstoupí.
Co znamená obrátkovost a proč rozhoduje
Obrátkovost zboží zní jako termín z logistiky. V praxi jde o jednoduchou věc: jak rychle přicházejí nové kusy a jak rychle mizí ty staré. A právě tady se kurátorské obchody liší od zbytku trhu.
U 1981 je to doslova denní rytmus, proto tam můžete chodit dvakrát týdně a pokaždé narazit na něco nového. Pohel komunikuje „každý den něco nového“ a limitované kolekce fungují jako dropy, které vytvářejí důvod vrátit se. TOPsh zase pracuje se sezónním tlakem: nové věci se do prodeje dostanou do pěti pracovních dnů od přebrání, a co se neprodá do konce sezóny, padá do výprodejů až s 90% slevou.
Výsledek? Žádný „ležákový“ regál, kde visí stejné kousky měsíce. Při opakované návštěvě je reálná šance, že uvidíte zásadně jiný sortiment.
Proč velké řetězce hrají jinou hru
Bylo by nefér tvrdit, že řetězce typu Humana obrátkovost nemají. Mají, ale průmyslovou. Podle jejich vlastního reportu o udržitelnosti fungují východoevropské prodejny v pětitýdenním cyklu: obchod se plně naskladní, pak se ceny každý týden snižují, až se regál vyprázdní a naplní znovu. Je to efektivní systém pro velké objemy, ale nákupní zážitek je zásadně jiný. Procházíte stovky kusů bez předvýběru a hledáte jehlu v kupce sena.
Vinted je pak úplně jiná kategorie. Nejde o obchod, ale o tržiště mezi lidmi; miliony uživatelů nahrávají vlastní položky. Pohodlné pro cílený nákup konkrétní věci, ale bez toho fyzického zážitku, kdy vás překvapí kus, o kterém jste nevěděli, že ho chcete.
Kurátorský second hand nevyhrává objemem ani cenou. Vyhrává tím, co bychom nazvali úspěšností na jeden vstup do prodejny.
Jak poznat dobrý výběrový second hand kdekoliv
Pět konkrétních adres je užitečných, ale ne každý bydlí v Praze, Brně, Ostravě nebo Budějovicích. Existují ale rozpoznatelné znaky, podle kterých najdete srovnatelné místo i ve svém okolí:
- Obchod umí popsat, odkud bere zboží a jak ho filtruje. Když provozovatel nedokáže říct, proč daný kus vybral, pravděpodobně nevybíral.
- Novinky komunikuje na sociálních sítích. Instagram je u menších second handů de facto výloha. Kdo tam nic nesdílí, nejspíš nemá co sdílet.
- Sortiment se viditelně mění v čase. Denní novinky, limitované kolekce, sezónní výprodeje, cokoliv, co signalizuje pohyb.
- Má jasná pravidla příjmu. TOPsh je v tomhle učebnicový příklad: veřejně říká, co bere a co ne. Transparentnost filtru je známka kvality.
A ještě jedna věc: nejlepší načasování návštěvy není „úterý v deset“, ale první okno po oznámeném dropu na sociálních sítích.
Za selekci se připlácí, a stojí to za to
Cenově jsou kurátorské obchody zpravidla dražší než velkoobjemové řetězce. U Pohelu se nové kusy pohybují mezi 629 a 1 200 korunami, Vintage Therapy nabízí doplňky od čtyř set korun a kabelky kolem tří tisíc. Humana naproti tomu systematicky zlevňuje v čase. Kdo chce nejnižší cenu za kilo, sáhne po řetězci. Kdo chce přijít, za dvacet minut najít tři zajímavé věci a odejít, připlácí za to, že někdo jiný už udělal tu hodinu přehrabování za něj.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková