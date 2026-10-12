Veterán UFC pověsil rukavice na hřebík a vystudoval medicínu. Teď hledá způsob, jak odhalit nemoc, kterou jde u bojovníků potvrdit jen po smrti

Nejdřív klec, pak posluchárna, pak bílý plášť. Thiago Tavares odzápasil v UFC 18 večerů, v kleci potkal Khabiba Nurmagomedova i Briana Ortegu a patřil k brazilským vytrvalcům lehké a pérové váhy. Když v roce 2021 definitivně skončil, nešel dělat trenéra ani experta do studia: část vydělaných peněz poslal na lékařskou fakultu. Pracuje jako lékař se zaměřením na neurologii a chystá výzkum, který míří přesně na lidi, s nimiž si roky vyměňoval rány. Redakce MMAmagu nahlédla do jeho zápasové karty v databázi Sherdog Fight Finder a rozpočítala, jak moc se téma jeho výzkumu týká jeho samotného.
Výplaty z klece skončily na školném
Tavares nebyl hvězdou hlavních zápasů. Byl něco jiného: stálice. V UFC, největší organizaci smíšených bojových umění na světě, debutoval 5. dubna 2007 výhrou nad Naoyukim Kotanim a v kleci vydržel skoro deset let. Jeho karta v databázi Sherdog Fight Finder uvádí bilanci 24 výher, 11 proher a jednu remízu.
Soupeřské jmenovky mluví za sebe: Nurmagomedov, Ortega, Clay Guida. Poslední zápas v UFC prohrál 8. července 2016 s Doo Ho Choiem po knockoutu, naposledy profesionálně nastoupil 3. května 2021 proti Timuru Nagibinovi.
Co přišlo potom, se v téhle branži vidí málokdy.
Sherdog o něm píše jako o praktikujícím lékaři se zaměřením na neurologii, který část kariérních výdělků dal za studium medicíny. Podle staršího rozhovoru pro MMA Fighting se kvůli škole přestěhoval do Argentiny.
V rozhovoru pro Sherdog ale sám popsal tvrdou hranici své práce: nemoc, kterou chce u bývalých kolegů hledat, umí medicína s jistotou potvrdit až na pitevním stole.
Co lékař u živého bojovníka nedokáže říct
Chronická traumatická encefalopatie, zkráceně CTE, je onemocnění mozku spojované s dlouhodobou zátěží opakovanými nárazy do hlavy. Americká zdravotní agentura
CDC ji popisuje jako stav, kdy se v mozku hromadí abnormální bílkoviny a poškozují tkáň.
A tady narazí i ten nejlepší neurolog. Tavares pro Sherdog uvedl, že
„jediný způsob, jak CTE potvrdit“, vede přes vyšetření mozkové tkáně po smrti. Jinými slovy: žádný krevní odběr, žádný sken, žádný test v ordinaci. Totéž uvádějí americké Národní instituty zdraví, podle kterých lékaři za života vycházejí z historie nárazů a z příznaků a postupně vylučují jiné poruchy. Tavaresova vyjádření porovnala redakce MMAmagu s texty obou institucí; u žijících pacientů se proto mluví o syndromu traumatické encefalopatie, ne o potvrzené diagnóze.
Pozor na zkratku, která po každém tvrdém knockoutu proletí komentáři pod videem. Otřes mozku je podle
Národního zdravotnického informačního portálu mírná forma traumatického poranění mozku s dočasnou ztrátou normální mozkové činnosti. CDC k tomu dodává, že silný důkaz nespojuje jeden nebo několik otřesů s CTE; zkoumá se dlouhodobá opakovaná zátěž. Jedna rána tedy není diagnóza.
Tavares chce tu hranici posunout a má na to konkrétní plán.
Čtyřicet veteránů z jedné éry a helma s elektrodami
Projekt má podle jeho popisu pro Sherdog zapojit 40 bývalých bojovníků UFC z generace, která zápasila mezi lety 2010 a 2017. Tým jim chce nasadit helmu vybavenou pro elektroencefalografii, tedy přístroj, který podle Tavarese
„měří mozkové vlny“. K tomu přidá podrobné hodnocení příznaků a umělou inteligenci, která má v datech hledat možný marker. Nejde o hotový test, jde o pokus najít stopu.
Zajímavé je, koho si pro výzkum vybral. Z řádků zápasové karty, které redakce MMAmagu prošla rok po roce, plyne, že do zvoleného období spadá většina jeho vlastní kariéry v UFC.
Období Zápasy v UFC Z toho prohry před limitem 2007–2009 7 1 2010–2017 (období projektu) 11 4 Celá kariéra v UFC 18 5
Čísla popisují kariérní záznam a způsob ukončení zápasů, nic víc. O zdravotním stavu kohokoli z nich nevypovídají.
Tavares v tom ovšem není sám. Jeho magisterský projekt vstupuje do hry, ve které už roky tečou milionové částky a běží studie na stovkách bojovníků.
Kolem mozků bojovníků už tečou velké peníze
K tomu si redakce MMAmagu otevřela
tiskovou zprávu Cleveland Clinic z 8. října 2026 a zadání studie, na kterou peníze míří. UFC v ní slíbilo 1 milion dolarů, tedy zhruba 21,745 milionu Kč, a podporu Professional Athletes Brain Health Study do roku 2030. Podle téže zprávy je organizace ve studii od roku 2011 a dohromady přislíbila přes 3 miliony dolarů.
Co ta studie dělá?
Popis výzkumu z nevadského centra pro zdraví mozku uvádí, že nabírá aktivní i bývalé profesionální boxery a bojovníky smíšených bojových umění s nejméně 10 profesionálními zápasy a k nim kontrolní účastníky bez kontaktního sportu. Zapsaných je podle tiskové zprávy přes 900 sportovců.
Podobně jde na věc i americký projekt DIAGNOSE-CTE, který se snaží nemoc rozpoznat za života.
Metodologický článek projektu uvádí cílový vzorek 240 mužů ve třech skupinách, z nichž většinu tvoří bývalí hráči amerického fotbalu, a tříleté sledování po vstupním vyšetření. S MMA tedy nemá nic společného, zato ukazuje měřítko, ve kterém se taková práce dělá.
A jeden poznatek, který se do hororových titulků nevejde: Cleveland Clinic už v roce 2022
popsala, že u části vysloužilých bojovníků se některé sledované ukazatele myšlení a paměti po konci kariéry stabilizovaly nebo zlepšily. Uzdravení mozku to neznamená. Znamená to, že příběh nekončí posledním gongem. Dluh, který se nesplácí penězi
Vezměme to bez obalu: šance, že čtyřicet chlapů v helmě s elektrodami najde spolehlivý marker nemoci, kterou dnes neumí potvrdit ani velké kliniky, je malá. Velké projekty pracují se stovkami účastníků, kontrolními skupinami a lety sledování. Tavaresův plán je proti tomu rybník vedle oceánu.
Jenže hodnota té práce není jen ve velikosti vzorku. Je v tom, kdo ji dělá. Nábor bývalých bojovníků patří u takových studií k nejtěžším částem celé práce, protože jde o lidi, kteří nemají důvod věřit cizímu doktorovi s dotazníkem. Tavaresovi telefon zvednou. Seděl s nimi v šatně.
Dá se namítnout, že jde o hezké gesto bývalého zápasníka a že výzkum mozku patří institucím s rozpočty. Možná. Ale institucím chybí přesně to, co má on. Jeho splátkou nejsou peníze poslané zpátky do UFC, ale čtyřicet hlav, které někdo konečně změří. Sám to pro Sherdog shrnul větou
„Všechno, co v životě mám, mi dalo UFC“. Dodal, že by chtěl svou prací v medicíně pomoci budoucím generacím tohoto sportu. A na příštím turnaji UFC v Brazílii chce osobně poděkovat šéfovi organizace Danovi Whiteovi, Joe Silvovi a Seanu Shelbymu.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek