Vesnický koláč mizí z plechu okamžitě – minutová drobenka je trik, který dělá zázraky a měla by ho znát každá hospodyňka

Znáte ten pocit, když z trouby vytáhnete plech ještě teplého kynutého koláče, jehož sladká vůně provoní celý dům a okamžitě vám připomene prázdniny u babičky? Rybízový koláč s křupavou drobenkou je přesně tím poctivým českým moučníkem, který nikdy nezklame. Zapomeňte na kupované vysušené buchty z obchodu! V tomto tradičním receptu se potkává lehoučké, nadýchané kynuté těsto, které se po upečení krásně rozplývá na jazyku, s výraznou navinulostí čerstvého rybízu. Celou tuhle ovocnou symfonii navíc korunu obrovská porce maslové drobenky, která na povrchu vytvoří neodolatelně křupavou krustičku.
Pěstitelská tradice červeného i černého rybízu má v našich zeměpisných šířkách obrovské kořeny a klasické kynuté koláče z plechu patřily odjakživa k symbolům českého léta. Naši předkové věděli, že kyselkavé drobné ovoce dokonale vyváží sladké těsto a dodá moučníku úžasnou šťavnatost. Z nutričního hlediska je rybíz doslova vitamínovou bombou. Je doslova nabitý vitamínem C, draslíkem a antioxidanty, které posilují imunitu. Kynuté těsto zase díky poctivému kvašení nabízí skvělou stravitelnost a dodá tělu energii na celé odpoledne.
Na tomto rybízovém koláči je nejúžasnější jeho variabilita. Pokud máte rádi pestrost, můžete jeden plech posypat červeným rybízem a druhý černým, případně ovoce namíchat s tvarohem nebo mákem. Drobenku lze snadno ozvláštnit přisypáním mleté skořice, plátků mandlí nebo trošky strouhaného kokosu. Koláč chutná absolutně nejlépe ještě lehce vlažný, jemně poprášený moučkovým cukrem, podávaný k hrnku čerstvého mléka, dobré kávě nebo odpolednímu čaji na zahradě.
Do sekáčku vsypte mouku, cukr a přidejte změklé máslo. Ingredience nasekejte nadrobno a vzniklou drobenku odložte bokem. Pokračujte s přípravou těsta.
Poznámka: Ingredience můžete zpracovat také ručně.
V samostatné míse smíchejte teplé mléko, cukr a droždí. Směs zakryjte čistou utěrkou a nechte ji aspoň 10 minut reagovat. Mezitím do robota vsypte prosetou mouku, sůl, cukr a přidejte olej s vaječnými žloutky.
Následně přidejte také vzešlý kvásek a vypracujte hladké těsto, které zakryjte potravinovou fólií a nechte kynout 1 hodinu na teplém místě.
Vykynuté těsto rozdělte na 2 části, z kterých vyválejte obdélníkové pláty o tloušťce 0,5 cm. Každý plát pak položte na samostatný plech vymazaný rozpuštěným máslem.
Poznámka: Těstem pokryjte i okraje plechu do výšky 1,5 cm .
Oba pláty těsta potřete rozšlehaným vejcem, posypte rybízem a drobenkou. Oba moučníky pak pečte v předehřáté troubě na 170 °C po dobu 20 minut.
Tip: Jedno těsto můžete pokrýt červeným a druhé černým rybízem.
Rybízový koláč s křupavou drobenkou nechte vychladnout a poté ho servírujte. Díky nižší teplotě bude lépe stravitelný.
Tip: Koláče můžete podávat posypané moučkovým cukrem.
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Zdroj receptu: Důchodkyně u plotny
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová