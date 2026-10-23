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Vesničané se každou noc v hrůze zabarikádovali ve svých obydlích: Nebezpečný zabiják vytahoval spící lidi přímo z postelí

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Když v horských údolích indického Kumaonu padla tma, vesnice se ponořily do hrobového ticha a z kamenných chatrčí se ozýval jen zoufalý šepot modliteb. V husté džungli číhaly neviditelné stíny, které za sebou zanechávaly zohavená těla a vylidněné horské oblasti.
Vesničané se každou noc v hrůze zabarikádovali ve svých obydlích: Nebezpečný zabiják vytahoval spící lidi přímo z postelí

Vesničané se každou noc v hrůze zabarikádovali ve svých obydlích: Nebezpečný zabiják vytahoval spící lidi přímo z postelí

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 23.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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