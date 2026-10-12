Verstappenova dcerka sledovala jeho vítězství u televize. Její reakce dojala fanoušky a maminka ji musela zveřejnit

Neděle 11. října, Marina Bay. Verstappen projíždí cílem 62. kola jako první, za ním Charles Leclerc a Kimi Antonelli. O deset tisíc kilometrů dál, v bytě v Monaku, sedí před obrazovkou holčička, které ještě nejsou ani dva roky. Když se na ní objeví táta jako vítěz, Lily zvedne obě ruce nad hlavu. Nekřičí, netančí, nepláče. Prostě zvedne ruce. Jeden z nejtvrdších jezdců současné formule 1 tak dostal po možná nejcennějším víkendu sezony gratulaci, kterou žádná tisková konference nepřekoná.
Dvě ruce nad hlavou
Záběr trvá jen pár vteřin. Zveřejnila ho Kelly Piquet v příběhu na Instagramu a podle nizozemského webu GP33 byla sama v té chvíli v Singapuru. Lily zůstala doma v Monaku a závod sledovala v televizi.
Nic víc se na videu neděje a právě v tom je jeho síla. Nejde o pečlivě nasvícenou rodinnou fotografii ani o dramatickou scénu do sestřihu. Je to obyčejný domácí moment, jaký zná každý rodič: dítě pozná na obrazovce známou tvář a dá najevo radost po svém.
Zda Lily rozumí tomu, co táta na okruhu dělá, nelze tvrdit. Narození dcery Maxe Verstappena a Kelly Piquet oznámil oficiální web Verstappen.com 2. května 2025, v den singapurského závodu jí tedy bylo zhruba sedmnáct měsíců. V tomhle věku dítě reaguje na obraz, hlas a náladu v místnosti. Body do šampionátu ani kola na Marina Bay nepočítá. Zvednuté ruce ale nepotřebují výklad.
Příběhy na Instagramu po čtyřiadvaceti hodinách mizí. Video se ovšem mezitím rozšířilo dál, mimo jiné přes fanouškovský účet RBR Hub na síti X a přes diskuzi na Redditu.
Víkend, na který Singapur čekal deset let
Domácí radost má i sportovní váhu. Verstappen totiž v Singapuru nezažil jen jedno vítězné odpoledne, ale celý víkend, ve kterém neprohrál nic podstatného.
- Sprint: v sobotu ovládl závod poznamenaný deštěm, v němž havaroval George Russell a srazili se oba jezdci McLarenu.
- Kvalifikace: podle FIA získal svou vůbec první singapurskou pole position časem 1:31,373, o pouhých 0,054 sekundy před Leclercem.
- Hlavní závod: vyhrál před Leclercem a Antonellim.
Marina Bay přitom byla dlouho jeho prokletým okruhem. Čtyřnásobný mistr světa tu vyhrál Velkou cenu až na desátý pokus. A čísla skrývají ještě něco: šlo o jeho 250. start v kariéře a 73. vítězství. Lily tak v obýváku nezvedala ruce jen nad obyčejnou výhrou, ale nad milníkem.
Pro Red Bull to bylo druhé vítězství v řadě po Malajsii. Sám Verstappen po závodě vysvětloval, že auto je od Baku lépe ovladatelné a předvídatelnější. O titul už ale nejde, Antonelli má v šampionátu velký náskok. Podle nás to celému víkendu paradoxně dává zvláštní lehkost. Verstappen jezdí bez tlaku na titul a na konci dne ho doma čeká publikum, kterému je tabulka úplně jedno.
Táta, který dceru drží mimo kamery
Video je výjimečné i proto, že takových záběrů veřejnost moc nevidí. Verstappen se svým soukromím zachází opatrně a u dcery to platí dvojnásob.
V květnu 2026 pro Motorsport.com vysvětlil, proč Lily zatím nechce brát do paddocku. Chce, aby měla bezstarostné dětství, a o tom, jestli bude chtít veřejnou pozornost, má jednou rozhodnout sama. Jako malé dítě by si navíc z prostředí formule 1 stejně nic nepamatovala.
Proč se Kelly Piquet tentokrát o rodinný moment podělila, nekomentovala. Záběr ale zůstává v mezích, které rodina dlouhodobě drží: žádný paddock, žádné focení na roštu, jen krátký pohled do obýváku.
Na otázku, co je na roli nového táty nejlepší, Verstappen odpověděl pár dní před víkendem v rozhovoru pro web formule 1 jednoduše: trávit čas s dcerou a sledovat, jak roste. Na pozávodní tiskové konferenci o ní nepadlo ani slovo. Mluvil o startu, tempu a vylepšeném autě. Rodina zůstala za dveřmi, kam patří.
Lily má přitom závodní rodokmen, jaký se v paddocku nevidí často. Otec je čtyřnásobný mistr světa, děda z matčiny strany Nelson Piquet získal titul třikrát. Christian Horner po jejím narození s úsměvem mluvil o mimořádných genech Verstappenových a Piquetových. Na roštu je Verstappen jedním ze čtyř otců vedle Sergia Péreze, Nica Hülkenberga a Fernanda Alonsa.
Dojetí i otázky
Reakce fanoušků byly převážně vřelé. Nejčastěji psali, jak je Lily roztomilá a jak rychle roste. Pro mnoho z nich to byla připomínka, že muž, kterého znají hlavně jako neústupného soupeře a chladně přesného závodníka, má i docela obyčejný domov.
Objevily se ale i kritické hlasy. Menšina komentujících na Redditu upozorňovala, že jde o zveřejňování záběrů malého dítěte, které o tom nemůže rozhodnout. Debata ukazuje, jak tenká je hranice mezi sdílenou radostí a soukromím, které Verstappen sám tak pečlivě hájí.
Čeští diváci viděli závod na Nova Sport 5 a v Oneplay, start byl v neděli ve 14:00. Rodinné video v oficiálních sestřizích nenajdou, koluje jen na sociálních sítích. Další šanci na vítězství má Verstappen na Velké ceně USA v Austinu, která se jede o víkendu 23. až 25. října. Po závodě řekl, že chce do konce roku udržet formu a hlavně si závodění užívat.
Verstappen strávil v Singapuru tři dny tím, že bral soupeřům setiny sekundy, kola i jistoty. Nejupřímnější reakci na to všechno ale nepřinesl žádný šéf týmu ani komentátor. Přinesla ji holčička v Monaku, která netušila, že táta právě ukončil deset let čekání, a stejně věděla, že je důvod zvednout ruce.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta