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Veronika Žilková po letech přestala žít jen pro rodinu: Teď myslí i na sebe

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Herečka Veronika Žilková slaví pětašedesátiny. Vychovala šest dětí a dlouho dávala rodinu na první místo. Po šedesátce ale přehodnotila, co je pro ni důležité a větší prostor teď dostává i ona sama.
Veronika Žilková slaví narozeniny.

Veronika Žilková slaví narozeniny.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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