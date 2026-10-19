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Veronika Lálová krátce před porodem nezahálí: Stále učí tanec a chystá se na mateřství

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Veronika Lálová (34) už za několik dní přivítá na svět svého prvního potomka. Přestože ji od termínu porodu dělí pouhé dva týdny, nenechala si ujít slavnostní večer oblíbené taneční soutěže StarDance, kam dorazila v doprovodu svého partnera. V rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, jak zvládá poslední týdny těhotenství, zda se stále věnuje tanci a jak se připravuje na novou životní roli.
Veronika Lálová - zazářila na StarDance s těhotenským bříškem jen pár týdnů před porodem

Veronika Lálová - zazářila na StarDance s těhotenským bříškem jen pár týdnů před porodem

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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