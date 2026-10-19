Veronika Lálová krátce před porodem nezahálí: Stále učí tanec a chystá se na mateřství

Veronika Lálová - těsně před porodem ve StarDance Veronika Lálová vyhlíží porod svého prvního potomka. Veronika Lálová - zazářila na StarDance s těhotenským bříškem jen pár týdnů před porodem Veronika Lálová s partnerem. Veronika Lálová je úspešná tanečnice. Veronika Lálová je těhotná. Veronika Lálová s partnerem. Veronika Lálová ve společnosti. Veronika Lálová tančí sambu. Vícenásobná mistryně ČR v párové i sólo salse Veronika Lálová si umí plnit sny.
Veronika Lálová (34) už za několik dní přivítá na svět svého prvního potomka. Přestože ji od termínu porodu dělí pouhé dva týdny, nenechala si ujít slavnostní večer oblíbené taneční soutěže StarDance, kam dorazila v doprovodu svého partnera. V rozhovoru pro Aplausin.cz prozradila, jak zvládá poslední týdny těhotenství, zda se stále věnuje tanci a jak se připravuje na novou životní roli.
Lálová se připravuje na porod
Veronika Lálová se pomalu připravuje na jednu z největších životních změn. Už za dva týdny by měla přivést na svět miminko, na které se společně se svým partnerem nesmírně těší. Ani pokročilé stadium těhotenství jí však nezabránilo v návštěvě StarDance, ke které má díky svému dlouholetému působení velmi blízký vztah. Na slavnostní večer dorazila po boku svého partnera a rozdávala úsměvy.
"Zatím mám to štěstí, že mi je fajn, že se cítím dobře. Takže jsme vyrazili na StarDance a uvidíme, jestli ještě nějaký večer stihnu, ale myslím si, že už asi ne," svěřila se Lálová pro Aplausin.cz. Tancuje i během těhotenství
Lálová je známá svou láskou k pohybu, a proto není překvapením, že se ani během těhotenství nechtěla svého aktivního životního stylu úplně vzdát.
"Snažila jsem se sportovat v rámci možností, tak abych neublížila sobě a samozřejmě miminku. On to člověk asi někdy neovlivní, ale doteď v podstatě ještě vedu lekce a dětské kurzy, takže snažím se nějakým způsobem pořád hýbat. Ale ono už to moc taky nejde," přiznala tanečnice. "Myslím si, že až bude malinký na světě, tak potom bude čas a příležitost se zas vypracovat tak, abych zas mohla vystupovat a tancovat," dodala s optimismem. StarDance v ní vyvolala vzpomínky
Návštěva taneční soutěže byla pro nastávající maminku také velmi emotivní. Právě StarDance totiž tvoří významnou kapitolu jejího profesního života.
"Krásně na to vzpomínám. Jak jsme usedli, tak jsem říkala příteli, že to je taková krásná nostalgie," popsala své pocity. "To, jak jsme s panem Trávníčkem vypadli, s Davidem Svobodou se dostali až do finále a se Zdeňkem Piškulou vyhráli, je fakt krásné a pro mě to je nezapomenutelná část života," svěřila se. Z porodu má respekt
Přestože má Lálová za sebou řadu náročných tanečních vystoupení, nyní ji čeká zcela nová výzva. Už brzy se totiž poprvé stane maminkou. A jak sama přiznává, vedle obrovského těšení pociťuje také přirozený respekt z toho, co ji čeká.
"Těším se moc. Samozřejmě mám k tomu velký respekt. Nebudu říkat strach, ale ten respekt si myslím, že je takové hezčí slovo," vysvětlila. "Nevím, jestli se na mateřství vůbec připravit jde, na ty bezesenné noci, na to, že člověk asi nebude spát. Ale tak je to krásné. Těšíme se na to, že budeme někoho malinkého vychovávat a že mu budeme moct předávat tu radost, kterou my máme z života," uzavřela dojatě. Zdroj: Aplausin.cz