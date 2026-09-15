Verdikt může Arsenal stát titul, zuří Arteta. Sporná penalta proti Sunderlandu bude mít dohru u rozhodčích

12. září 2026, pár minut po závěrečném hvizdu na Stadium of Light, stál Mikel Arteta před kamerami TNT Sports a dvacetkrát si přehrával stejný záběr. Rohový kop, souboj Ezriho Konsy s Danem Ballardem, pád, píšťalka, penalta. Arsenal zápas nakonec vyhrál 2:0, čtvrté vítězství ve čtyřech kolech nové sezony, ale Arteta nemluvil o bodech. Mluvil o precedentu. „Tohle může změnit průběh celé sezony a boj o titul,“ řekl. A právě tím otevřel debatu, která přesahuje jednu sobotu v Sunderlandu.
Co přesně Arteta viděl, a co viděl rozhodčí
Artetova verze je jednoznačná. Ballard podle něj provedl „judo roll“, tedy kontakt vyrobil sám, a Konsa „neudělal vůbec nic“. Trenér označil verdikt za „nepřijatelný na této úrovni“ a dodal, že jeho hráč byl v tu chvíli „bez ochrany“.
Jenže oficiální verze zní jinak. Rozhodčí John Brooks hlásil, že Konsa „bránil soupeře celým tělem a navíc stál špatně“. VAR záběry prověřil a potvrdil: jde o držení, penalta platí. Premier League Match Centre toto odůvodnění zveřejnilo dva dny po zápase jako součást nového systému transparentní komunikace rozhodčích.
Dvě verze téhož souboje. Žádná z nich není absurdní. A právě v tom je jádro problému.
Proč VAR nezasáhl, a proč ani nemusel
Častá reakce fanoušků zní: „K čemu je VAR, když tohle nechytí?“ Odpověď je procesní, ne emocionální. VAR u subjektivních situací (a penalta za držení v pokutovém území subjektivní je) zasahuje výhradně při „jasné a zjevné chybě“. Pokud rozhodčí na hřišti vyhodnotí kontakt jako faul a VAR nenajde důvod, proč by šlo o evidentní omyl, verdikt potvrdí. Přesně to se stalo.
Problém, na který Arteta ukazuje, není technický. Je systémový. Pokud je práh pro zásah VAR u penalt nastavený tak vysoko, že i sporný verdikt projde jako „ne dost jasná chyba“, pak kontrolní mechanismus u nejcitlivějších momentů zápasu prakticky nefunguje. A trenér, který tohle říká po výhře, ne po prohře, si zaslouží pozornost.
Dva víkendy, dva metry
Kontext dodává sílu. Ve stejném ligovém kole, jen o den později, Pro Ref (nástupce dřívějšího PGMO, od léta 2026 pod novým názvem) veřejně uznala chybu u gólu Erlinga Haalanda v manchesterském derby. VAR měl doporučit kontrolu u monitoru kvůli pravděpodobnému vlivu Enza Fernándeze z ofsajdové pozice, neudělal to, a Pro Ref to nazvala „chybou úsudku“. VAR tým byl pro další kolo stažen z nominací.
U penalty na Sunderlandu? Žádné přiznání chyby. Žádná personální dohra. Match Centre drží linii: penalta správně.
Jeden víkend, dvě velké kauzy, dva zcela odlišné závěry. Pro Premier League, která právě v prvních týdnech sezony 2026/27 spustila rozšířenou komunikaci rozhodčích a týdenní verdikty nezávislého panelu KMI, je tohle první opravdová zkouška důvěryhodnosti.
Co bude dál, a co se změnit nemůže
Arsenal podle Guardianu požádal Pro Ref o vysvětlení a schůzku nad incidentem. Výsledek zápasu se ale změnit nemůže; pravidla IFAB jasně říkají, že rozhodnutí o faktech hry a skóre jsou po zápase konečná. Nezávislý posudek může přinést panel KMI, pětičlenný orgán složený z bývalých hráčů, trenérů a zástupců ligy i Pro Ref. Jeho verdikt se zveřejňuje s odstupem, ke dni zápasu ještě nebyl k dispozici. Ale i kdyby panel řekl, že Brooks se mýlil, nic to nezmění na výsledku 2:0.
Co změnit může, je metr. A právě o ten Artetovi jde.
Precedent, ne emoce
Čtyři výhry ze čtyř zápasů, vedení tabulky, žádná bodová ztráta. Arteta nemluví z pozice poraženého, který hledá výmluvu. Mluví z pozice trenéra, který ví, že v květnu se tituly rozhodují o dva body, a že dva body jsou přesně rozdíl mezi výhrou a remízou po sporné penaltě v září.
Premier League si novou éru transparentnosti představovala jinak. Chtěla ukazovat, jak rozhodčí přemýšlejí, a tím budovat důvěru. Jenže první velká kauza sezony ukázala něco jiného: zveřejnit odůvodnění nestačí, pokud vedle sebe stojí dva víkendové verdikty, z nichž jeden chybu přizná a druhý ji odmítne, aniž by kdokoli přesvědčivě vysvětlil proč.
Arteta svou penaltu nevyhraje zpětně. Ale otázku, kterou položil, bude Premier League zodpovídat celou sezonu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle