Vepřový mozeček na másle a cibulce: Delikatesa, která je hotová za chvíli a chutná lépe, než čekáte

Vepřový mozeček je jedno z těch jídel, která se doma neobjevují každý týden. Když se ale udělá, u stolu se většinou moc nemluví. Příprava je rychlá, stačí pár běžných věcí ze spíže a nejvíc mu sedí cibulka, vejce a křupavá topinka. Tahle prostota mu sluší. Hlavně ve chvíli, kdy člověk potřebuje uvařit něco sytého, poctivého a nechce kvůli tomu strávit půl večera u plotny.
Na
vepřovém mozečku mám ráda, že z něj není potřeba dělat velkou kuchařskou událost. Když se pořádně očistí a nenechá se na pánvi zbytečně dlouho, zůstane jemný a krémový. Cibule postaví chuť, vejce směs spojí a topinka k tomu přidá křupnutí, bez kterého by to bylo takové nedotažené. U nás doma ho dávám na stůl spíš jako rychlou večeři, případně jako malý oběd. zabijačkový
Můj tip zní: Mozeček restuji opravdu jen krátce. Jakmile se na pánvi zdrží moc dlouho, ztratí jemnost a začne se drolit. A to je škoda, protože měkká struktura je u tohohle receptu skoro to hlavní. Recept na rychlý domácí vepřový mozeček na cibulce
Nejčastěji ho připravuji s vejci a podávám s topinkou nebo obyčejným
čerstvým chlebem. Je to starý typ jídla, který nepotřebuje složité dochucování ani dlouhé vysvětlování.
Doba přípravy: 25 minut Doba tepelné úpravy: 10 minut Počet porcí: 2 až 3 porce Celkový čas: zhruba 35 minut Ingredience pro přípravu 1 ks vepřového mozečku 1 ks větší cibule 4 ks vajec 1 až 2 lžíce sádla 1 špetka soli 1 špetka čerstvě mletého pepře 4 krajíce chleba nebo topinek k podávání 1 malá hrst nasekané petrželky, volitelně Postup přípravy jemného vepřového mozečku
1.
Vepřový mozeček nejdřív opatrně očistěte. Sejměte zbytky blan a případné tmavší části, potom ho krátce opláchněte studenou vodou. Některé hospodyně ho předem spařují. U malé domácí porce to dělám jen tehdy, když chci, aby byl o něco pevnější.
2.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Na pánvi rozehřejte sádlo a cibuli na něm pomalu opékejte, až zesklovatí a lehce chytne barvu. Bez ní by byl mozeček dost plochý, takže s tímhle krokem nespěchejte. Foto: Cooky.cz, Vepřový mozeček
3. Do pánve přidejte očištěný
mozeček. Vařečkou ho opatrně rozdělte na menší kousky a na mírném ohni restujte asi 3 až 4 minuty. Prudké smažení mu nesvědčí.
4. Směs osolte a opepřete. Koření dejte spíš méně, protože
vepřový mozeček má sám o sobě jemnou chuť. Když se přebije, je to poznat.
5. Do misky rozklepněte
vejce a lehce je prošlehejte vidličkou. Nalijte je k mozečku do pánve a pomalu míchejte, aby vznikla vláčná směs. Vejce mají zatuhnout, ale ne vyschnout. To je ten rozdíl mezi dobrou pánví a něčím, co už moc radosti neudělá.
6. Mezitím nasucho opečte nebo usmažte
topinky. Kdo má rád klasiku, může chleba potřít česnekem. Doma to tak dělám často, hlavně když má být večeře výraznější.
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7. Hotový
vepřový mozeček na cibulce odstavte z plotny a podle chuti posypte nasekanou petrželkou. Podávejte hned, dokud je horký, s topinkou nebo čerstvým chlebem. V lednici nevydrží dlouho v dobré kondici, proto ho chystám vždycky jen tolik, kolik se sní na jedno jídlo. Rady Pro plnější chuť můžete ke konci přidat malý stroužek česneku. Opravdu stačí kousek, jinak snadno převládne. Pokud směs houstne víc, než chcete, stáhněte pánev z ohně o půl minuty dřív. Vejce ještě dojdou zbytkovým teplem. Na zabijačkový talíř, když má vypadat trochu slavnostněji, se hodí kyselá okurka nebo pár koleček cibule bokem.
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz