Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vepřový mozeček na másle a cibulce: Delikatesa, která je hotová za chvíli a chutná lépe, než čekáte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vepřový mozeček patří k jídlům, která se u nás doma nedělají často, ale když na něj dojde, bývá kolem stolu zvláštní ticho. Je hotový rychle, vystačí si s pár obyčejnými surovinami a nejlépe mu sluší cibulka, vejce a křupavá topinka. Právě tahle jednoduchost na něm podle mě funguje nejvíc.
Obrázek na recept na mozeček

Obrázek na recept na mozeček

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na mozeček
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:35

Reklama
Další články z Cooky.cz
Pečené vepřové kostky z plecka se zelím a kynutým knedlíkem: Česká klasika, která zasytí bez debat
Pečené vepřové kostky z plecka se zelím a kynutým knedlíkem: Česká klasika, která zasytí bez debat
Makovo-švestkový závin z listového těsta: Klasická kombinace chutí bez zdlouhavého kynutí a pečení
Makovo-švestkový závin z listového těsta: Klasická kombinace chutí bez zdlouhavého kynutí a pečení

Když se doma sejde miska švestek a chuť na něco sladkého ke kávě, bývá u mě rozhodnuto během pár minut....

Tvarožník s kynutým těstem jako z pohádky: Jemná smetanová náplň a drobenka
Tvarožník s kynutým těstem jako z pohádky: Jemná smetanová náplň a drobenka

Tvarožník je česká odpověď na cheesecake. Jenže poctivější, méně sladký a s tou nezaměnitelnou nakyslostí...

Metrový koláč ze starého receptáře: Bohatý na vrstvy, jemný uvnitř a efektní na řezu
Metrový koláč ze starého receptáře: Bohatý na vrstvy, jemný uvnitř a efektní na řezu

Metrový koláč je jeden z těch moučníků, které vypadají slavnostně, ale suroviny na něj bývají doma skoro...

Vitacitové řezy s tmavý korpusem, krémem a kiwi: Barevná poleva jim poutavý charakter a chuť je skvělá
Vitacitové řezy s tmavý korpusem, krémem a kiwi: Barevná poleva jim poutavý charakter a chuť je skvělá

Retro moučníky mají jednu velkou výhodu: většinou nasytí hodně lidí a suroviny na ně bývají docela...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.