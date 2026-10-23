Vepřové maso jsem během chvilky proměnila v luxusní oběd – naplnit, srolovat, upéct a máte dokonalou dobrotu bez práce

Nedělní oběd má své nezaměnitelné kouzlo. Dopoledne se doma všechno pomalu chystá, na stole přibývají talíře a z kuchyně se line vůně, která rodině připomíná, že dnes se nikam nespěchá. Když se u stolu sejdou děti, vnoučata nebo přátelé, člověk chce nabídnout něco, na co se budou těšit už při prvním pohledu. Vepřová roláda s nádivkou z lesních hub je pro takovou příležitost jako stvořená. Po rozkrojení se ukáže voňavý střed s houbami a slaninou, zatímco maso obklopuje šťáva plná chuti. Každý si rád přidá ještě kousek a u stolu se přirozeně protáhne povídání, které k nedělnímu obědu patří stejně jako dobré jídlo.
Lesní houby mají v české kuchyni dlouhou tradici a jejich vůně neodmyslitelně patří k pozdnímu létu a podzimu. Pro mnohé začíná jejich příběh už v lese, s košíkem v ruce a radostí z každého pěkného hřibu. Jednotlivé druhy se liší chutí i vůní. Hřiby mají masitou strukturu a výrazné aroma, lišky zase osobitou kořenitou chuť. V kuchyni se houby cení především proto, že dokážou dodat charakter i obyčejným surovinám. Obsahují také vlákninu, některé vitaminy skupiny B a minerální látky, jejichž množství závisí na konkrétním druhu. Díky výraznému aroma se dobře uplatní v náplních, omáčkách i přílohách, kde jejich chuť vynikne bez potřeby složitého dochucování.
V této roládě se lesní houby přirozeně doplňují s cibulí, máslem a uzenou slaninou. Pokud máte zásobu vlastních hub, můžete použít například hřiby nebo lišky, vždy však jen druhy, které bezpečně znáte. Mimo houbařskou sezonu dobře poslouží také houby mražené či sušené. Sušené houby mívají koncentrované aroma, které dokáže náplň příjemně zvýraznit. Žampiony jsou dostupnou alternativou, jejich chuť je ale jemnější a méně připomíná les.
Když se pak roláda objeví na stole nakrájená na úhledné plátky, snadno se stane hlavním bodem celého oběda. Skvěle ji doplní bramborová kaše, pečené brambory nebo houskové knedlíky, které se hodí k voňavé šťávě z masa. A jestli vám po obědě zůstane několik plátků, nemusíte mít obavy, že přijdou nazmar. Studená roláda se dá podávat i s chlebem a hořčicí jako vydatná večeře. Právě taková jídla mají v domácí kuchyni své pevné místo: jsou poctivá, dobře se sdílejí a spojují rodinu u stolu i ve chvílích, kdy není žádný zvláštní důvod k oslavě.
Česnek oloupejte a prolisujte do misky. Přidejte olej, najemno nasekanou petrželku, hořčici, sůl a pepř. Vše důkladně promíchejte, aby vznikla voňavá marináda, která masu dodá chuť.
Vepřovou kotletu očistěte a osušte papírovou utěrkou. Opatrně ji podélně rozřízněte tak, abyste ji mohli rozevřít do většího plátu, ale maso úplně neoddělili. Pokud je potřeba, silnější místa lehce naklepejte přes potravinářskou fólii.
Vnitřní stranu masa nařízněte šikmými zářezy, aniž byste prořízli celý plát. Potřete ji částí připravené marinády a maso srolujte. Uložte ho alespoň na 30 minut do lednice, aby se chutě propojily.
Lesní houby pečlivě očistěte a nakrájejte na menší kousky. Cibuli oloupejte a nasekejte nadrobno. Na pánvi rozehřejte máslo, přidejte cibuli a nechte ji zesklovatět. Potom přisypte houby, osolte, opepřete a restujte, dokud se přebytečná tekutina neodpaří. Houbovou směs nechte vychladnout.
Marinované maso rozložte na pracovní plochu. Na jeho vnitřní stranu rozprostřete plátky slaniny a na ně rovnoměrně rozdělte vychladlou houbovou nádivku. U okrajů nechte trochu volného místa, aby náplň při rolování nevypadávala.
Maso pevně srolujte a svažte kuchyňským provázkem. Přendejte ho do zapékací nádoby a potřete zbylou marinádou. Nádobu zakryjte a vložte do trouby předehřáté na 160 °C. Pečte přibližně 60 minut, podle velikosti rolády a průběhu pečení.
Na závěr odstraňte zakrytí, zvyšte teplotu na 200 °C a nechte roládu dalších 10–15 minut zezlátnout. Průběžně kontrolujte, aby se povrch nepřipálil a maso zůstalo šťavnaté.
Upečenou roládu vyjměte z trouby a před krájením ji nechte 10 minut odpočívat. Potom odstraňte provázek a nakrájejte ji na plátky. Podávejte s bramborovou kaší, pečenými bramborami nebo houskovými knedlíky a přelijte výpekem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová