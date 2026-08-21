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Vepřová plec na medové hořčici: Dušená a pečená tak důkladně, až se maso samo rozpadá a omáčka zkaramelizuje do hněda

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Vepřová plec na medové hořčici je přesně ten typ jídla, které vypadá nenápadně, ale na talíři absolutně zazáří. Papiňák udělá z tuhého kusu masa něco, co se doslova rozpadá pod vidličkou, a medovo-hořčičná omáčka mu dodá tu správnou sladkokyselou hloubku.
Vepřová plec na medové hořčici

Vepřová plec na medové hořčici

Zdroj: Foto: Cooky.cz Vepřová plec na medové hořčici: Pečená pomalu, až se maso samo rozpadá a omáčka zkaramelizuje do hněda
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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