Vepřová plec na medové hořčici: Dušená a pečená tak důkladně, až se maso samo rozpadá a omáčka zkaramelizuje do hněda

U
jsem se trochu bála, že maso bude příliš tuhé, bude s ním až moc práce – zkrátka, že se jedná o kus, který si žádá čas, a toho bývá v běžném dni málo. Pak mi ale kamarádka ukázala, co s ní dokáže vepřové plece papiňák a dobře namíchaná medovo-hořčičná . Od té doby se u nás tenhle recept vrací pravidelně, hlavně v omáčka chladnějších měsících, kdy člověk sáhne spíš po něčem poctivém.
Na tomhle jídle je zajímavé, jak dobře funguje spojení dvou úplně obyčejných kroků. Nejdříve papiňák, který
za třicet minut promění kilo plece v maso tak měkké, že se skoro nemusí krájet. A pak trouba, kde se na povrchu udělá zlatavá, lehce karamelizovaná vrstva, zatímco šťáva v pekáči zhoustne do podoby, kterou bych klidně jedla i samotnou lžící. Medovo-hořčičná omáčka přitom nepůsobí nijak přeslazeně – se během med vaření i pečení zklidní a hořčice ho drží při zemi.
Můj tip zní: Než maso vložíte do papiňáku, zatáhněte ho opravdu důkladně ze všech stran. Každá strana potřebuje aspoň dvě minuty na středně silném plameni. Tím si povrch masa uzavře šťávy uvnitř a při pečení pak vznikne kůrka, která drží tvar a nenechá maso vyschnout. Když tenhle krok uspěcháte, bude výsledkem pořád dobré jídlo, ale ne to nejlepší. Recept na šťavnatou vepřovou plec na medové hořčici z papiňáku
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 45 minut Ingredience k přípravě Maso a základ 1 kg vepřové plece vcelku 3 lžíce vepřového sádla (na restování) 2 lžičky celého kmínu 3 velké cibule 7 stroužků česneku sůl a mletý pepř podle chuti Na podlití a omáčku 350 ml vývaru nebo vody 100 ml medovo-hořčičné omáčky (hotová nebo domácí – viz tip níže) Pečení v troubě 120 g vepřového sádla nakrájeného na plátky Foto: Cooky.cz Vepřová plec na medové hořčici: Pečená pomalu, až se maso samo rozpadá a omáčka zkaramelizuje do hněda Postup přípravy vepřové plece v medovo-hořčičné omáčce
1.
Maso opláchněte pod studenou vodou a pořádně osušte papírovými utěrkami. Když zůstane povrch vlhký, v hrnci se spíš dusí, než aby se zatáhl. Celý kus osolte a opepřete ze všech stran, koření do něj vtlačte dlaní.
2. V papiňáku rozpalte
3 lžíce sádla na středně silném plameni. Přidejte celý kmín a nechte ho asi půl minuty rozvonět v tuku — začne praskat a pustí aroma, které se pak dostane do masa. Přisypte najemno nakrájenou cibuli a prolisovaný nebo nasekaný česnek.
3. Cibuli s česnekem restujte za občasného promíchání, až lehce zrůžoví. Zabere to zhruba 5 až 7 minut. Dobře orestovaná cibule je základ šťávy, která celé jídlo drží pohromadě.
4. Na cibulový základ položte
kus plece a nechte ho ze všech stran zatáhnout. Každou stranu opékejte 2 až 3 minuty bez uspěchání – maso má dostat výraznou zlatohnědou barvu.
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5. Ve
vývaru nebo vodě rozmíchejte medovo-hořčičnou omáčku a směs nalijte do papiňáku k masu. Tekutina má sahat asi do třetiny výšky masa. Papiňák uzavřete tlakovou poklicí a na silném plameni přiveďte k varu.
6. Jakmile hrnec začne syčet a pouštět páru, stáhněte plamen na minimum a vařte přesně
30 minut. Potom ho odstavte a nechte zhruba 10 minut samovolně chladnout, případně ho opatrně ochlaďte pod studenou vodou, pokud ho chcete otevřít dřív. Přesouváme se do trouby
7. Troubu předehřejte na
180 stupňů. Maso vyjměte z papiňáku na prkénko a nakrájejte na porce, asi dva centimetry silné. Uložte je těsně vedle sebe do pekáče.
8. Přelijte je
celým obsahem z papiňáku — šťávou i cibulí. Na každý plátek položte jeden nebo dva plátky sádla; při pečení se rozpustí a maso bude postupně přelévat vlastním tukem, takže nevyschne.
9. Pekáč dejte do vyhřáté trouby a pečte
40 až 50 minut. Každých 15 minut maso přelijte šťávou ze dna pekáče. Tohle přelévání je podstatné — povrch zůstane lesklý a zkaramelizuje, zatímco uvnitř maso zůstane šťavnaté. Foto: Cooky.cz Vepřová plec na medové hořčici: Pečená pomalu, až se maso samo rozpadá a omáčka zkaramelizuje do hněda
10. Maso je hotové, když má povrch zlatohnědou barvu a šťáva v pekáči lehce zhoustne. Vyjměte pekáč z trouby a nechte maso ještě 5 minut odpočinout, než ho budete podávat. Šťávy se usadí a maso se při krájení nebude drolit. Podávejte se šťouchanými bramborami, houskovým knedlíkem nebo rýží a šťávu nalijte přes přílohu.
Tipy redakce: Domácí medovo-hořčičná omáčka: Pokud nemáte hotovou, smíchejte 2 lžíce dijonské hořčice, 1,5 lžíce medu, lžičku tymiánu a lžíci olivového oleje. Dijonská hořčice má výraznější, lehce pikantní charakter než klasická plnotučná, a s medem se dobře vyrovná. Bez papiňáku to jde taky: Když papiňák nemáte, poduste maso v běžném hrnci s pokličkou asi 60 až 80 minut na velmi mírném plameni. Výsledek bude stejně měkký, jen to zabere víc času. Skladování: Zbytky masa se šťávou uchovávejte v uzavřené nádobě v lednici, vydrží bez problémů tři dny. Při ohřívání přidejte do pekáče nebo hrnce lžíci vody či vývaru, aby se šťáva nepřipálila. Variace s krkovicí: Recept funguje i s vepřovou krkovicí. Ta je sama o sobě tučnější, takže plátky sádla navrch můžete vynechat nebo jich dát méně. Chuť omáčky zůstane v podstatě stejná.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková