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Vepřová pečeně v celku s kapsami plněnými slaninou a česnekem: Vypečená kůrka a šťavnaté maso uvnitř

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Dennívýzva
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Jsou dny, kdy se doma držím lehčích jídel, a pak přijde chvíle, kdy má rodina chuť na poctivou pečínku se vším všudy. Tahle pečená vepřová pečeně je přesně ten případ. Šťavnatá díky slanině schované v kapsách, voňavá po česneku a cibuli a přitom úplně obyčejná na přípravu. Stačí maso dobře ochutit, naplnit a dát mu čas, aby v troubě změklo.
Obrázek k receptu s názvem Občas přijde chuť i na křupavou ale křehkou vepřovou pečeni

Obrázek k receptu s názvem Občas přijde chuť i na křupavou ale křehkou vepřovou pečeni

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Občas přijde chuť i na křupavou ale křehkou vepřovou pečeni
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 02:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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