Vepřová pečeně v celku s kapsami plněnými slaninou a česnekem: Vypečená kůrka a šťavnaté maso uvnitř

Jsou dny, kdy se doma vaří spíš lehčeji. A pak přijde neděle, hladová rodina u stolu a chuť na něco pořádného, co voní z trouby už dobré dvě hodiny. V takovou chvíli u nás často vyhraje vepřová pečeně prošpikovaná slaninou a česnekem, posazená na cibuli. Je sytá, drží šťávu a přitom na ní není nic složitého. Nejvíc se mi osvědčily hlubší kapsy v mase, kam přijde slanina s cibulí. Pečeně se díky tomu nevysuší a uvnitř zůstane měkká.
Stačí maso dobře nasolit, opepřit, poctivě do něj vetřít
mletou papriku a položit ho na cibuli a . Zbytek už zařídí trouba, čas a trochu hlídání. česnek Výpek je pak silný, voňavý a obvykle přiláká do kuchyně i ty, kteří se jinak objeví až ve chvíli, kdy se nese na stůl.
Můj tip zní: Pokud má pečeně nahoře tenkou vrstvu tuku, nechte ji být. Neodřezávat. Zrovna tenhle kousek tuku často rozhodne, jestli bude maso druhý den jen „dobré“, nebo si někdo ještě ukrojí studený plátek jen tak k chlebu. Proč vepřová pečeně potřebuje klid a nižší teplotu
Vepřová pečeně je spíš
libovější maso, takže s ní člověk musí zacházet trochu opatrně. Když se dá do příliš horké trouby bez tuku, cibule nebo aspoň trochy tekutiny, umí se vysušit překvapivě rychle. Osvědčený postup je : nejdřív maso jednoduchý zprudka opéct ze všech stran a potom ho nechat pomaleji dopékat. Povrch chytí barvu, uvnitř se drží víc šťávy. Recept na šťavnatou pečenou vepřovou pečeni se slaninou
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: přibližně 1 hodina 40 minut až 2 hodiny Počet porcí: 5-6 porcí Ingredience pro přípravu 1200 g vepřové pečeně v celku 150 g anglické slaniny nebo jiné prorostlé slaniny na plátky 2 ks větší cibule 5 stroužků česneku 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře 1 lžička mleté sladké papriky 1 lžička drceného kmínu 1 lžíce sádla 150 ml vody nebo vývaru 4-6 ks špejlí podle velikosti masa Postup přípravy šťavnaté vepřové pečeně
1. Troubu nastavte na
150 °C. Maso osušte papírovou utěrkou a podívejte se, jestli na něm nejsou zbytečně silné blány. Pokud je na horní straně tukové krytí, nechte ho tam.
2. Ostrým nožem udělejte do masa několik hlubších
kapes. Pozor, neproříznout skrz. Nejlépe se řežou po delší straně pečeně, aby se hotové maso dalo pěkně krájet na plátky.
3. Maso ze všech stran osolte, opepřete a posypte
mletou paprikou i kmínem. Koření vetřete rukama také do zářezů. Je to obyčejný krok, ale chuťově udělá hodně.
4.
Cibuli nakrájejte na silnější měsíčky, česnek na plátky. Do každé kapsy dejte trochu cibule, jeden až dva plátky slaniny a kousek česneku. Kapsy sepněte špejlemi, aby náplň během pečení neutíkala ven.
5. Zbylou cibuli rozprostřete na dno pekáče, přidejte zbytek česneku a navrch dejte kousek
sádla. Na tuhle vrstvu položte připravené maso.
6. Na pánvi rozehřejte trochu tuku a pečeni ze všech stran krátce
opečte dozlatova, asi 2 až 3 minuty z každé strany. Maso dostane lepší barvu i chuť. Potom ho vraťte do pekáče na cibuli.
7. Přilijte k masu
150 ml vody nebo vývaru. Opravdu stačí málo. Pečeně se nemá vařit, má se pomalu péct a pustit vlastní šťávu. Pekáč přikryjte a dejte do trouby
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8. Pečte zhruba
90 minut. Pak maso odkryjte, přelijte výpekem a pokud je v pekáči příliš sucho, přidejte pár lžic vody.
9. Bez poklice pečte ještě
20 až 30 minut, aby povrch chytil pěknou barvu. Kdo chce výraznější kůrku, může na posledních 10 minut zvednout teplotu na 170 °C. Jen už je potřeba maso hlídat.
10. Hotovou
vepřovou pečeni vytáhněte z trouby a nechte ji nejméně 10 minut odpočinout. Až potom vyjměte špejle a krájejte na plátky. Podávejte s výpekem, cibulí z pekáče a přílohou podle chuti. Do druhého dne vydrží v lednici a studená je výborná i na chlebu s křenem. Zdroj: Asturio Cantabrio, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Po vytažení z trouby nechte pečeni 10 minut odpočinout Rady k pečení vepřové pečeně a pár drobností, které pomohou Když se výpek při pečení příliš odpařuje, dolévejte vždy jen pár lžic horké vody, ne studené. Na krájení vezměte delší ostrý nůž. Plátky budou čistší a náplň zůstane spíš uvnitř masa. K pečeni se hodí vařené brambory, šťouchané brambory i rýže. U nás doma ale někdy vyhraje úplně obyčejný chléb a kyselá okurka. Zbylé maso po vychladnutí nakrájejte na tenké plátky a uložte do krabičky s trochou výpeku. Druhý den ho můžete jen lehce prohřát, případně dát studené na chleba s hořčicí a křenem. Někdy se na ty zbytky doma čeká skoro stejně netrpělivě jako na první oběd.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková