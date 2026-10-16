Vepřová pečeně s křupavou kůrkou: Prostřete velký stůl, pozvěte celou rodinu a sledujte, jak se olizují až za ušima

Nedělní oběd jsem dřív dost podceňovala. mi zněla jako něco, co patří k babičce, obřímu pekáči a půlce dne u trouby. Pak ale přišla jedna deštivá neděle, doma bylo nezvykle klidno, a já ji Vepřová pečeně konečně udělala. Od té doby se u nás tahle sestava zabydlela. Maso provoní byt ještě dřív, než člověk prostře, si vaří v hrnci tak nějak po svém a zelí vedle pomalu měkne. špekový knedlík
Na tomhle receptu mám ráda hlavně to, že jednotlivé části nejsou jen poskládané vedle sebe.
Šťáva z pečeně si rozumí s knedlíkem, zelí do toho přidá kyselost a talíř najednou dává smysl. U nás se porce ztrácejí rychleji, než stihnu dolít vodu do sklenic. Důležité je pomalé pečení přikrytého masa. Teprve na konci se pekáč odkryje, aby maso chytilo barvu a výpek se trochu zatáhl. přitom není jen příloha „aby se neřeklo“. Healthline uvádí, že fermentované zelí obsahuje probiotika prospěšná pro střevní mikrobiom, k tomu vitamín C a vlákninu. Takže ano, i takový poctivý oběd má svoji Kysané zelí výživovou logiku.
Můj tip zní: Nedávejte maso do pekáče rovnou z lednice. Nechte ho aspoň 30 minut ležet při pokojové teplotě, teplo se pak při pečení dostane dovnitř rovnoměrněji. Ledový kus se na povrchu rychle zatáhne, ale střed může zůstat zbytečně tuhý. A po upečení ho nechte ještě 10 minut odpočinout pod alobalem. Šťáva se v mase usadí a při krájení vám neuteče všechna na prkénko. Recept na šťavnatou pečenou vepřovou pečeni se špekovým knedlíkem a dušeným zelím
Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny 45 minut Ingredience k přípravě
Pečeně: 1 až 1,2 kg vepřové pečeně nebo krkovice 2 větší cibule 5 stroužků česneku 1 lžíce sádla 1 lžička kmínu 1 lžička soli ½ lžičky pepře 200 ml vody nebo světlého vývaru
Špekový knedlík: 500 g brambor (varný typ B) 250 g hrubé mouky 1 vejce 100 g uzeného špeku nebo slaniny 1 menší cibule ½ lžičky soli
Dušené zelí: 500 až 700 g kysaného zelí (nebo 1 velká sklenice) 1 cibule 1 lžíce sádla 1 lžíce cukru 1 až 2 lžíce hladké mouky kmín, sůl podle chuti trocha octa (volitelně) Postup přípravy vepřové pečeně se špekovým knedlíkem a domácím dušeným zelím
1. Maso vyndejte z lednice alespoň 30 minut předem. Pak ho ze všech stran osolte, opepřete a potřete prolisovaným
česnekem. Nakonec ho rovnoměrně posypte kmínem. Není tam jen pro vůni, i když ta se ozve hned. Při pečení pustí svoje éterické oleje a dostane se do masa i do výpeku. Troubu nastavte na 170 stupňů.
2. Do pekáče dejte
nakrájenou cibuli a přidejte sádlo. Cibule vytvoří pod masem jednoduchý základ, takže neleží přímo na dně, a během pečení se rozpadne do šťávy. Ta pak dostane lehce nasládlou chuť. Na cibuli položte maso a přilijte 200 ml vody nebo vývaru. Foto: Cooky.cz, Zlatavá pečená vepřová pečeně s křupavou kůrkou: Nedělní pečeně, která voní celým domem a táhne rodinu ke stolu
3. Pekáč přiklopte, případně ho důkladně zakryjte alobalem, a vložte do trouby. Pečte
přikryté přibližně 1 hodinu 30 minut. Zhruba každou půlhodinu maso přelijte výpekem ze dna. Je to drobnost, ale povrch díky tomu zbytečně neosychá.
4. Po hodině a půl pekáč odkryjte, teplotu zvyšte na
190 stupňů a dopékejte ještě 20 až 30 minut. Maso by mělo zezlátnout, místy až do karamelové barvy. Výpek mezitím ztmavne a zhoustne, přesně tak, aby se později dal nalít na knedlík.
Bramborové knedlíky plněné uzeným masem: Podávejte s křupavou cibulkou a dušeným zelím Teď si připravíme špekovací knedlík
1.
Brambory uvařte ve slupce doměkka. Nechte je vychladnout, oloupejte a nastrouhejte najemno. Do těsta je nedávejte horké, pustily by zbytečně vlhkost a pak byste museli přidávat víc mouky, než je potřeba.
2.
Špek nakrájejte na malé kostičky a společně s najemno nakrájenou cibulkou ho opečte nasucho na pánvi dozlatova. Chvilku počkejte, až trochu zchladne. Potom ho přidejte k nastrouhaným bramborám spolu s moukou, vejcem a solí. Vypracujte těsto, které drží tvar, ale není z něj tuhá koule. Pokud se lepí na ruce víc, než je příjemné, přisypte lžíci mouky. Foto: Cooky.cz, Zlatavá pečená vepřová pečeně s křupavou kůrkou: Nedělní pečeně, která voní celým domem a táhne rodinu ke stolu
3. Z těsta vytvarujte jeden větší knedlík nebo několik menších šišek. Vložte je do osolené vody a vařte
15 až 20 minut, podle velikosti. Jestli je knedlík hotový, poznáte po vpichu dřevěnou špejlí. Když na ní nezůstává syrové těsto, máte hotovo. Dušené zelí
1. Na
sádle nechte zesklovatět, klidně až lehce zezlátnout, nadrobno nakrájenou cibuli. Přidejte kysané zelí, špetku kmínu a trochu vody. Duste na středním plameni 20 až 30 minut. Občas promíchejte, hlavně ode dna, zelí se tam umí nenápadně chytat. Má změknout, ale pořád by si mělo nechat trochu kyselosti.
2. Teď dochuťte podle sebe. Přidejte
cukr a případně i trochu octa, pokud chcete zelí výraznější. Mouku rozmíchejte v malém množství studené vody a zelí zahustěte. Pak ho nechte ještě 8 až 10 minut pobublávat, aby zahuštění nepůsobilo moučně.
3. Hotovou pečeni vytáhněte z trouby a nechte ji
10 minut odpočinout pod alobalem. Krájejte ji na plátky silné zhruba 1,5 centimetru. Šťávu ze dna pekáče můžete přecedit a přelít přes maso, nebo ji postavte na stůl zvlášť v omáčníku. Tipy redakce: Výběr masa: Vepřová pečeně je libovější a na talíři většinou drží hezčí tvar. Krkovice má víc tuku, ten se při pomalém pečení rozpouští do šťávy a maso díky tomu zůstává šťavnatější. Pokud jde přednostně o chuť a ne o úplně ukázkové plátky, krkovice je dobrá volba. Svázání masa provázkem: Když máte kus masa nepravidelný, svažte ho kuchyňským provázkem do pevnějšího válce. Peče se rovnoměrněji a při krájení se tolik nerozpadá do stran. Tahle technika doma funguje jednoduše, bez velké kuchařské ceremonie. Šťáva z pečeně: Pokud je výpek po dopečení příliš řídký, slijte ho do menšího kastrůlku a na silnějším plamenu ho svařte asi na polovinu. Bude tmavší, výraznější a na talíři udělá lepší práci než vodové podlití.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline