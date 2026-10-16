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Vepřová pečeně s křupavou kůrkou: Prostřete velký stůl, pozvěte celou rodinu a sledujte, jak se olizují až za ušima

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Šťavnatá vepřová pečeně s kmínem a česnekem, špekovým knedlíkem a dušeným kysaným zelím. Tohle je nedělní oběd, který u nás doma nikdy nezklame. Recept zvládne i začátečník.
Fotografie k pečené vepřové pečeni

Fotografie k pečené vepřové pečeni

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Nenápadné, ale návykové: Křupavé zelňáky ze zelí a slaniny zvládnete raz dva
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.10.2026 04:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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