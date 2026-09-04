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Vémola změnil přípravu. Před comebackem zamířil k trenérům Attily Végha

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Karlos Vémola před návratem do klece zamířil do bratislavského OFA gymu k Iljovi Škondričovi a slovenské elitě. Před duelem s Fredericem Vosgrönem tak hledá nové sparingpartnery i prostředí.
Vémola změnil přípravu. Před comebackem zamířil k trenérům Attily Végha

Vémola změnil přípravu. Před comebackem zamířil k trenérům Attily Végha

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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