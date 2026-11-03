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Vémola rozebral Kinclovo odmítnutí zápasu a naznačil, že měl z Humburgera obavy. Promotér měl zasáhnout, dodal

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Šest set gramů stačilo, aby padl hlavní zápas večera. Po třech týdnech se ozval Karlos Vémola s historkou o soupeři, který mu kdysi převážil přes tři kila. Co z toho vyvodil o Kinclovi?
Vémola rozebral Kinclovo odmítnutí zápasu a naznačil, že měl z Humburgera obavy. Promotér měl zasáhnout, dodal

Vémola rozebral Kinclovo odmítnutí zápasu a naznačil, že měl z Humburgera obavy. Promotér měl zasáhnout, dodal

Zdroj: OKTAGON
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.11.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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