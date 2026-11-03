Vémola rozebral Kinclovo odmítnutí zápasu a naznačil, že měl z Humburgera obavy. Promotér měl zasáhnout, dodal

Váha ukázala číslo, které se do střední váhy nevešlo, a hlavní zápas byl v tu chvíli mrtvý. Dominik Humburger limit nezvládl ani na druhý pokus, Patrik Kincl odmítl nastoupit a karlovarská aréna přišla o souboj, kvůli kterému se sál plnil. Vypadalo to, že je téma vyčerpané. Pak si k mikrofonu sedl Karlos Vémola, dlouholetá tvář české scény smíšených bojových umění, a vytáhl vlastní starou zkušenost, která celou věc otočila proti Kinclovi. Jeho nejtvrdší výtka se přitom dá ověřit v dokumentu, který visí volně na internetu.
Tři kila, na která Vémola nezapomněl
Vémolovy výroky z jeho podcastu přinesl 3. listopadu 2026 server Káóčko. Zápasník, kterého tentýž server popisuje jako Kinclova úhlavního nepřítele z let sporů i soudní dohry, se postavil za Humburgera. A sáhl po vlastní minulosti: „Matavao mi na Oktagonu převážil přes tři kila. Ani jsem se nezamyslel nad tím, že bych fanoušky o ten zápas ochudil.“
Pointa přišla hned nato. „Nebo že bych po celé přípravě vše zahodil jen proto, že on nenavážil,“ dodal Vémola a Kinclovo rozhodnutí shrnul větou „Okradl sám sebe i fanoušky. Vlastně všechny. A poškodil organizaci.“ Jedním dechem připustil, že Kincl se drží zásad a může je mít zakotvené ve smlouvě. Vinu za celý průšvih přitom hodil na Humburgera, který váhu nezvládl.
Kartu turnaje OKTAGON 41 a veřejné výsledky vážení dohledala redakce MMAmagu, aby zjistila, jak férové to srovnání je. Duel Vémoly s Matavaem byl veden jako catchweight na 92 kg a šlo tedy o předem dohodnutou váhu. V samotném čísle se zdroje rozcházejí: výsledky vážení uvádějí po opravném pokusu 94,9 kg, tedy 2,9 kg nad limitem, server Ruik u prvního pokusu psal o 95,3 kg. Vémolova věta o promotérovi se ale dá prověřit přesněji než jeho paměť.
Kde se vzala hranice jednoho kilogramu
„Za mě tam měl zasáhnout promotér. Měl udělat nějaký rázný krok… Když je to do jednoho kilogramu, je to na promotérech. Zápasník do toho nemá co kecat,“ prohlásil Vémola. Zní to jako popis pravidel. Není.
Ve veřejných profesionálních pravidlech CSMMA, do kterých redakce MMAmagu nahlédla na webu české organizace OKTAGON, pravidla neuvádějí hranici jednoho kilogramu ani právo promotéra zápas nařídit. Uvádějí limit střední váhy, tolerance u netitulových duelů a nulovou toleranci u titulových zápasů a catchweightu. Zbytek je počítání.
|Položka
|Hodnota
|Zdroj
|Limit střední váhy
|83,9 kg
|pravidla CSMMA
|Tolerance, netitulový zápas
|0,5 kg
|pravidla CSMMA
|Povolené maximum
|84,4 kg
|výpočet MMAmagu
|Humburgerův druhý pokus
|85,0 kg
|vážení OKTAGON 95
|Rozdíl nad limitem
|0,6 kg
|výpočet MMAmagu
Promotér Ondřej Novotný navíc iSportu řekl, že zápasník může odmítnout nastoupit vždy, pokud soupeř váhu poruší. Serveru Sport.cz zároveň označil odmítnutí kvůli šesti stům gramům za nestandardní. Jak to mají bojovníci ve smlouvách, veřejné není. Čísla ovšem nevysvětlí nejpikantnější část Vémolova monologu.
Papírově jasný zápas, který se najednou nekonal
ANALÝZA Vémola si dovolil odhad cizí hlavy. „Hambáč pro něj papírově měl být jednoduchý zápas. Spíš mi to ukazuje, že to tak úplně neviděl. Možná z něj měl malinko obavy,“ řekl o Kinclovi. Sám Kincl přitom TN.cz tvrdil pravý opak: že by Humburgera přejel, ale nechce ho porážet v jeho nejhorší formě.
Výroky všech tří aktérů z října a listopadu 2026 porovnala redakce MMAmagu a dohledala i starší epizodu, kterou Vémola jen naznačil. Kincl totiž v roce 2015 prohrál s Albertem Duraevem a jejich titulová odveta v září 2016 padla, protože Duraev nesplnil váhu o šest kilogramů a přišel o pás. Zásada tedy nevznikla u karlovarské váhy.
Tři muži mluví o jedné váze a každý řeší jinou věc. Vémola show, Kincl riziko vlastní kariéry, Novotný ekonomiku turnaje. Spor o šest set gramů je ve skutečnosti spor o to, kdo nese následky cizí nekázně. A Vémolova verze o obavách zůstává tím, čím je: dojmem rivala.
Liberec dostane to, co Varům upadlo
Fanoušci o nic nepřijdou. Turnaj OKTAGON 102 je veden pod názvem Kincl vs. Humburger a jeho oficiální stránku redakce MMAmagu prošla kvůli termínu i promo textu: 30. ledna 2027 od 17:00 v liberecké aréně.
Organizace, která v říjnu mluvila o extrémní finanční škodě, stejnou kauzu pro OKTAGON 102 prodává jako „osobní válku o čest a vyřízení účtů“. Zrušený zápas, zlá krev, rozdělená scéna. Šest set gramů main event shodilo a zároveň mu dalo příběh, jaký by nikdy neměl.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka