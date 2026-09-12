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Vémola reaguje na Lelu. Děti prý nestrádají, 50 tisíc nebyla konečná nabídka

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Veřejný spor Karlose a Lely Vémolových se znovu vyostřil kvůli péči o děti a penězům. Lela mluví o 150 tisících měsíčně, Karlos tvrdí, že děti nestrádají a jeho nabídka byla vyšší než 50 tisíc.
Vémola reaguje na Lelu. Děti prý nestrádají, 50 tisíc nebyla konečná nabídka

Vémola reaguje na Lelu. Děti prý nestrádají, 50 tisíc nebyla konečná nabídka

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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