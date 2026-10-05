Vémola přenechal děti nové partnerce a vyrazil za zábavou. Přitom nedávno tvrdil, že o žádné neví

Páteční večer u Vémolova domu zachytili fotografové eXtra.cz. Lela Ceterová přivezla děti, které s bývalým partnerem sdílí, a odjela. Netrvalo dlouho a u domu zastavila influencerka Monika Naomi, žena, se kterou média Vémolu spojují od léta. Pak se z garáže vynořil luxusní Rolls-Royce a zamířil do centra Prahy. Fotografové ho později zachytili před známým podnikem Kozička. Monika podle všeho zůstala u dětí. Celé by to byla jen další epizoda z bulvárního seriálu. Jenže ještě před měsícem Vémola na přímý dotaz tvrdil, že o žádné nové partnerce neví.
Výrok, který se teď vrací
Začátkem září se redaktorka eXtra.cz zeptala Vémoly na tiskové konferenci G MMA, jestli se po jeho boku objeví Monika Naomi. Odpověď byla krátká: „Já nevím o tom, že mám novou partnerku.“ Otázka zazněla v souvislosti s nástupem dcery Lili do první třídy.
Ve veřejném prostoru se tenhle citát občas zkresluje, jako by Vémola popíral vlastní děti. Nic takového neřekl. Výrok se týká výhradně nálepky „partnerka“. O dětech naopak dlouhodobě mluví jako o svém závazku. Když 1. dubna 2026 na Instagramu oznamoval rozchod s Lelou, napsal, že sice už netvoří pár, ale „pořád jsme rodina“ a budou se snažit být co nejlepšími rodiči.
Rozpor tedy neleží mezi tátou a dětmi. Leží mezi slovy a fotkami. Vémola Moniku veřejně neoznačil za partnerku, a přesto ji podle fotoreportáže pustil do role, kterou člověk obvykle nesvěřuje náhodné známé: zůstat večer v domě s jeho dětmi.
Od rozchodu ke klíčům od Vémolandu
Časová osa ukazuje, jak rychle se Monika z okraje přesunula do středu Vémolova života:
|Datum
|Co se stalo
|1. 4. 2026
|Vémola oznamuje rozchod s Lelou Ceterovou, fanoušci kvůli datu zprvu spekulují o aprílu
|léto 2026
|Média začínají Vémolu spojovat s Monikou Naomi, mimo jiné kvůli držení za ruce na Iluminate party
|30. 8. 2026
|Vémola, Monika a děti společně v arkádové herně Levels
|2. 9. 2026
|Na tiskové konferenci G MMA: „Já nevím o tom, že mám novou partnerku.“
|13. 9. 2026
|Monika na Oktagonu po boku Vémoly i jeho syna CJ
|26. 9. 2026
|Monika fandí ve Frankfurtu, sedí vedle CJ
|začátek října
|Předání dětí, příjezd Moniky, Vémolův odjezd ke Kozičce
Den po fotoreportáži z Kozičky přišlo eXtra.cz s navazujícím textem. Monika se u domu podle redakce pohybovala tak samozřejmě, jako by měla vlastní klíče od Vémolandu. Je to dojem z fotografií a chování, ne doložený fakt. Ale dojem, který do celé mozaiky zapadá.
Podle nás tu vzniká zajímavá situace. Vémola odmítá slovo, ale skutky mluví jinak. Herna s dětmi, zápasy po boku jeho staršího syna a teď večer v domě, zatímco on je ve městě. Tohle už nevypadá jako doprovod na večírek. Vypadá to jako praktické začlenění do rodinného provozu.
Lela: Věděla jsem o ní dlouho
Lela Ceterová se k Monice vyjádřila koncem srpna. Podle eXtra.cz řekla, že o ní věděla „minimálně víc než rok“ a že se teď soustředí hlavně na děti a práci. Jde o její tvrzení, nikoli o nezávisle ověřený fakt. Pokud by se ale potvrdilo, výrazně by to posunulo začátek celého příběhu před dubnový rozchod.
Napětí mezi bývalými partnery přitom nepramení jen z nové ženy. Podle iDNES.cz má pár tři společné děti, Lili, Rockyho a Arnolda, a vede spor o majetek i peníze. Lela tvrdila, že dohody o platbách na děti nebyly dodržovány pravidelně, načas ani vždy ve sjednané výši. Popsala také odtažení auta, ve kterém zůstaly dětské sedačky a kočárek.
TN.cz pak v září popsalo spor o výživné: Lela měla požadovat 150 tisíc korun měsíčně, Vémola nabízel 50 tisíc. Na Lelinu stranu se veřejně postavila Veronika Kopřivová, bývalá partnerka Jaromíra Jágra. Rodinná záležitost se tak proměnila v debatu, do které se zapojuje celý showbyznys.
Kolik dětí ten páteční večer u Vémoly skutečně bylo, fotoreportáž neuvádí. Mluví obecně o „společných dětech“. Kromě tří potomků s Lelou má Vémola ještě staršího syna CJ z dřívějšího vztahu, ten ale v souvislosti s Kozičkou zmíněn není.
V kleci vítěz, mimo ni terč
Načasování celé epizody má i sportovní rozměr. Jen pár dní předtím, 26. září, se Vémola vrátil do klece na turnaji OKTAGON 94 ve frankfurtském Deutsche Bank Parku. Organizace ho prezentovala jako jednu ze svých legend, která se vrací po ukončení kariéry. Návrat vyšel. Frédérica Vosgröneho porazil technickým knokautem ve druhém kole.
V hledišti přitom seděla Monika, vedle ní Vémolův syn CJ. Sportovní triumf a rodinný chaos se tak odehrávaly doslova ve stejném záběru.
Přímý dopad na kariéru nebo na spolupráci se sponzory zatím doložen není. Žádný partner veřejně necouvl, Oktagon s ním dál počítá. Riziko je zatím čistě reputační. Jenže Vémola si celou kariéru buduje na tom, že se o něm mluví. Tentokrát se o něm mluví hlavně mimo klec.
Ke Kozičce ani k hlídání se zápasník zatím nevyjádřil. Při oznámení rozchodu v dubnu prohlásil, že se k tématu dál vyjadřovat nebude. K rodinným a finančním otázkám se ale přes média a sociální sítě opakovaně vracel.
Vémola Moniku stále nenazývá partnerkou. Dům s dětmi jí ale podle fotografií večer přenechal, zatímco sám seděl v Rolls-Royci cestou do centra.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta