Vémola postupně rozprodává luxusní vozy. Mercedes za 4,5 milionu zůstává bez kupce, nyní nabízí i BMW za dva miliony

Ještě 1. srpna přijel Vémola na vážení před galavečerem Oktagonu na pražskou Štvanici v černém BMW X7. O pár týdnů později se totéž auto objevilo v inzerci Autobazaru Čestice na Sauto za 1 899 999 Kč. Souběžně mu v nabídce stále visí Mercedes-AMG G 63 za 4 499 999 Kč. Zápasník, který loni v lednu rychle prodal Lamborghini Huracán Spyder, tak pokračuje v obměně vozového parku, jenže tentokrát trh nereaguje tak hladce.
Co přesně Vémola nabízí
BMW X7 M50d v provedení Individual se sedmi místy je na papíře solidní rodinné SUV. První registrace září 2020, nájezd 130 000 km, naftový třílitrový šestiválec s výkonem 294 kW a točivým momentem 760 Nm. V popisu inzerátu nechybí ochranná fólie, audiosystém Bowers & Wilkins, osvětlení stropu ani poznámka „nově po servise“. Původ ČR, servisní knížka, STK platná do května 2028.
Vedle něj stojí v nabídce Mercedes-AMG G 63, úplně jiná liga okázalosti. Benzínový 4.0 V8 o výkonu 430 kW, úpravy Brabus, pět míst a cenovka 4 499 999 Kč. Háček? Tachometr ukazuje 262 500 km.
Proč Mercedes stojí a Lamborghini se prodalo za 17 dní
Lamborghini Huracán Spyder se objevilo v inzerci 28. prosince 2025 a 14. ledna 2026 už mělo nového majitele. Kupující tehdy otevřeně přiznal, že ho lákala nejen cena po slevě, ale i příběh a marketingový potenciál auta po známém zápasníkovi. Efekt celebrity zafungoval.
U Mercedesu zatím nezabírá. Podle analýzy iDNES Auto se srovnatelné G 63 stejného ročníku, ale s nájezdem kolem 45 tisíc kilometrů, nabízejí s mediánem 3,65 milionu korun. Vémolův kus má šestinásobný nájezd a cenu o téměř milion vyšší. Třída G se navíc v Česku prodává průměrně 89 dní, takže po zhruba dvou týdnech v nabídce ještě nejde o katastrofu, ale tabulková logika hraje proti němu.
Je BMW za dva miliony výhodná koupě?
Krátká odpověď: ne jako sleva. Na Sauto je mezi šestnácti inzeráty BMW X7 ročníku 2020 Vémolův kus cenově v horním pásmu. Srovnatelná M50d se 75 000 km se nabízí za 1 936 000 korun, jiná s 93 000 km za 1 699 000 korun. Vémolovo auto má skoro dvojnásobný nájezd oproti levnějšímu konkurentovi a přitom stojí víc.
Za vyšší cenu může hrát provedení Individual, sedm míst a český původ. Možná i jméno na technickém průkazu. Jenže právě tady se ukazuje limit „celebrity prémie“: u Lamborghini příběh prodal auto za 17 dní, u šestiletého rodinného SUV s dieselem je to spíš kuriozita než prodejní argument.
Co za tím stojí
Přímé veřejné vysvětlení existuje zatím jen u Mercedesu. Vémola podle iDNES říká, že Géčko početné rodině přestalo stačit a nechce mít zbytečně vysoké prostředky zablokované v autech. Místo něj má zamířit k Mercedesu GLS 450 s optickým paketem Maybach, tedy k praktičtějšímu, ale stále prémiovému vozu.
U BMW samostatný důvod nezazněl. Kontext ale existuje: v rozhovoru pro Odkryto Vémola potvrdil kauci 15 milionů korun v souvislosti s probíhající kauzou. Zda právě to urychluje obměnu garáže, veřejně neřekl. Bezpečně se dá říct jediné: jde spíš o přesun do praktičtějších aut a uvolnění kapitálu než o úplný odchod z luxusního segmentu.
Na co si dát pozor
Kdo by o BMW uvažoval vážně, měl by vědět, že standardní servisní balíček BMW Service Inclusive pokrývá 5 let nebo 100 000 km. Vémolův kus je za oběma hranicemi. Servisní knížka a čerstvý servis v inzerátu zní dobře, ale bez nezávislé kontroly historie a technického stavu jde o koupi s rizikem odpovídajícím velkému prémiovému SUV po šesti letech a 130 tisících kilometrech provozu.
Celebrity garáž se rozprodává kus po kusu. Lamborghini odešlo rychle, Mercedes čeká, BMW právě vstoupilo do hry. Trh ale nerozlišuje, kdo za volantem seděl, rozlišuje nájezd, cenu a stav.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta