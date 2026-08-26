Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Vémola postupně rozprodává luxusní vozy. Mercedes za 4,5 milionu zůstává bez kupce, nyní nabízí i BMW za dva miliony

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Karlos Vémola má na prodej další auto ze své garáže. Po Lamborghini, které se loni prodalo za 17 dní, teď nabízí BMW X7 za necelé dva miliony a stále čeká na kupce Mercedesu G 63.
Vémola postupně rozprodává luxusní vozy. Mercedes za 4,5 milionu zůstává bez kupce, nyní nabízí i BMW za dva miliony

Vémola postupně rozprodává luxusní vozy. Mercedes za 4,5 milionu zůstává bez kupce, nyní nabízí i BMW za dva miliony

Zdroj: Oktagon MMA
Reklama
Další články z SportyŽivě
Manželka trenéra Kováče popsala hodiny před jeho podpisem v Plzni. Rodina včetně dvou synů slavila na dálku
Manželka trenéra Kováče popsala hodiny před jeho podpisem v Plzni. Rodina včetně dvou synů slavila na dálku
Zdeno Chára otevřeně o šatně Bostonu: Žádné vtipy, jen tvrdá práce. V podcastu popsal pravidla kabiny Bruins
Zdeno Chára otevřeně o šatně Bostonu: Žádné vtipy, jen tvrdá práce. V podcastu popsal pravidla kabiny Bruins

Čtyřicet jedna minut o tom, jak se z průměrné šatny buduje vítězná kultura. Zdeno Chára promluvil v...

Jak sportovci jako Vondroušová či Souček přicházejí o desítky milionů z prize money. Vysvětluje jejich daňový poradce
Jak sportovci jako Vondroušová či Souček přicházejí o desítky milionů z prize money. Vysvětluje jejich daňový poradce

Ze sta milionů korun wimbledonské prize money zbude českému tenistovi podle modelového výpočtu zhruba 53...

Ronaldo se v Paříži setkal s prezidentem FIFA Infantinem. Jeho grimasa bezprostředně poté obletěla sociální sítě
Ronaldo se v Paříži setkal s prezidentem FIFA Infantinem. Jeho grimasa bezprostředně poté obletěla sociální sítě

Stačily dvě vteřiny po podání ruky. Ronaldův výraz po odchodu od šéfa FIFA se v noci z neděle na pondělí...

Colorado chce udržet Makara dlouhodobou smlouvou. Její výše by mohla přepsat rekordní kontrakty obránců v NHL
Colorado chce udržet Makara dlouhodobou smlouvou. Její výše by mohla přepsat rekordní kontrakty obránců v NHL

Cale Makar vstupuje do posledního roku současné smlouvy a Colorado má necelé tři týdny na to, aby mu...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.