„Jediné pozitivní na tom bylo jídlo. To bylo dobré“. Po téhle větě se rozhovor na chvíli zasekl. Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 39-9-0 podle Sherdogu, má s vazbou vlastní zkušenost. Nejdřív utrousil „Cože?“ a pak hosta vyzval: „Zopakuj to“. Kajumi to zopakoval a přidal jídelníček, který by obstál v leckteré hospodě u nádraží. Redakce MMAmag k té historce otevřela vnitřní řád litoměřické vazební věznice a zjistila, že rozdíl mezi dvěma vzpomínkami nemusí být v kuchyni, ale v penězích na kontě.
Ve vazbě ho prý potěšila jediná věc
Influencer Adam Kajumi mluvil o jídle v pořadu Karlose Vémoly. Pasáž z rozhovoru citoval 17. listopadu 2026 server Fights.cz, který k textu vložil i záznam. „Nikdo mi to nevěří, obzvlášť ti, co někdy byli v nějaké vazbě. V Litoměřicích to jídlo bylo fakt dobré,“ tvrdí v něm Kajumi. A dodal výčet: „Měl jsem svíčkovou, knedlo vepřo zelo, smažený květák, samé dobré věci.“
Vémola reagoval dvěma slovy: „Ty jsi blázen“.
Kontext obou mužů je přitom cokoli jiného než veselý. Národní centrála proti organizovanému zločinu oznámila, že 27. května 2026 zahájila stíhání čtyř lidí a jedné firmy pro zvlášť závažný zločin obchodování s lidmi; podle Seznam Zpráv byl Kajumi 9. září 2026 po třech měsících propuštěn a je stíhán na svobodě. Vémola čelí obvinění v drogové kauze; ČT24 uvedla, že z vazby byl 19. ledna 2026 propuštěn na kauci. Soud o vině ani v jedné věci nerozhodl a oba obvinění popírají.
A pak přišla Vémolova odpověď, kterou šlo vážit na kilogramy.
Sedm kilovek a jedna denně
„Já jsem se pak naštěstí dostal ke kantýně. Peníze mi vyšly akorát na sedm kilogramů tuňáka, prodávaly se tam kilovky. Za ty peníze, co jsem měl, jsem si jich mohl koupit sedm. Denně jsem jedl kilo tuňáka,“ popsal Vémola v témže rozhovoru.
Sedm balení, sedm dní, žádná svíčková. Jde o jeho vlastní tvrzení o vlastní zkušenosti, nic víc a nic míň. Kde kantýnu využíval, v citované pasáži neuvedl, takže litoměřická pravidla platí pro Kajumiho vzpomínku, ne automaticky pro jeho.
Kolik se za vězeňské peníze vlastně dá nakoupit, ukazuje veřejný dokument a jedno dělení.
Co o menu za mřížemi říká papír z Vězeňské služby
Ve vnitřním řádu pro obviněné vazební věznice Litoměřice, účinném od 21. dubna 2026, redakce MMAmag našla, že se strava vydává do cely ve výdejních tabletech, jídelní lístek dostane obviněný na požádání a reklamovat jídlo může hned při výdeji. Týž řád v článku 13 stanoví limit jednorázového nákupu v prodejně na 1 500 Kč, a to bezhotovostně a na objednávku. Vyhláška č. 109/1994 Sb. k tomu dodává, že strava se poskytuje podle stravní normy v rámci peněžního limitu na osobu a den.
Zajímavější je ale jiná pasáž. Obviněnému, který má v úschově dost peněz, lze na žádost poskytnout stravu ze zaměstnanecké kuchyně, pokud to kapacita vývařovny dovolí. Dvě vzpomínky na vazební stravu se tedy můžou rozcházet docela legálně.
Ze stránky Vězeňské služby o stravování vězněných osob, do které redakce MMAmag nahlédla ke dni 17. listopadu 2026, plyne základní stravní norma 62 Kč na den. Limit jednoho nákupu tak odpovídá zhruba 24 dnů této normy.
|Položka
|Hodnota
|Zdroj
|Základní stravní norma na den
|62 Kč
|Vězeňská služba ČR, VVaÚpVZD Brno
|Limit jednorázového nákupu
|1 500 Kč
|Vnitřní řád VV Litoměřice, čl. 13
|1 500 Kč v dnech základní normy
|24,2 dne
|vlastní výpočet
Dělení srovnává jen dva peněžní limity. Kolik konzerv tuňáka se za to dalo pořídit, z něj nevyplývá; ceník vězeňské prodejny tenhle text nezahrnuje.
Z klece do podcastu
GLOSA Trash talk se v českém MMA přesunul z vážení do studií a změnil surovinu. Dřív se nabízely pěsti, teď se nabízejí historky. A nejcennější měnou je ta, kterou konkurence nemá.
Vězeňská anekdota je v tomhle žánru zlatý důl a zároveň past. Baví se u ní celá scéna, přestože pod ní leží dvě trestní řízení, o kterých zatím nerozhodl žádný soud. Smát se jídelníčku je jedna věc, zaměňovat ho za rozsudek druhá.
Proč se tuňák ve Vémolových historkách vrací
V archivu iSportu redakce MMAmag dohledala rozhovor z 5. dubna 2021, ve kterém Vémola vzpomínal na vězení v Anglii a na to, že u něj kontrola našla 556 konzerv tuňáka. V rozhovoru citovaném 17. listopadu 2026 mluví o sedmi kilových baleních a kilu denně. Stejný motiv, dvě vězeňské historky, mezi nimi pět let.
A v tom je celá pointa. Kajumi si z vazby odnesl svíčkovou, Vémola kilo tuňáka, a papír z Vězeňské služby napovídá, že nejde o spor o pravdu, ale o rozpočet.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka