Vémola otevřeně zhodnotil Spicy Páju a jeho šance v kleci. Podle něj to v sobě prostě nemá

Rozhodčí to zastavil po minutě a devatenácti sekundách prvního kola. Pavel Tóth vystupuje na internetu jako Spicy Pája a tehdy skončil pod údery Ondřeje Rašky. Další zápas mu od té doby do otevřených databází nepřibyl. Oficiální karta nové organizace G MMA ho staví do klece znovu, v Praze a proti soupeři, který vystupuje jako Tady Janko. Mezitím o jeho šancích veřejně promluvil Karlos Vémola, zápasník, pod jehož dohledem se Tóth na debut připravoval. Redakce MMAmag si proto k jeho slovům dohledala, co o Tóthovi říkají zápasové databáze a oficiální karta galavečera.
Vémola si vzal obraz z lesa, ne tréninkový deník
Slovenský server MMA Fanatik 21. října 2026 reprodukoval Vémolovy výroky z rozhovoru, který zveřejnila sama organizace G MMA. Podle tohoto přepisu Vémola tvrdí, že Tóth v sobě nemá ochotu jít do rány a že se taková vlastnost naučit nedá. Místo techniky prý sáhl po obrazu z lesa a popsal přepadení, při kterém by Tóth radši vydal telefon i peněženku, než aby se bránil. O kopech ani o obraně proti sražení k zemi v přepisu není nic.
Organizace z toho udělala přímo upoutávku. Na její úvodní stránce visí u odkazu na rozhovor otázka „Je Spicy Pája v prdeli? Nebo v kleci překvapí“. Nejtvrdší hodnocení o influencerovi tak dodal člověk z jeho vlastního tábora a promotér s ním prodává lístky.
Jenže zrovna Vémola je poslední člověk, který by mohl tvrdit, že Tótha nezná. Na jeho první cestu do klece sám dohlížel.
Chlap, který mu dával do těla, mu najednou nedává šanci
V srpnu 2025 napsal Sport.cz, že Tóth mluvil v podcastu samotného Vémoly o sobě jako o legendě a o „čisté dominanci“ v postoji. Tentýž text uváděl, že Vémola svému svěřenci nevěřil, že porazí profesionála, a přesto si ho vzal pod svá křídla a dával mu do těla v pražském Monster Gymu. Oficiální stránka turnaje OKTAGON 81 popsala jeho roli jinak a mluvila o dohledu nad přípravou. Jeden zdroj tedy píše o svěřenci, druhý o člověku, který dohlížel na přípravu.
Redakce MMAmag položila vedle sebe dobové vyjádření z archivu Sport.cz a aktuální přepis MMA Fanatiku. Posun je zřetelný. Dřív šlo o pochybnost nad výsledkem jednoho zápasu, nově jde o povahu.
Podle slovenského serveru Vémola dodal, že Tóth je na tréninku pořád bitý, že potřebuje sparovat s kluky, které dokáže porazit, a že by si měl vzít i jednodušší zápas.
Minuta a devatenáct sekund, které o Tóthovi řekly víc než hodiny v gymu
Tvrdý údaj existuje jen jeden. Sherdog eviduje u Pavla Tótha jediný záznam: 28. prosince 2025 prohrál na turnaji OKTAGON 81 s Ondřejem Raškou technickým KO po úderech v prvním kole, v čase 1:19, tedy po 79 sekundách. Bilance zní nula výher a jedna porážka.
Databáze se přitom neshodnou v tom, co ten zápas vlastně byl. Sherdog ho vede v profesionální historii, Tapology u stejného výsledku uvádí exhibiční duel, který se do profi bilance nepočítá. Oficiální stránka turnaje před akcí psala, že jde o Tóthův první zápas v MMA, a u Rašky tehdy uváděla 10 vítězství a 6 ukončení.
Ze záznamů, do kterých redakce MMAmag nahlédla na Sherdogu a na stránce turnaje OKTAGON 81, plyne, že od prosince 2025 Tóthovi žádný další soupeř nepřibyl.
Rada vzít si měkčího protivníka zní logicky. Jenže kdo si otevře kartu nové organizace, zjistí, že shánění lehčích zápasů je v Česku svébytný byznys.
Nikdo tady nehledá šampiona, hledá se další kliknutí
KOMENTÁŘ Vémola veřejně snížil šance muže, kterého sám doprovázel do klece. Ve většině sportů by to byla trapná záležitost. Tady je to reklama.
G MMA se na svém webu popisuje jako česká organizace, která spojuje bojové sporty, výrazné osobnosti a zábavu, a slibuje prostor profesionálním zápasníkům i známým tvářím z internetu, sportu a veřejného života. Za projektem stojí společnost G Entertainment Czech s.r.o., jako hlavní promotér je uveden Jakub Jíra. Složení karty mluví za sebe: vedle MMA a K-1 na ní figuruje box, zápas jednoho proti dvěma, souboj v rytířském brnění, polštářová bitva i duel mámy se synem.
Dá se namítnout, že jde o neškodnou show. Jenže podle oficiální karty, kterou redakce MMAmag prošla, je Tóthův duel veden jako MMA, ne jako polštářová bitva. Vémolův výrok tak neříká nejvíc o jednom influencerovi, ale o trhu, který si takové večery objednává.
Do klece ho 31. října nikdo nedotlačí, půjde sám
G MMA 1: Samhain začíná 31. října 2026 v 18:00 v Nové Spirále na pražském Výstavišti. Hlavní zápas večera patří podle oficiální karty Machmudu Muradovovi, který má nastoupit proti šestici Kotlárů. Na stejné kartě jsou i Jiří Kájínek, Jiří Ovčáček, Matouš Kaluba, Jakub Kroka a Flexy Babka.
O Tóthově soupeři toho veřejně moc není. Organizace ho na kartě vede jako Tady Janko, v otevřených databázích Sherdog a Tapology se k němu žádný zápasový profil neobjevuje.
|Zápas
|Formát podle oficiální karty
|Role na večeru
|Muradov proti šesti Kotlárům
|Hlavní zápas večera
|hlavní zápas
|Spicy Pája proti Tady Jankovi
|MMA
|—
|Kroka proti Hnípalovičovi
|MMA
|—
Jediný tvrdý údaj, který o Spicy Pájovi zatím existuje, zůstává minuta a devatenáct sekund z prosince 2025. Číslo, ne dojem. 31. října 2026 se ukáže, jestli k němu přibude druhé, delší.
Zdroje
- G MMA, homepage, stav k 22. 10. 2026 — https://www.gmma.cz/
- G MMA, karta zápasů, stav k 22. 10. 2026 — https://www.gmma.cz/fighters
- G MMA, O nás, stav k 22. 10. 2026 — https://www.gmma.cz/onas
- G MMA, oznámení k turnaji v Nové Spirále — https://www.gmma.cz/news-1/muradov-povede-kartu-prvn%C3%ADho-turnaji
- OKTAGON MMA, oficiální stránka turnaje OKTAGON 81 (28. 12. 2025) — https://oktagonmma.com/cs/events/118/
- Sherdog, profil Pavel Toth — https://www.sherdog.com/fighter/Pavel-Toth-483008
- Tapology, Raška vs. Tóth, OKTAGON 81 — https://www.tapology.com/fightcenter/bouts/1033137-oktagon-81-ondrej-andres-raska-vs-pavel-spicy-paja-toth
- Sport.cz, 12. 8. 2025 — https://www.sport.cz/clanek/bojove-sporty-mma-profesional-si-chce-v-oktagonu-podat-influencera-shodil-celou-mma-komunitu-stve-profesi-veterinare-5271752
- Sport.cz, 13. 11. 2025 — https://www.sport.cz/clanek/bojove-sporty-mma-fanousci-mu-preji-tvrdy-pad-influencer-se-poprve-popere-chysta-obrovske-prekvapeni-5334180
- MMA Fanatik / Aktuality.sk, 21. 10. 2026 — https://sport.aktuality.sk/mma-fanatik/je-spicy-paja-v-prdeli-uz-onedlho-ho-caka-zapas-v-g-mma-a-karlos-vemola-takto-vidi-jeho-sance-na-vitazstvo/
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s oficiálním webem G MMA (karta, sekce O nás, oznámení k turnaji), s profilem Pavla Tótha na Sherdogu, se záznamem zápasu na Tapology, s oficiální stránkou turnaje OKTAGON 81 a s textem Sport.cz z 12. srpna 2025; stav všech stránek je k 22. říjnu 2026. Aktuální Vémolovy výroky stojí výhradně na textu slovenského serveru MMA Fanatik z 21. října 2026, protože video na kanálu G MMA se otevřít nepodařilo, a proto článek neobsahuje doslovné citace ani časové značky. Údaj 79 sekund je převod času 1:19 uvedeného u ukončení zápasu s Ondřejem Raškou. Sherdog a Tapology se liší v klasifikaci tohoto zápasu a text uvádí obě hodnoty; počet zápasů na kartě G MMA článek neuvádí, protože web organizace nabízí dvě různá čísla. Článek nezahrnuje zápasovou minulost Tady Janka, kterou se na Sherdogu ani Tapology dohledat nepodařilo, ani jméno Samuela Bílého, jež se na otevřené oficiální kartě neobjevilo; na akci redakce fyzicky nebude.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková