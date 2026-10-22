Vémola nacenil zápas s Muradovem na milion eur. Prozradil i Machovu cenu a vysvětlil, proč tolik chce

Trénují spolu, chodí spolu na sparing a přesně na tom dosud ztroskotala každá úvaha o jejich vzájemném zápase. Karlos Vémola, 41letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 39-9, a Makhmud Mach Muradov, 36letý uzbecký bojovník s bilancí 30-8-0 a jedním zápasem bez výsledku, jsou roky kamarádi. Teď Vémola poprvé řekl, za kolik by tuhle hranici překročil. Uvedl i to, kolik si podle něj za stejný duel řekl Muradov, a rozdíl mezi oběma čísly je sám o sobě honorář, jaký většina českých bojovníků nikdy neuvidí. Redakce MMAmag k tomu postavila vedle sebe jeho starší vyjádření a oficiální kartu prosincového turnaje.
Za kamaráda si řekl o šest nul
Vémolovy věty o ceně přinesl 21. října 2026 server MMA Shorties, který je připisuje jeho vyjádření pro Expres. „Když to někdo zaplatí, tak půjdu s kýmkoliv,“ řekl podle něj Vémola. A hned doplnil konkrétní sumu: „S Machem jsme si na to dali jasnou cenu. Kdekdo už rozdává miliony, my s Machem na to máme cenu milion euro. To si myslím, že nám Ondra nedá.“
Mach je Muradovova přezdívka. Podle oficiálního profilu OKTAGONu MMA drží pás v polotěžké váze a prozatímní titul ve střední váze do 84 kg. Ondra je Ondřej Novotný, spolumajitel české organizace OKTAGON MMA. Vémola tedy nevyslovil nabídku, ale částku, u které sám předpokládá, že ji promotér nezaplatí. Sebe přitom nacenil výš než svého kamaráda: „Mach říkal, že by to udělal za osm set, já ne, já chci milion euro.“
Milion eur zní v českém MMA skoro abstraktně. Po přepočtu na koruny z toho vyjde i číslo, které ty dva kamarády dělí.
Rozdíl mezi nimi dělá skoro 5 milionů
Obě částky redakce MMAmag přepočítala kurzem České národní banky 24,260 Kč za euro z kurzovního lístku k 21. říjnu 2026. Vémola si tak řekl o zhruba 24,3 milionu Kč (1 000 000 eur), Muradovovi by podle něj stačilo zhruba 19,4 milionu Kč (800 000 eur). Mezera mezi kamarády dělá bezmála 4,9 milionu Kč.
|Požadavek
|V eurech
|V Kč (kurz 24,260)
|Vémolova cena
|1 000 000 eur
|24 260 000 Kč
|Muradovova cena podle Vémoly
|800 000 eur
|19 408 000 Kč
|Rozdíl
|200 000 eur
|4 852 000 Kč
Zajímavé je, odkud se ta čísla vzala. V první půli října totiž zněla úplně jinak.
Dvanáctého října mluvil jinak
Z článku slovenského serveru MMA Fanatik z 12. října 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Vémola tehdy duel s Muradovem odmítal slovy, že „vůbec nepřichází v úvahu“. Argumentoval dlouhým společným tréninkem, přátelstvím a tím, že ne všechny peníze jsou dobré. Server odkazuje na rozhovor pro Forbes Casino, stejnou pasáž přinesl 14. října i server MMA Shorties.
V citaci zveřejněné 21. října už postoj zůstal, jen dostal sazbu. Druhá strana mluvila o penězích dřív: Expres 3. září 2026 citoval Muradova, že pokud by dostali dvacítku, tedy 10 milionů Kč Vémolovi a 10 milionů Kč jemu, boxerský sparing by klidně dali. Od září tak částky v téhle debatě vyskočily na násobek.
Jenže na jubilejní stovku, kam se Vémola hlásí, má Muradov v kalendáři zapsané úplně jiné jméno.
Cenovka, která nemá nikoho přesvědčit
ANALÝZA Na oficiální stránce turnaje OKTAGON 100 redakce MMAmag dohledala, že Muradov nastoupí 29. prosince 2026 v Praze proti Krzysztofu Jotkovi, 37letému polskému bojovníkovi ve střední váze do 84 kg s bilancí 30-6-0. Stejný zápas uvádí u Muradova i databáze Sherdog. Z veřejných materiálů OKTAGONu MMA neplyne, že by byl duel Vémoly s Muradovem oznámen.
Cena, u které ten, kdo ji vyslovil, rovnou dodá, že ji promotér nedá, není nabídka k jednání. Je to způsob, jak odmítnout kamaráda a nevypadat u toho ani jako sentimentální, ani jako opatrný. A zároveň zůstat ve hře o nejsledovanější galavečer roku.
Doložitelné je zatím tohle: Vémola má cenu, Muradov má soupeře a OKTAGON MMA má kartu, na které tenhle zápas není. Milion eur tu nepůsobí jako honorář, ale jako plot mezi dvěma kamarády. Drží, dokud ho někdo nepřeplatí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek