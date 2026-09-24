Vémola je před návratem pod tlakem. Neruda vysvětlil, proč proti Vosgrönemu potřebuje vyhrátPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vémola je před návratem pod tlakem. Neruda vysvětlil, proč proti Vosgrönemu potřebuje vyhrát
Moses Itauma už je zpět v tělocvičně, první profesionální porážku ale podle promotéra Franka Warrena stále...
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Václav Mikulášek po neúspěšné premiéře v boxu bez rukavic schytal kritiku. Místo omluv vzkázal hejtrům, že...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →