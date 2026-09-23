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Vémola chce mít jistotu zápasu ve Frankfurtu. Kvůli dřívějším absencím Vosgröneho požádal OKTAGON o náhradní plán

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Frederic Vosgröne už v minulosti několik zápasů zrušil kvůli zdravotním problémům. Karlos Vémola proto po OKTAGONu chce, aby měl pro Frankfurt připraveného náhradního soupeře.
Vémola chce mít jistotu zápasu ve Frankfurtu. Kvůli dřívějším absencím Vosgröneho požádal OKTAGON o náhradní plán

Vémola chce mít jistotu zápasu ve Frankfurtu. Kvůli dřívějším absencím Vosgröneho požádal OKTAGON o náhradní plán

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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