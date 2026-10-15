Velrybí pád vás spolkne a nepustí. Působivý thriller nabízí cestu zažívacím traktem ke smíření

Spojení psychologického dramatu, spirituálního filmu a body horroru nezní jako příliš funkční kombinace. Snímek Velrybí pád (Whalefall) nicméně ze všech zmíněných poloh dokáže vytvořit působivý celek. Film Briana Duffielda podle románu Daniela Krause pracuje fascinujícím způsobem s tělesností i s motivy traumatu a smíření.
Snímek přitom stojí na kontrastu dvou protichůdných poloh – na jedné straně sleduje ekologické poselství, důležitost rovnováhy životního prostředí a konflikt mezi otcem a synem jako odraz řečené rovnováhy. Na druhou stranu máme odpudivou blízkost podmořských organismů a nebezpečí, které tato blízkost představuje. Přitom jedno neruší druhé, kontrast naopak vykresluje celý komplexní obraz. Nitro vorvaně není místo, kde bychom měli – a chtěli – být, ale je to místo, které má důležitou funkci jak v ekosystému, tak v symbolické rovině vyprávění.
To pocítí doslova na vlastní kůži Jaybird Gardiner (Austin Abrams), který se vrací do rodného přímořského města. Od smrti jeho otce, profesionálního potápěče Mitta (Josh Brolin), uplynul rok a jeho tělo stále zůstává kdesi pod mořskou hladinou. Jay se s ním nerozloučil zrovna v dobrém, nicméně má v úmyslu využít to, co jej tvrdý otec naučil, ponořit se do hloubky a vylovit jeho ostatky. Hned zkraje jej ale spolkne vorvaň, což pro Jaye představuje zcela nový typ životních výzev.
První minuty uvnitř vorvaně jsou pro diváka – i hrdinu – stejně nepříjemné díky tomu, jak kamera pracuje s prostorem. Rychlý střih a detaily znemožňují se plně orientovat a získat kompletní přehled o tom, jak to v nitru obřího savce vypadá. Po získání přehledu to není o moc lepší, Jay se musí popasovat nejen se žvýkacími svaly a trávicími šťávami, ale i s dalšími živočichy, jimž se nepovedlo před vorvaněm uniknout.
Kamera se přitom nijak nestydí před poleptanou kůží, polámanými kostmi, slizem a následky potyčky s krakaticí obrovskou. Pohyb slizem, svalstvem, trávicími kyselinami a jinými živočichy udržuje napětí a stupňuje naléhavost. Zároveň tyto momenty střídá s flashbacky na konflikty s otcem, které sice tlumí fyzickou intenzitu velrybích útrob, zároveň ji ale odráží v psychologické rovině.
Obojí funguje, trávicí trakt vorvaně vytváří intenzivní a nebezpečné prostředí, zatímco dialogy s otcem mají samy o sobě značnou sílu. Fungují přitom hlavně herecké výkony, Abrams si diváka získá jako zoufalý člověk bojující s život ohrožující situací a nepřetržitou fyzickou bolestí, i jako mladík s nejednoznačným vztahem ke svému otci. Brolin je dost expresivní a Abrams je v roli člověka s dominantním otcem trochu utlumený. Jejich herecká souhra v tom má dokonalou dynamiku – Brolin jako hlučný, gestikulující a pohyblivý zdroj konfliktu, Abrams jako jeho odraz, který na něj reaguje obličejovým výrazem. Střídáním obou rovin film zabraňuje tomu, aby se motiv úniku z nitra vorvaně vyčerpal, zároveň mezi nimi vykresluje paralelu a nechává jednu ovlivňovat druhou.
Jay je navíc celkem sympatický protagonista. Postupně ho poznáváme jako člověka, který se snaží uzavřít svou minulost a napravit dávnou chybu, zároveň jako hrdinu, jenž vytrvale bojuje o přežití navzdory beznadějné situaci a stupňujícímu se fyzickému utrpení. Do propojení tělesnosti a rodinného dramatu pak vstupuje ekologická rovina, která je jedním z těžišť konfliktu obou postav a zároveň nástrojem k uchopení přítomného nebezpečí.
Snímek nám verbálně poskytne užitečné vědomosti o životě velryb vznešeným jazykem, zároveň nám je prakticky ukazuje tím nejméně vznešeným způsobem. Tím vytváří obraz přírody, která je komplexní a fascinující, ale je třeba se v ní naučit žít a přežít. Vyprávění pak všechny motivy v posledním aktu propojí do jednoho spirituálního rámce a od mluvení o ekosystému a ukazování jeho nepříjemných poloh pak vytvoří ekosystém z příběhových motivů. Přitom se vyhýbá přílišnému patosu, ačkoli balancuje na jeho hraně. Ve všech rovinách hraje důležitou roli prostředí, jež ovlivňuje vztahy a pro hrdinu představuje jak překážku, tak nástroj, a dokáže být tak fascinující, jako znepokojivé a nebezpečné.
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