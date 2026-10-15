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Velrybí pád vás spolkne a nepustí. Působivý thriller nabízí cestu zažívacím traktem ke smíření

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Spojení psychologického dramatu, spirituálního filmu a body horroru nezní jako příliš funkční kombinace. Snímek Velrybí pád (Whalefall) nicméně ze všech zmíněných poloh dokáže vytvořit působivý celek. Film Briana Duffielda podle románu Daniela Krause pracuje fascinujícím způsobem s tělesností i s motivy traumatu a smíření.
Velrybí pád vás spolkne a nepustí. Působivý thriller nabízí cestu zažívacím traktem ke smíření

Velrybí pád vás spolkne a nepustí. Působivý thriller nabízí cestu zažívacím traktem ke smíření

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 17:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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