Velký zvrat ve StarDance. Ebena a Kostkovou mají nahradit dvě známé tváře, diváci ale nejsou nadšení

Po dvaceti letech se uzavírá jedna z nejvýraznějších kapitol české televizní zábavy. Marek Eben a Tereza Kostková provázejí soutěží StarDance od jejího prvního ročníku v roce 2006, letošní čtrnáctá řada však bude jejich poslední. Přestože se diváci na jejich odchod mohli připravit už od září, sobotní zahájení nové sezony ukázalo, jak silné pouto si moderátorská dvojice s publikem vytvořila. Kostková při připomenutí blížícího se loučení neskrývala dojetí a v sále zazněl dlouhý potlesk. Současně se začalo stále hlasitěji mluvit o tom, kdo jejich místa převezme. A právě výběr možných nástupců vyvolal první výrazné neshody mezi fanoušky.
Do hry vstupují Leoš Mareš a Marta Dancingerová
Podle informací, které se objevily v pondělí 12. října, by se novými moderátory mohli stát Leoš Mareš a herečka Marta Dancingerová. Česká televize již potvrdila, že jednání s oslovenými osobnostmi skončila, konkrétní jména však zatím zveřejnit nechce. Spojení zkušeného moderátora a oblíbené herečky by představovalo výraznou proměnu dosavadní podoby pořadu. Mareš patří dlouhodobě k nejznámějším českým moderátorům a zkušenosti má s živým vysíláním i velkými společenskými akcemi. Dancingerová naopak přichází především z hereckého prostředí a s pravidelným uváděním podobně rozsáhlého televizního pořadu dosud nemá srovnatelnou zkušenost. Oba však spojuje důležitá skutečnost, kterou mohou při případném moderování využít.
Oba mají s taneční soutěží vlastní zkušenosti
Leoš Mareš se ve StarDance představil v roce 2015, kdy tančil s Katarínou Štumpfovou a obsadil páté místo. Do prostředí soutěže se vrátil také během loňského turné, při němž se StarDance poprvé vydala do velkých hal napříč Českou republikou. Marta Dancingerová soutěžila v roce 2024 společně s profesionálním tanečníkem Martinem Prágrem. Dvojice se probojovala až do finále a nakonec skončila druhá za Oskarem Hesem a Kateřinou Bartuněk Hrstkovou. Herečka si tehdy získala přízeň části publika nejen tanečními výkony, ale také přirozeným vystupováním před kamerami. Ještě před několika týdny přitom naznačovala, že by se raději věnovala herectví než moderování. Její případné angažmá by tak bylo překvapením i vzhledem k jejím dřívějším vyjádřením.
Diváci mají k Marešovi výhrady. Vadí jim především jeho styl
Zprávy o možném obsazení vyvolaly na sociálních sítích rozporuplné reakce. Zatímco Dancingerovou řada diskutujících přijímá příznivě, právě Mareš se stal terčem kritiky. Někteří diváci přitom nezpochybňují jeho profesionální schopnosti, ale obávají se, že jeho způsob moderování nebude odpovídat charakteru StarDance. Pořad si za dvě desetiletí vybudoval pověst kultivované rodinné zábavy, jejíž atmosféru výrazně utváří Ebenův pohotový, často nenápadný humor. Mareš je naopak spojován s energičtějším vystupováním, výraznou improvizací a velkými zábavními pořady. V diskusích proto zaznívá, že by se hodil spíše do soutěží typu SuperStar než do tanečního pořadu veřejnoprávní televize. Nejde však o jednotný názor všech fanoušků, protože část komentujících jeho zkušenosti naopak považuje za výhodu.
Marek Eben nastavil mimořádně vysokou laťku
Výhrady vůči Marešovi souvisejí také s tím, jak výjimečné postavení si během let vybudoval Marek Eben. Jeho projev stojí na přesném načasování, jazykové vytříbenosti a schopnosti odlehčit vypjatou situaci bez zbytečného přehánění. Kostková jeho humor vhodně doplňuje a společně vytvořili moderátorskou souhru, na kterou jsou diváci zvyklí od samého začátku soutěže. Jejich spolupráce je navíc pozoruhodná i v mezinárodním srovnání, protože v rámci jednotlivých národních verzí tanečního formátu patří k nejdéle působícím moderátorským dvojicím. Právě dlouhodobá kontinuita představuje pro jejich nástupce nezvyklou výzvu. Noví moderátoři totiž nebudou pouze uvádět taneční vystoupení, ale převezmou pořad, jehož atmosféru diváci po dvě desetiletí spojují s konkrétními osobnostmi.
Česká televize si konečné rozhodnutí zatím nechává pro sebe
Přestože se o Marešovi a Dancingerové mluví jako o pravděpodobných nástupcích, jejich angažmá zatím nelze považovat za oficiálně potvrzené. Česká televize zveřejnění konkrétních jmen odkládá a chce, aby se diváci nyní soustředili především na poslední společnou sezonu současných moderátorů. Ta začala 10. října a její finále je naplánováno na 12. prosince. Eben s Kostkovou se tak s tanečním parketem rozloučí téměř dvacet let po prvním uvedení české verze soutěže. Teprve následující ročník ukáže, zda televizní diváci přijmou změnu moderátorského stylu, nebo zda se jejich současné obavy naplní. V tuto chvíli zůstává jisté pouze to, že StarDance čeká největší personální změna v její dosavadní historii.