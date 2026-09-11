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Velký večerníčkový kvíz: Je čas zavzpomínat na dětství pomocí 10 otázek. Alespoň 7 bodů je povinností

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Vraťte se na chvíli do dětských let a zavzpomínejte na slavné české večerníčky. Poznáte jejich hrdiny, tvůrce i další zajímavosti?
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: se souhlasem České televize, Křemílek a Vochomůrka
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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