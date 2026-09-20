Velký test znalostí o značkách potravin: Kdo získá alespoň 8/10 bodů, ten má při nakupování slušný přehled

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Velký test znalostí o značkách potravin: Kdo získá alespoň 8/10 bodů, ten má při nakupování slušný přehledPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Každý týden hodíte do košíku jogurt, kečup nebo šunku – ale víte, kdo je skutečně vyrobil, odkud pochází a jak dlouho už jsou tyto značky na světě? Tento kvíz prověří, jak dobře znáte firmy a příběhy za oblíbenými produkty.
Fotografie kečupu značky Heinz
Zdroj: Foto: Wendy Harman from Washington DC, USA / Creative Commons / Attribution 2.0, kečup značky Heinz
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