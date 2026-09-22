Velký test všeobecného přehledu: Kdo nepřekročí hranici ani 6 z 10 bodů, měl by se vrátit do školy

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Velký test všeobecného přehledu: Kdo nepřekročí hranici ani 6 z 10 bodů, měl by se vrátit do školyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Všeobecný přehled není jediná konkrétní schopnost. Zahrnuje znalosti z mnoha oblastí: od historie a zeměpisu přes přírodní vědy až po literaturu, umění nebo matematiku.
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Zdroj: Foto: Sladovnik / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, učebna základní školy
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