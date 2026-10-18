Velký test mléka 2026: Porovnali jsme 10 českých produktů a našli ta nejkvalitnější

Jen
málokterá potravina je v českých domácnostech tak běžná jako . Přidáváme si ho do kávy, cereálií, používáme při vaření, pečení nebo ho jednoduše pijeme samotné. mléko Jednotlivá balení se mohou zdát téměř totožná, ale rozdíly mezi čerstvým a trvanlivým mlékem, mezi bio variantou nebo mlékem s vyšším obsahem tuku jsou kolikrát větší, než by se zdálo Jak se mléko vyrábí a je zdravé?
Závěrečnou chuť mléka ovlivňuje nejen obsah tuku, ale také způsob zpracování, čerstvost nebo původ mléka. Vyšší obsah tuku obvykle značí plnější chuť a krémovější konzistenci, zatímco polotučné mléko je zase lehčí. V našem testu jsme proto nehodnotili jen chuť, ale také kvalitu zpracování, poměr ceny a kvality i to, zda vyšší cena skutečně přináší lepší výrobek.
Konzumní mléko pochází nejčastěji z kravských chovů, jak uvádí Wikipedie. Po nadojení je převezeno do mlékárny, kde prochází filtrací, úpravou obsahu tuku a tepelným ošetřením.
Čerstvé mléko je zpravidla pasterované, tedy krátkodobě zahřáté na teplotu kolem 72–85 °C. Tento proces ničí většinu nežádoucích mikroorganismů, ale zachovává čerstvou chuť i většinu živin. Musí se však skladovat v lednici a má kratší trvanlivost.
Trvanlivé mléko (UHT) je na několik sekund zahřáto na přibližně 135–150 °C a následně asepticky zabaleno. Díky tomu vydrží i několik měsíců bez chlazení. Nutriční rozdíly oproti čerstvému mléku jsou malé, část citlivějších vitaminů se ale během UHT ošetření může snížit. Je mléko zdravé?
Podle informací z Healthline je mléko kvalitním zdrojem
plnohodnotných bílkovin, vápníku, fosforu, draslíku a vitaminů B2 a B12. Pravidelný příjem mléčných výrobků může přispívat ke zdraví kostí a zubů a představuje významný zdroj živin zejména pro děti, dospívající i seniory. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test mléka 2026
Na druhou stranu není běžné mléko vhodné pro osoby s alergií na mléčné bílkoviny nebo s intolerancí laktózy. Vyšší obsah tuku u plnotučných variant zároveň znamená vyšší energetickou hodnotu. Pro většinu zdravých lidí však může být mléko součástí vyváženého jídelníčku.
Co jsme hodnotili
Při testování jsme hodnotili především
chuť, vůni, krémovost, konzistenci a celkovou kvalitu zpracování. U čerstvých mlék jsme oceňovali plnější chuť a přirozený mléčný charakter, u trvanlivých pak čistotu chuti a absenci typické „vařené“ příchuti.
Velkou roli hrál také
poměr ceny a kvality, protože rozdíly mezi jednotlivými výrobky byly výrazné. Posuzovali jsme také obsah tuku, původ mléka, typ zpracování a v případě bio variant i přidanou hodnotu ekologické produkce. Recenze produktů
Madeta Jihočeské čerstvé mléko 3,5 % | 1 l – 33,90 Kč
Jedno z nejlepších čerstvých mlék v testu. Má plnou, smetanovou chuť, příjemnou vůni a díky vyššímu obsahu tuku působí velmi krémově. Výborně se hodí jak na přímé pití, tak do kávy nebo při vaření.
Klady: výborná chuť, plnotučné, kvalitní české mléko Zápory: vyšší cena než u trvanlivých variant Trvanlivé Jihočeské mléko 3,5 % (Madeta) | 1 l – 27,90 Kč
Plnotučné UHT mléko s příjemně plnou a lehce smetanovou chutí. Oproti čerstvému mléku má o něco méně svěží charakter, ale díky 3,5 % tuku působí dostatečně krémově.
Klady: plná chuť, 3,5 % tuku, dlouhá trvanlivost Zápory: méně svěží chuť než u čerstvého mléka Albert mléko plnotučné trvanlivé 3,5 % | 1 l – 24,90 Kč
Velmi povedené trvanlivé mléko za příznivou cenu. Přestože jde o UHT variantu, chuť působí poměrně přirozeně a není příliš „převařená“.
Klady: výborný poměr cena/kvalita, plnotučná chuť Zápory: nedosahuje svěžesti čerstvého mléka Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Albert plnotučné trvanlivé mléko Trvanlivé Jihočeské mléko 1,5 % (Madeta) | 1 l – 24,90 Kč
Klasické polotučné UHT mléko vhodné pro každodenní použití. Chuť je neutrální a lehká, výhodou je dlouhá trvanlivost.
Klady: nižší cena, univerzální použití Zápory: méně výrazná chuť Česká chuť čerstvé mléko 1,5 % | 1 l – 24,90 Kč
Příjemně svěží čerstvé pasterované mléko z českých chovů. Nabízí čistou mléčnou chuť a vzhledem k ceně patří mezi nejvýhodnější koupě testu.
Klady: čerstvé mléko za velmi dobrou cenu, český původ Zápory: méně krémové než plnotučné varianty Albert mléko čerstvé plnotučné 3,5 % | 1 l – 27,90 Kč
Velmi dobré čerstvé mléko s plnou chutí a příjemnou krémovostí. Ve své cenové kategorii nabízí výbornou hodnotu.
Klady: dobrá cena, plnotučná chuť Zápory: chuťově lehce zaostává za nejlepšími značkami Olma Naše čerstvé mléko 1,5 % | 1 l – 34,90 Kč
Kvalitní čerstvé mléko z certifikovaných českých farem. Chuť je velmi čistá, svěží a příjemně vyvážená. Vyšší cena je vykoupena stabilní kvalitou.
Klady: kvalitní surovina, certifikace Q CZ Zápory: vyšší cena Kunín čerstvé selské mléko 3,8 % | 1 l – 36,90 Kč
Jedno z nejkrémovějších mlék v testu. Vyšší obsah tuku dodává mléku výraznou plnost, jemnou sladkost a bohatou konzistenci. Je ideální pro milovníky plnotučného mléka nebo do cappuccina.
Klady: velmi plná chuť, vysoký obsah tuku Zápory: vyšší cena Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test mléka 2026 Česká chuť Bio čerstvé mléko 4 % | 1 l – 34,90 Kč
Nejzajímavější mléko testu. Díky nestandardizovanému obsahu tuku nabízí mimořádně plnou chuť a výraznou krémovost. Bio původ představuje další přidanou hodnotu. Vyšší cena je zde dobře odůvodněná.
Klady: bio kvalita, 4 % tuku, výborná chuť Zápory: vyšší cena Bohemilk Opočenské čerstvé mléko 3,5 % | 0,75 l – 45,90 Kč
Chuťově velmi kvalitní čerstvé mléko s příjemnou plností. Největší nevýhodou je však výrazně vyšší cena přepočtená na litr.
Klady: kvalitní chuť, čerstvé mléko Zápory: nejvyšší cena za litr v testu Shrnutí
Mléko patří mezi potraviny, u nichž není vyšší cena vždy zárukou výrazně lepší kvality. Většina českých mlékáren nabízí velmi kvalitní výrobky a rozdíly spočívají především v obsahu tuku, typu zpracování a čerstvosti.
Pokud hledáte co nejlepší chuť, vítězí čerstvá plnotučná mléka, zejména ta s vyšším obsahem tuku nebo v bio kvalitě. Pro každodenní použití ale velmi dobře poslouží i kvalitní trvanlivé mléko, které nabízí výborný poměr ceny a praktičnosti.
Žebříček (od nejlepšího po nejhorší) Bohemilk Opočenské čerstvé mléko 3,5 % (kvalitou velmi dobré, ale cena je vysoká) Madeta Jihočeské čerstvé mléko 3,5 % Česká chuť Bio čerstvé mléko 4 % Kunín čerstvé selské mléko 3,8 % Albert čerstvé plnotučné mléko 3,5 % Olma Naše čerstvé mléko 1,5 % Česká chuť čerstvé mléko 1,5 % Albert trvanlivé plnotučné mléko 3,5 % Trvanlivé Jihočeské mléko Madeta 3,5 % Trvanlivé Jihočeské mléko Madeta 1,5 %
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Healthline, Wikipedie a etiket výrobků