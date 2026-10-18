Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Velký test mléka 2026: Porovnali jsme 10 českých produktů a našli ta nejkvalitnější

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mléko je jednou z nejzákladnějších potravin českých domácností. Otestovali jsme 10 běžně dostupných čerstvých i trvanlivých mlék.
Velký test mléka 2026

Velký test mléka 2026

Zdroj: Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test mléka 2026
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 18.10.2026 03:00

Reklama
Další články z Cooky.cz
Nakládané beraní rohy v octovém láku: Křupavé papričky s plnou chutí, které se skvěle hodí ke klobáskám i pečenému masu
Nakládané beraní rohy v octovém láku: Křupavé papričky s plnou chutí, které se skvěle hodí ke klobáskám i pečenému masu
Nadýchané žloutkové řezy s křupavou krustou a rumovou polevou: Upečte je den dopředu a nebudete litovat
Nadýchané žloutkové řezy s křupavou krustou a rumovou polevou: Upečte je den dopředu a nebudete litovat

Žloutkové řezy jsou jedním z těch moučníků, které u nás doma vytahuji hlavně ve chvíli, kdy chci upéct něco...

Křupavé Stromboli podle italské inspirace: Slané pečivo se salámem a sýrem pro celou rodinu
Křupavé Stromboli podle italské inspirace: Slané pečivo se salámem a sýrem pro celou rodinu

Když jsem tenhle recept dostala od kamarádky, která je původem z Itálie, hned mi bylo jasné, že ho doma...

Játrový sýr s bohatou chutí masa, jater, skořice a zázvoru si můžete udělat sami: Na chlebu chutná výborně třeba s kyselou okurkou
Játrový sýr s bohatou chutí masa, jater, skořice a zázvoru si můžete udělat sami: Na chlebu chutná výborně třeba s kyselou okurkou

V obchodech člověk pořád narazí na játrovou paštiku ve staniolu, ale chuť bývá často úplně jinde, než si ji...

Mrkvový koláč s hruškami, tvarohovou vrstvou a pikantní marmeládou: Recept s postupem krok za krokem
Mrkvový koláč s hruškami, tvarohovou vrstvou a pikantní marmeládou: Recept s postupem krok za krokem

Na tenhle mrkvový třený koláč s hruškami si vzpomenu pokaždé, když potřebuji upéct něco na plech pro víc...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.
Velký test mléka 2026: Porovnali jsme 10 českých produktů a našli ta nejkvalitnější