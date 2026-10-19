Velký test majonéz 2026: Porovnali jsme 7 výrobků a našli opravdu poctivé i naprosté propadáky

je základem Majonéza , bramborových salátů pomazánek i mnoha omáček. Otestovali jsme sedm běžně dostupných výrobků a zaměřili se na jejich složení, množství oleje a vajec, cenu i to, co za své peníze skutečně dostanete. Majonéza není jen olej a vejce
Majonézy se mohou hodně lišit, i když rozdíl mezi jednotlivými výrobky může být na první pohled nenápadný, nicméně ve složení už poměrně výrazný. Základ klasické majonézy je přitom překvapivě
jednoduchý: olej, vaječný žloutek a kyselá složka, nejčastěji ocet nebo citronová šťáva. Přidávají se také sůl, cukr, hořčice a koření.
Konkrétně olej tvoří její hlavní část. U běžných plnotučných majonéz se jeho podíl může pohybovat kolem 70 až 80 procent. Vaječný žloutek přitom neplní pouze chuťovou funkci, ale obsahuje i emulgátory, které pomáhají spojit olej s vodnou částí do stabilní krémové emulze. Jak se majonéza vyrábí?
Majonéza je dle Wikipedie vlastně emulze, tedy směs dvou kapalin, které se za běžných podmínek nespojí, konkrétně oleje a vodné části. Klíčovou úlohu hraje vaječný žloutek. Ten obsahuje lecitin, který pomáhá udržovat drobné kapénky oleje rovnoměrně rozptýlené ve vodné fázi.
Při výrobě se proto olej nepřidává jednoduše najednou. Směs se intenzivně promíchává a olej se postupně rozptýlí do velmi malých kapiček. Jejich velikost a rovnoměrné rozložení stojí za typickou hustou a krémovou konzistencí majonézy. V průmyslové výrobě se k tomu používají vysokorychlostní homogenizační zařízení, která emulzi velmi intenzivně zpracovávají.
Ocet nebo citronová šťáva potom dodávají typickou nakyslou chuť a zároveň ovlivňují stabilitu výsledné emulze. U průmyslových výrobků se podle receptury mohou přidávat také zahušťovadla a stabilizátory, které pomáhají udržet požadovanou strukturu. Je majonéza zdravá?
Majonéza není potravina, kterou bychom si měli spojovat s velkým množstvím vitamínů nebo minerálů. Je především
energeticky vydatným zdrojem tuku. Healthline uvádí u běžné majonézy přibližně 90 kcal a 10 gramů tuku na jednu polévkovou lžíci.
To ale automaticky neznamená, že je majonéza „
nezdravá“. Hodně záleží na celkovém jídelníčku, množství a použitém oleji. Řepkový olej například poskytuje nenasycené mastné kyseliny. Problémem je spíš to, že majonézy je snadné sníst poměrně hodně a její kalorická hodnota rychle narůstá.
Healthline zároveň
upozorňuje, že při výběru majonézy má smysl sledovat typ oleje a celkové složení. Jednodušší výrobek s kvalitnějším olejem může být vhodnější než produkt, který sice obsahuje méně tuku, ale nahrazuje jej větším množstvím dalších přísad.
Pozor je potřeba dávat také na vejce.
Klasická majonéza je obsahuje a právě vejce patří mezi významné potravinové alergeny. U domácí majonézy je navíc důležité hygienické zacházení, protože používá syrové žloutky; průmyslové výrobky v našem testu používají pasterované žloutky nebo jsou vyráběny kontrolovaným technologickým postupem. 1. Česká chuť majonéza – 35,90 Kč / 250 ml (143,60 Kč/l)
Jedna z nejpřesvědčivějších majonéz v testu.
Česká chuť používá 70 % řepkového oleje a 7,8 % vaječných žloutků, přičemž vejce pocházejí z volného výběhu. Složení je příjemně krátké: olej, voda, žloutky, hořčice, cukr, ocet a sůl. Nenajdeme zde konzervant, zahušťovadlo ani antioxidant. To je v rámci testu velké plus. Chuťově jde o klasickou plnou, krémovou majonézu s výraznou kyselkavostí octa a jemným hořčičným podtónem. Cena 143,60 Kč/l je přijatelná, zvlášť s ohledem na složení. 2. Agricol Poličanka majonéza – 32,90 Kč / 250 ml (131,60 Kč/l)
Poličanka zaujme především jednoduchostí receptury. Obsahuje řepkový olej, vodu,
3 % vaječného žloutku, ocet, cukr a sůl, a tím výčet ingrediencí prakticky končí. Výrobce navíc uvádí, že je bez konzervantů a stabilizátorů. Její nevýhodou je nižší podíl vajec a zároveň vysoká energetická hodnota 680 kcal na 100 g, což souvisí s 75% obsahem tuku. Z hlediska kvality složení ale působí velmi dobře. Za 32,90 Kč je navíc cenově příznivější než většina konkurentů. Chuťově ji hodnotíme jako lehce kyselejší. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test majonéz 2026 3. Hellmann’s Originál majonéza – 49,90 Kč / 405 ml (123,21 Kč/l)
Hellmann’s Originál má jeden z nejvyšších podílů oleje v testu,
76 % řepkového oleje, a 3 % pasterovaného vaječného žloutku. Základ je tedy klasický a výsledkem je být hutná, výrazně krémová majonéza. Pozitivní je také velké 405ml balení a nejnižší cena za litr mezi testovanými klasickými majonézami. Mínusem je EDTA jako antioxidant a přítomnost aromatu. Na druhou stranu za 123,21 Kč/l jde o velmi slušný poměr ceny a množství. 4. Tesco Majonéza – 34,90 Kč / 380 g (91,84 Kč/kg)
Cenově je Tesco jasným favoritem. Kilogram vychází na pouhých
91,84 Kč, což je nejméně ze všech testovaných výrobků, pokud srovnáváme hmotnost/objem. Složení není vyloženě špatné: řepkový olej, voda, hořčice, 5 % vaječného žloutku, cukr, ocet, sůl a karoteny. Neobsahuje zahušťovadla ani konzervanty. Hlavním mínusem je ovšem velmi vysoká energetická hodnota 736 kcal na 100 g, nejvyšší z celého testu. Pro běžné použití ale nabízí velmi dobrý poměr ceny a množství a chuťově je také velmi příjemná. 5. Albert majonéza – 34,90 Kč / 250 ml (139,60 Kč/l)
Albert nabízí klasickou recepturu se 70 % řepkového oleje a poměrně vysokým podílem vaječných žloutků,
7,8 %. To je stejné množství jako u České chuti. Složení ale obsahuje také regulátor kyselosti kyselinu citronovou a antioxidant kalcium-dinatrium EDTA. Výsledná majonéza tak má stále relativně jednoduchý základ, ale není tak čistá jako vítězná Česká chuť. Cena 139,60 Kč/l je rozumná a energetická hodnota 674 kcal odpovídá klasické tučnější majonéze. Chuťový profil hodnotíme spíše jako jemný. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test majonéz 2026 6. Boneco Majolka – 89,90 Kč / 500 ml (179,80 Kč/l)
Boneco nabízí největší balení v testu, půl litru, ale také jednu z nejkomplikovanějších receptur. Obsahuje řepkový olej, vodu,
4 % vaječného žloutku, modifikovaný kukuřičný škrob, guarovou gumu, xanthan, sorban draselný, kyselinu chlorovodíkovou a další přísady. Zajímavostí je výrazně nižší energetická hodnota, pouze 456 kcal na 100 ml. To je výrazně méně než u klasických majonéz s vyšším podílem oleje. Chuťově se jeví méně výrazná. Pokud hodnotíme především jednoduchost a kvalitu receptury, přidaných technologických látek je zde poměrně hodně. Navíc 179,80 Kč/l není zrovna málo. 7. Spak Majonéza – 72,90 Kč / 500 ml (145,80 Kč/l)
Spak je úplně jiný typ výrobku než klasické plnotučné majonézy. Obsahuje pouze
50 % řepkového oleje a 4,8 % pasterovaných vaječných žloutků. Díky tomu má 486 kcal na 100 g, tedy podstatně méně než většina konkurence. Jenže nižší obsah oleje je vyvážen dalšími ingrediencemi: modifikovaným škrobem, xanthanem, guarovou gumou, konzervantem, kyselinou citronovou, barvivem, antioxidantem a aromatem. Konzistence je velmi hladká a stabilní, chuť není špatná, ale z pohledu jednoduchosti složení jde o jeden z nejsložitějších výrobků v testu.
Krémová domácí majonéza bez oleje, která chutná mnohem lépe než ta z obchodu: Klíčem je obyčejné máslo Která majonéza je nejlepší?
Pokud bychom měli vybírat čistě podle
kvality složení, vítězí Česká chuť. Nabízí vysoký podíl řepkového oleje, 7,8 % vaječných žloutků z volného výběhu a obejde se bez konzervantů, stabilizátorů i antioxidantů. Přitom není cenově nijak extrémní.
Velmi dobře dopadla také
Agricol Poličanka, která má mimořádně krátký seznam ingrediencí a neobsahuje konzervanty ani stabilizátory. Její slabinou je jen nižší podíl vaječného žloutku.
Pokud je hlavním kritériem
cena, jasně vede Tesco. Za necelých 35 korun dostanete 380 gramů majonézy a složení je stále poměrně jednoduché. Hellmann’s zase nabízí nejvyšší podíl oleje a velké balení za velmi dobrou cenu za litr.
Na opačném konci jsou výrobky, které se snaží upravit konzistenci nižším podílem oleje a pomocí škrobů, gum a dalších látek. To samo o sobě neznamená, že jsou nebezpečné – přídatné látky používané v potravinách mají své technologické funkce –, ale pokud hledáme
co nejjednodušší klasickou majonézu, není to ideální cesta. Healthline rovněž doporučuje při výběru sledovat především složení a typ použitého tuku. Konečný žebříček Česká chuť majonéza – nejlepší kombinace jednoduchého složení, vysokého podílu vajec, řepkového oleje a českého původu. Agricol Poličanka – velmi krátké složení, bez konzervantů a stabilizátorů, navíc dobrá cena. Hellmann’s Originál – 76 % řepkového oleje, velké balení a velmi dobrá cena za litr; mínusem jsou aroma a EDTA. Tesco Majonéza – výborná cena a stále relativně jednoduché složení, ale nejvyšší energetická hodnota v testu. Albert majonéza – vysoký podíl oleje i vajec, ovšem s přidanou kyselinou citronovou a EDTA. Boneco Majolka – nižší energetická hodnota, ale podstatně složitější receptura se škrobem, stabilizátory a konzervantem. Spak Majonéza – méně tuku a kalorií, ale také jen 50 % oleje a nejvíce různých technologických přísad.
V tomto testu bychom sáhli po
České chuti. Není nejlevnější ani nejméně kalorická, ale jako klasická majonéza nabízí to, co od ní očekáváme: řepkový olej, pořádný podíl vaječných žloutků, hořčici, ocet a sůl, a nic dalšího, co by bylo potřeba kvůli konzistenci „dohánět“ škrobem nebo stabilizátory. Pokud tedy hledáte majonézu především podle kvality a jednoduchosti složení, právě ta z testu vychází nejlépe.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Healthline a etiket jednotlivých výrobků