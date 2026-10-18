Velký test hořčic 2026: 8 českých produktů prošlo důkladným srovnáním, ale vítěz je jen jeden

patří k nejběžnějším Hořčice dochucovadlům, třeba s takovým pečeným kolenem, to je lahoda. Přesto se mezi jednotlivými výrobky najdou překvapivě velké rozdíly. Podívali jsme se na osm plnotučných i ostřejších variant a porovnali jejich složení, cenu, podíl hořčičných semen i to, co za své peníze skutečně dostanete. Hořčice: malá sklenička, velký rozdíl
Bez hořčice si řada z nás
neumí představit párek, klobásu, nebo sekanou grilované maso. Výborně ale funguje také v marinádách či dresincích. A protože jí obvykle používáme jen malé množství, může svádět k dojmu, že na jejím složení vlastně ani tak moc nezáleží, jenže opak je pravdou.
Základ sice bývá u klasické hořčice poměrně
jednoduchý, a sice voda, hořčičná semena, ocet, sůl a koření, ale jednotlivé značky se liší množstvím semen, použitými přísadami i tím, jak moc recepturu upravují pomocí zahušťovadel, aromat nebo dalších látek. Zajímavé jsou i ceny. Nejlevnější výrobek v testu stojí jen 12,90 Kč za 400 gramů, u nejdražší francouzské speciální hořčice vychází kilogram na více než 200 Kč. Jak se hořčice vyrábí?
Hořčice začíná u semínka. Pro výrobu potravinářské hořčice se nejčastěji používají tři druhy: bílá či žlutá hořčice ( Sinapis alba), hnědá hořčice ( Brassica juncea) a černá hořčice ( Brassica nigra). Druh použitých semen výrazně ovlivňuje výslednou ostrost a charakter výrobku. Obecně platí, že tmavší semena bývají výraznější a pálivější.
Semena se následně mohou používat celá, drcená nebo rozemletá. Smícháním s vodou, octem či jinou tekutinou, solí a kořením
vzniká známá pasta nebo omáčka. U hrubozrnných hořčic zůstávají části semen zachované, takže výsledkem je výrazně hrubší struktura.
V
průmyslové výrobě se tedy nejedná o nijak tajemný proces: základ tvoří právě hořčičné semeno a tekutina, přičemž výslednou chuť, barvu, ostrost a konzistenci ovlivňuje především receptura a způsob zpracování. Jak se hořčice pěstuje?
Hořčice se samozřejmě „nepěstuje“ jako hotová omáčka. Pěstují se rostliny, z jejichž semen se následně hořčice vyrábí. Existuje několik druhů hořčice a jejich pěstování se liší podle konkrétní odrůdy a podmínek. Hořčičná semena jsou drobná, kulatá a mohou mít barvu od žlutobílé až po černou.
Žlutá hořčice dozrává přibližně za 85 až 90 dní, zatímco hnědé a orientální druhy potřebují zhruba 90 až 95 dní. Po dozrání se rostliny sklízejí kvůli semenům, která následně putují do potravinářského zpracování. Hořčice je přitom zemědělsky významnou plodinou v různých částech světa, například v Kanadě, Nepálu, Indii nebo v některých evropských zemích.
Je hořčice zdravá?
Tady má hořčice oproti řadě jiných dochucovadel jednu velkou výhodu: sama o sobě je poměrně nízkokalorická a hlavní surovinou jsou semena rostliny z čeledi brukvovitých. Healthline uvádí, že hořčičná semena obsahují například vlákninu, selen, hořčík a mangan a jsou také zdrojem různých rostlinných látek včetně glukosinolátů.
Na druhou stranu bychom neměli zapomínat na sůl, cukr a případné další přísady. Hořčice se navíc konzumuje v malých porcích, takže ani její potenciálně prospěšné látky není vhodné prezentovat jako významný zdroj živin. U citlivých lidí může větší množství hořčice způsobovat zažívací potíže a samozřejmostí je také skutečnost, že hořčice patří mezi běžné alergeny.
1. Česká chuť hořčice plnotučná – 39,90 Kč / 450 g (88,67 Kč/kg)
Velmi dobře postavená klasická hořčice. Obsahuje
19 % hořčičných semen a výrobce uvádí minimálně 90 % českých surovin. Složení je přitom poměrně krátké: voda, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, lutein a koření. Za zmínku stojí právě lutein jako barvivo, což je oproti čistě tradiční receptuře malý kompromis, ale jinak jde o velmi přesvědčivý výrobek. S 128 kcal na 100 ml nepatří k nejlehčím, cenově je ale stále rozumný. Chuťově jde o klasickou sladkokyselou plnotučnou hořčici s příjemnou hořčičnou štiplavostí. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test hořčic 2026 2. Senf hořčice plnotučná – 22,90 Kč / 400 g (57,25 Kč/kg)
Tohle je jeden z nejlepších poměrů ceny a složení v celém testu. Receptura je opravdu jednoduchá: voda, žluté hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření a kurkuma. Nevidíme zde zahušťovadla, aroma ani konzervanty a zároveň dostáváme klasickou žlutou plnotučnou hořčici. S 110 kcal na 100 ml patří navíc k energeticky umírněnějším výrobkům. Velkým plusem je
cena pouhých 57,25 Kč za kilogram. Škoda jen, že výrobce neuvádí procentuální podíl hořčičného semene, takže se jeho množství hůře porovnává s konkurencí. Chuťově se nám jeví spíše jemnější, s mírnější štiplavostí. 3. Albert hořčice hrubozrnná – 34,90 Kč / 440 g (79,32 Kč/kg)
Tady dostáváme něco trochu jiného než u klasické hladké plnotučné hořčice. Albert používá
žluté i černé hořčičné semeno, což je zajímavé jak z hlediska chuti, tak struktury. Hrubozrnná varianta je díky zachovaným částem semen výraznější na skus a nabízí komplexnější charakter než úplně hladké hořčice. Složení je přitom velmi krátké a obejde se bez zahušťovadel, aromat či konzervantů. Cena necelých 80 Kč/kg je vzhledem ke kvalitě přijatelná. Se 127 kcal na 100 ml je energeticky srovnatelná s většinou klasických variant. 4. Händlmaier středně ostrá hořčice – 45,59 Kč / 250 ml (182,36 Kč/l)
Händlmaier patří k dražším výrobkům v testu, ale složení je sympaticky jednoduché: voda, hořčičná semínka, ocet, sůl, cukr a koření. Nejsou zde zahušťovadla ani aromata. Výrobce navíc uvádí 6 g bílkovin na 100 ml a pouze 90 kcal. Už označení „středně ostrá“ napovídá, že nejde o úplně jemnou variantu, na druhou stranu podle nás štiplavost nepřebíjí ostatní chutě. Hlavním mínusem je cena –
182,36 Kč za litr už je výrazně více než u českých konkurentů. Za kvalitní recepturu si zde zkrátka připlácíme. 5. Gustona hořčice plnotučná – 12,90 Kč / 400 g (32,25 Kč/kg)
Pokud bychom hodnotili pouze cenu, Gustona by suverénně vyhrála.
32,25 Kč za kilogram je bezkonkurenčně nejméně z celého testu. Základní receptura je navíc překvapivě jednoduchá: voda, 18 % hořčičného semene, ocet, cukr, sůl a koření. To je velmi slušný poměr ceny a deklarovaného množství semen. Proti nejlepším výrobkům ale zaostává právě podílem hořčičného semene a energetickou hodnotou 126 kcal. Chuťově je velmi příjemná a na běžné domácí použití jde o mimořádně levnou variantu, která nemusí znamenat automaticky špatnou volbu.
Velký test kečupů 2026: Porovnali jsme chuť a složení 10 výrobků z českých obchodů a našli vítěze 6. Hellmann’s žlutá hořčice středně hořká – 52,01 Kč / 250 ml (208,04 Kč/l)
U Hellmann’s potěší poměrně krátké složení a především
16 % hořčičných semen. Základ tvoří voda, semena, vinný či brandy ocet, sůl, cukr a koření. Na druhé straně zde najdeme také aromata a zahušťovadlo gumu guar. Nutričně má 94 kcal na 100 ml, takže jde o poměrně lehkou variantu. Hlavní problém je ovšem cena: 208,04 Kč za litr z ní dělá vůbec nejdražší výrobek v testu. Za tuto částku bychom očekávali o něco čistší recepturu. Vykazuje bohatší chuťový profil, který nemusí každému sednout. 7. Malva hořčice plnotučná – 13,90 Kč / 200 g (69,50 Kč/kg)
Malva je dalším důkazem, že nízká cena nemusí znamenat špatnou recepturu. Za 13,90 Kč dostaneme 200gramové balení a výrobce uvádí, že hořčice je
bez chemické konzervace. Ve složení najdeme vodu, hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření a kurkumu. Z hlediska jednoduchosti tedy působí dobře. Nevýhodou je, že není uvedeno procento hořčičných semen, takže se obtížněji posuzuje jejich skutečné množství. S 100 kcal na 100 ml ale patří mezi nejlehčí výrobky testu. Chuť je klasická, jemnější, s kyselkavým octovým základem a lehce kořeněným dozvukem. Foto: Jan Dalecký / Cooky.cz, Velký test hořčic 2026 8. Snico hořčice francouzská speciální – 36,90 Kč / 180 g (205 Kč/kg)
Snico má jednu velkou výhodu:
86 kcal na 100 ml, což je nejméně ze všech testovaných výrobků. Jenže u hodnocení kvality se musíme dívat dál. Ve složení najdeme izoglukózový sirup, glutaman sodný, disiřičitan draselný a aroma. Výrobek je sice bez lepku a má poměrně zajímavé označení „francouzská speciální“, ale za 36,90 Kč získáme jen 180 gramů. Výsledná cena přes 200 Kč/kg je proto velmi vysoká. Chuť je příjemná, lehce sladší. Pokud ale hledáte jednoduchou klasickou recepturu, existují v testu výrazně lepší možnosti. Která hořčice je nejlepší?
Test ukázal, že u hořčice není potřeba hledat komplikované receptury. Naopak.
Čím jednodušší složení a čím výraznější podíl hořčičných semen, tím lépe. Velmi dobře vycházejí výrobky, které se obejdou bez zahušťovadel, aromat a dalších technologických berliček.
Na prvním místě proto stavíme
Českou chuť. Má 19 % hořčičných semen, vysoký podíl českých surovin a stále rozumnou cenu. Jen těsně za ní končí Senf, který nabízí mimořádně jednoduché složení za výbornou cenu. Třetí příčku získává Albert hrubozrnná, která zaujme kombinací žlutých a černých semen a příjemně jednoduchou recepturou.
Naopak u dražších zahraničních výrobků jsme čekali trochu více. Händlmaier má sice pěkné složení, ale za více než 180 Kč za litr už jde o výrazně dražší volbu. Hellmann’s je ještě dražší a navíc obsahuje gumu guar a aromata. Snico pak doplácí především na množství přidaných látek.
Konečný žebříček Česká chuť hořčice plnotučná – nejlepší kombinace složení, podílu semen, českého původu a ceny. Senf hořčice plnotučná – jednoduchá receptura a skvělá cena, jen chybí údaj o podílu semen. Albert hořčice hrubozrnná – zajímavá kombinace žlutého a černého semene, bez zbytečných přísad. Händlmaier středně ostrá – velmi jednoduché složení a zajímavý chuťový profil, ale vysoká cena. Gustona hořčice plnotučná – fantastická cena a 18 % semen, i přes nižší deklarovaný podíl než u vítězů velmi dobrá koupě. Hellmann’s žlutá hořčice – slušný podíl semen a nízká energetická hodnota, ale vysoká cena a aromata se zahušťovadlem. Malva hořčice plnotučná – levná, jednoduchá a bez chemické konzervace, ale chybí údaj o procentuálním podílu semen. Snico hořčice francouzská speciální – nejnižší energetická hodnota, ale nejméně přesvědčivé složení a velmi vysoká cena.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Wikipedie, Healthline a z etiket jednotlivých produktů