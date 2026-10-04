Velký obchodní řetězec vyzývá zákazníky, aby nejedli plesnivé bonbony. Vrací peníze i bez účtenky

Sobotní odpoledne v prodejně Action. Fronta u pokladny, v košících hračky, svíčky, dekorace. A mezi nimi malé průhledné sáčky s barevnými bonbony ve tvaru smažených vajíček. Osmdesát gramů radosti za pár korun.
Přesně tyhle sáčky teď obchodní řetězec zoufale hledá zpátky. Gummies Cokoc Fried Egg Shaped, želé bonbony, které se v Česku prodávaly od července do září 2026, skrývají neviditelné riziko. Pod lesklým povrchem může růst plíseň. A to ještě měsíce před expirací.
Čísla, která musíte znát
Pokud máte doma sáček s těmito parametry, přestaňte číst a jděte ho najít: číslo produktu 3225164, EAN kód 6972007904589, datum minimální trvanlivosti do 24. 10. 2027. Dovozcem je Herman Kuijper BV z nizozemského Amstelveenu a země původu je Čína.
Plíseň na potravinách s vysokým obsahem vody není jen estetický problém. Je to zdravotní hrozba, kterou nevidíte. Mohou se objevit alergické reakce a dýchací potíže, zvlášť u dětí, které mají imunitní systém teprve ve vývoji.
Nebezpečná iluze bezpečí
Babička by řekla: odkroj to a sněz zbytek. Otec by bonbón opláchl vodou. Matka by ho možná hodila do mikrovlny, „teplo přece zabíjí bakterie“.
Všechno špatně. MUDr. Barbora Macková, MHA, ředitelka Státního zdravotního ústavu, v říjnu 2026 vysvětlila, proč tyto lidové rady selhávají: „Teplo sice dokáže usmrtit samotné mikroskopické houby, ale toxické látky označované jako mykotoxiny teplo nijak neznehodnotí. Viditelný plesnivý povlak na povrchu představuje pouhou špičku ledovce, pod ním se totiž nachází neviditelná síť vláken, která prorůstá hluboko do potraviny.“
U želatinových bonbonů, měkkých, vlhkých, porézních, se mykotoxiny šíří celým objemem. Vidíte skvrnu na jednom bonbonu? Celý sáček je kontaminovaný.
Vrácení bez účtenky: jak to funguje v praxi
Action nabízí bezproblémové vrácení. Žádné účtenky, žádné papírování. Stačí přinést sáček s bonbony do kterékoli z více než 100 prodejen v Česku.
Personál na pokladnách má jasné instrukce: produkt přijmout, peníze vyplatit, žádné otázky. Prioritou je bezpečnost zákazníků před ziskem.
Pokud máte doma tyto bonbony, neváhejte. Nekonzumujte je, ani je neházejte do koše, odneste je zpátky. Děti si zaslouží sladkosti, které je neohrozí.
Zdroje článku: magazin.aktualne.cz, blesk.cz, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková