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Velký návrat Jany Doleželové k bývalému partnerovi: Promluvila o usmíření i budoucnosti jejich vztahu!

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Bývalá královna krásy a doktorka farmacie Jana Doleželová (45) prožívá další důležitou životní kapitolu. Po rozchodu se totiž znovu sblížila s otcem své dcery. Jak jejich návrat vnímala dcera a zda věří, že tentokrát jejich láska vydrží? O svém soukromí promluvila exkluzivně pro magazín Aplausin.cz a její odpovědi ukazují, že dnes ke vztahům přistupuje s velkou pokorou.
Jana Doleželová zvítězila v roce 2004.

Jana Doleželová zvítězila v roce 2004.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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