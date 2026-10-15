Velký návrat Jany Doleželové k bývalému partnerovi: Promluvila o usmíření i budoucnosti jejich vztahu!

Jana doleželová, David Trunda - opět spolu a zaří štěstím Jana doleželová a David Trunda Jana Doleželová s dcerou Jana Doleželová je Miss z roku 2004. Bývalá Miss Jana Doleželová se také věnuje moderování. Česko-Slovenský ples 2025: Jana Doleželová Jana Doleželová s dcerkou. Roste jako z vody. Jana Doleželová s dcerou (2024). Štíhlá figura Janě Doleželové zůstala. (2022) Jana Doleželová - módní přehlídka spodního prádla (2014) Jana Doleželová
Bývalá královna krásy a doktorka farmacie Jana Doleželová (45) prožívá další důležitou životní kapitolu. Po rozchodu se totiž znovu sblížila s otcem své dcery. Jak jejich návrat vnímala dcera a zda věří, že tentokrát jejich láska vydrží? O svém soukromí promluvila exkluzivně pro magazín Aplausin.cz a její odpovědi ukazují, že dnes ke vztahům přistupuje s velkou pokorou. Láska dostala druhou šanci
Někdy musí dva lidé projít odloučením, aby k sobě znovu našli cestu. Své o tom ví také Jana Doleželová, která se po rozchodu opět sblížila se svým bývalým partnerem. Jak ale sama přiznává, nešlo o žádné náhlé rozhodnutí ani romantický zvrat ze dne na den. „Návrat nebyl jednorázovým impulzem, ale byl spíše postupný,“ svěřila se Jana Doleželová exkluzivně pro Aplausin.cz. Důležité přitom je, že dvojice spolu i po rozchodu udržovala korektní vztahy. Jak návrat rodičů vnímala dcera?
Znovunalezení společné cesty se samozřejmě dotklo také jejich dcery. Právě její pohled na celou situaci mohl být pro oba rodiče důležitý. Jak ale Doleželová prozradila, žádné velké překvapení se nekonalo. „S postupným návratem se pojí i to, že dcera jej vnímala jako přirozený, nikoliv jako překvapení,“ vysvětlila. Zdá se tak, že pozvolné sbližování rodičů umožnilo celé rodině přijmout novou životní situaci přirozeně a bez zbytečných dramat. Vydrží jejich láska tentokrát navždy?
Přestože se Jana Doleželová ke svému partnerovi vrátila, velká prohlášení o společné budoucnosti od ní nečekejte. Bývalá miss si dobře uvědomuje, že partnerské vztahy jsou křehké a žádnou jistotu nelze brát jako samozřejmost. „S pokorou a respektem ke křehkosti vztahů nemohu předjímat. Zda nám to vyšlo, si budeme moci říct až na sklonku života,“ odpověděla na otázku, zda věří, že jejich obnovený vztah tentokrát vydrží. Její slova tak naznačují, že místo velkých slibů dává přednost času a vzájemnému respektu. Nejen láska, ale také práce a politika
Jana Doleželová však rozhodně nežije pouze rodinným životem. Vedle soukromí se naplno věnuje také své profesní kariéře a veřejnému působení. Doktorka farmacie podle svých slov obhájila ve volbách pozici zastupitelky a v Říčanech tak bude v zastupitelstvu působit již devátým rokem. Ani po letech v záři reflektorů přitom nezanevřela na svůj původní obor a nadále se věnuje lékárenské profesi. Janu Doleželovou můžete pravidelně vídat také v televizi!
Kromě pracovních povinností a rodinného života si Jana Doleželová nachází čas také na televizní obrazovky. Diváci ji mohou pravidelně sledovat na CNN Prima NEWS, kde každou sobotu večer moderuje pořad Ptejte se doktora. V něm se věnuje zdravotním tématům a propojuje své odborné znalosti s moderátorskými zkušenostmi. Pokud vás tedy zajímají rady a informace ze světa medicíny, můžete se s Janou Doleželovou setkávat každou sobotu večer právě na CNN Prima NEWS. Zdroj: Aplausin.cz