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Velký kvíz pro milovníky piva: Jen opravdoví znalci zodpoví všech 10 otázek bez chyby

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Dennívýzva
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Češi vypijí v průměru 126 litrů piva na osobu ročně – víc než kdokoliv jiný na světě. Ale kolik toho o pivu skutečně víme? Ležák, šnyt, stupně, spodní kvašení – tohle je kvíz, který prověří každého.
Fotografie českého piva

Fotografie českého piva

Zdroj: Foto: Øyvind Holmstad / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, české pivo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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