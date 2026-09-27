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Velký kvíz o českém pivě: 10 otázek může dát zabrat i zkušeným pivařům. 6 bodů je však povinných

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Češi a pivo: to je vztah starý staletí. Ale kolik toho o zlatavém moku skutečně víte? Tento pivní kvíz prověří vaše znalosti od základů vaření piva až po majitele největších českých pivovarů.
Fotografie sklenic piva

Fotografie sklenic piva

Zdroj: Foto: Šarūnas Burdulis from USA / Creative Commons / Attribution 2.0, pivo
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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