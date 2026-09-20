Velké změny v kabině Baníku. Trenér Skuhravý se rozhodl k výměně kapitána

Když 21. července 2026 Baník na předsezonní tiskovce oznámil, že kapitánem bude brankář Martin Jedlička, šlo o součást širšího plánu. Skuhravý tehdy mluvil o změně herní, kondiční i mentální tváře mužstva, o modelu více lídrů; vedle Jedličky jmenoval Filipa Kubalu a Vlasije Siňavského. „Když chci něco změnit, musím to měnit od základů,“ vysvětloval. O necelé dva měsíce později, 19. září na Slovácku, vyběhl Baník na trávník s páskou na paži Michala Frydrycha. Jedlička zůstal v brance, ale céčko už neměl.
Dva měsíce od slov k činům
Časová osa je výmluvná. V červenci Skuhravý osobně, nikoli hlasováním kabiny, určil kapitána a nastavil hierarchii. Jedlička sám tehdy poznamenal, že „je to ale jenom páska“. Jenže právě tahle páska se stala nejviditelnějším měřítkem toho, jak rychle se letní plán začal drolit.
Po osmi odehraných kolech měl Baník na kontě devět bodů a dvanáctou příčku. Tři ligové porážky v řadě. Skóre 6:15. Klub přitom před sezonou veřejně deklaroval minimální ambici horní poloviny tabulky, tedy osmé místo nebo lepší. Realita byla o čtyři příčky jinde.
Proč právě teď, a proč Frydrych
Přímé veřejné vysvětlení, proč pásku dostal právě Frydrych, Skuhravý zatím neposkytl. Nejbližší doložitelný kontext nabízejí výsledky: domácí porážka 1:2 s Pardubicemi 13. září byla třetí prohrou v sérii a zároveň posledním zápasem, v němž Jedlička nesl céčko. Šest dní nato už na Slovácku vedl tým zkušený stoper.
Zajímavý je i emoční rámec týdne mezi oběma zápasy. Den po prohře s Pardubicemi, 14. září, klub oznámil úmrtí legendárního brankáře Luďka Mikloška. Předseda Václav Brabec mluvil o „nenahraditelné ztrátě“. Na Slovácku pak oba týmy uctily Mikloškovu památku minutou ticha a fanoušci přidali skandovaný potlesk. Baník šel do zápasu v atmosféře, kde se mísil smutek s tlakem na výsledek.
Jedlička zůstává jedničkou, zatím
Ztráta pásky neznamenala ztrátu místa v sestavě. Jedlička nastoupil na Slovácku od první minuty a v úvodu dvakrát podržel tým proti střelám Havlíka. Pak sice dvakrát inkasoval, ale Baník díky gólům Frydrycha a střídajícího Šancla uhrál remízu 2:2 a přerušil sérii porážek.
Podle iSportu Skuhravému tentokrát vyšly hlavně změny ze střídačky, paradoxně tedy víc než samotná výměna kapitána. Baník se po remíze posunul na jedenácté místo s deseti body. K osmé příčce ztrácí tři body.
Páska jako symptom, ne diagnóza
Výměna kapitána v devátém kole sezony není důkaz rozvratu kabiny. V otevřených zdrojích není doložen žádný konkrétní konflikt mezi Skuhravým a Jedličkou ani rozkol v šatně. Spíš jde o nejviditelnější signál, že trenér po necelých dvou měsících od startu soutěže sahá po krizovém impulzu do vnitřní hierarchie týmu, který výsledkově zaostává za vlastními ambicemi.
Skuhravý v létě sliboval model více lídrů místo jednoho tradičního šéfa kabiny. Okruh reálných kandidátů na pásku (Frydrych, Jedlička, Kubala, Siňavský) zůstává otevřený. Otázka není, kdo bude příště nosit céčko. Otázka je, jestli Baník začne sbírat body tempem, které odpovídá slibům z července.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl