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Velké změny v kabině Baníku. Trenér Skuhravý se rozhodl k výměně kapitána

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Jedenáctý v tabulce, tři porážky v řadě a kapitánská páska na jiné paži než před dvěma měsíci. Roman Skuhravý sahá k prvnímu viditelnému krizovému impulzu.
Velké změny v kabině Baníku. Trenér Skuhravý se rozhodl k výměně kapitána

Velké změny v kabině Baníku. Trenér Skuhravý se rozhodl k výměně kapitána

Zdroj: FC Baník Ostrava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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