Velké procento na cenovce nemusí znamenat velkou úsporu. U slev rozhoduje předchozích třicet dnů

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Velké procento na cenovce nemusí znamenat velkou úsporu. U slev rozhoduje předchozích třicet dnůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Nápis slibující slevu sám neříká, proti jaké ceně ji obchod počítá. U oznámeného zlevnění výrobku má zásadní význam jeho nejnižší cena v předchozích třiceti dnech. Z ní se má odvíjet i uváděné procento, takže krátké zdražení před akcí nemůže samo vytvořit větší slevu.
Velké procento na cenovce nemusí znamenat velkou úsporu. U slev rozhoduje předchozích třicet dnůZdroj: magnific / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 14.11.2026 13:00
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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