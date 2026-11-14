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Velké procento na cenovce nemusí znamenat velkou úsporu. U slev rozhoduje předchozích třicet dnů

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Nápis slibující slevu sám neříká, proti jaké ceně ji obchod počítá. U oznámeného zlevnění výrobku má zásadní význam jeho nejnižší cena v předchozích třiceti dnech. Z ní se má odvíjet i uváděné procento, takže krátké zdražení před akcí nemůže samo vytvořit větší slevu.
Velké procento na cenovce nemusí znamenat velkou úsporu. U slev rozhoduje předchozích třicet dnů

Velké procento na cenovce nemusí znamenat velkou úsporu. U slev rozhoduje předchozích třicet dnů

Zdroj: magnific / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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