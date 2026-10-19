Velké obchody budou 28. října zavřené. Kde nakoupíte a na které výjimky se zákaz nevztahuje?
Středa 28. října 2026 přinese státní svátek, během kterého si Česká republika připomíná vznik samostatného československého státu. Pro zákazníky to ale znamená také praktickou otázku: kde bude možné nakoupit a které prodejny musí zůstat zavřené? Podle zákona o prodejní době musí mít na tento svátek zavřeno obchody s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních, pokud nespadají mezi zákonné výjimky.
Které obchody musí zavřít?
Omezení se týká zejména velkých supermarketů, hypermarketů a dalších maloobchodních prodejen, které překračují stanovenou prodejní plochu. Nerozhoduje přitom pouze velikost celého nákupního centra, ale prodejní plocha konkrétní provozovny. Pokud se tedy chystáte na velký nákup potravin, oblečení nebo domácích potřeb, je rozumné vyřídit ho nejpozději v úterý 27. října. Ušetříte si cestu k zavřeným dveřím.
Kde se dá nakoupit i ve svátek?
Zákaz se nevztahuje na všechny prodejny. Otevřít mohou například:
- menší obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních včetně,
- lékárny,
- čerpací stanice,
- prodejny ve zdravotnických zařízeních,
- některé prodejny na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích.
Ani u těchto provozoven ale nelze automaticky počítat s běžnou otevírací dobou. Každý obchod se může rozhodnout, že na svátek zavře nebo provoz zkrátí.
A co nákupní centra?
Nákupní centrum nemusí být jako celek nepřístupné. Je však nutné rozlišovat jednotlivé obchody. Velká prodejna může mít zavřeno, zatímco některé menší provozovny mohou otevřít. Před cestou se proto vyplatí zkontrolovat web konkrétního centra i otevírací dobu vybraného obchodu. Podobně je vhodné ověřit provoz výdejních míst internetových obchodů. U objednávky přes internet totiž není samozřejmé, že bude možné zásilku vyzvednout právě ve sváteční den.
Jak to bude s dalšími svátky do konce roku?
Po říjnovém svátku čekají zákazníky další omezení během vánočního období. Na první a druhý svátek vánoční, tedy 25. a 26. prosince, musí mít většina velkých obchodů zavřeno. Na Štědrý den mohou tyto prodejny prodávat pouze do 12 hodin. Naopak 17. listopadu zákon velkým obchodům otevření nezakazuje. Konkrétní provozovna však může mít vlastní sváteční režim.
Proč se otevírací doba řídí zákonem?
Pravidla vycházejí ze zákona č. 223/2016 Sb., který upravuje prodejní dobu během vybraných svátků. Dodržování pravidel kontroluje Česká obchodní inspekce. Nejjednodušší rada?
Pokud plánujete velký nákup, udělejte ho s předstihem. Na 28. října si pak můžete nechat výlet, návštěvu rodiny nebo připomenutí významného dne českých dějin.