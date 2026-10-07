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Velké evropské letiště ruší zhruba 140 letů. V pátek čekají tisíce cestujících komplikace

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Bruselské letiště se v pátek 9. října připravuje na výrazné omezení provozu. Kvůli celostátní odborové akci a nedostatku pracovníků pozemního odbavení má být zrušeno přibližně 140 příletů a odletů. Komplikace se dotknou také společnosti Brussels Airlines, která počítá s omezením přibližně 40 procent svých plánovaných spojů.
Velké evropské letiště ruší zhruba 140 letů. V pátek čekají tisíce cestujících komplikace

Velké evropské letiště ruší zhruba 140 letů. V pátek čekají tisíce cestujících komplikace

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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