Velké evropské letiště ruší zhruba 140 letů. V pátek čekají tisíce cestujících komplikace

Problémy na bruselském letišti souvisejí s páteční celostátní odborovou akcí v Belgii, do níž se má zapojit také část zaměstnanců společnosti Alyzia zajišťující pozemní odbavení letadel. V pátek proto nebude mít firma k dispozici běžný počet pracovníků a přibližně polovina letů, které zajišťuje, by měla fungovat podle původního plánu. U zbývajících spojů se počítá s výrazným omezením a část z nich byla nebo ještě bude zrušena. Podle aktuálních údajů by mělo odpadnout přibližně 140 příletů a odletů. Alyzia na letišti zajišťuje mimo jiné manipulaci se zavazadly, obsluhu letadel na odbavovací ploše, jejich čištění, odmrazování nebo přepravu nákladu a pošty. Omezení jejího provozu proto může ovlivnit celý proces přípravy letadla před dalším odletem.
Výrazný dopad očekává zejména Brussels Airlines, která služby Alyzie na bruselském letišti využívá. Dopravce počítá na pátek zhruba s 30 tisíci cestujícími, přičemž přibližně 40 procent jeho plánovaných letů má být zasaženo. Neznamená to však, že budou automaticky zrušeny všechny spoje v tomto rozsahu, protože část provozu může být upravena jiným způsobem. Cestující s již zrušenými lety mají dostávat nabídku alternativního spojení a stav rezervace si mohou kontrolovat také prostřednictvím internetových služeb aerolinky. Situace se navíc může v průběhu dalších hodin měnit podle počtu zaměstnanců, kteří se do protestu skutečně zapojí. Cestující s pátečním odletem nebo příletem do Bruselu by proto měli stav svého letu zkontrolovat ještě před cestou na letiště.
Ne všechny aerolinky čekají stejné problémy
Rozsah komplikací nebude u všech spojů stejný, protože bruselské letiště využívá více společností zajišťujících pozemní odbavení. U letů, které obsluhuje firma Aviapartner, se podle současného provozního plánu žádné přímé omezení kvůli páteční akci neočekává. Pro cestující je proto rozhodující nejen konkrétní aerolinka, ale také firma, která její lety na letišti odbavuje. Zrušené spoje se navíc mohou v internetovém přehledu letiště objevit až poté, co jejich zrušení zanese do systému příslušný dopravce. Stav letu je proto vhodné ověřovat také přímo u letecké společnosti. Samotné letiště má pokračovat v provozu a nejde o jeho úplné uzavření.
Páteční protest je součástí širší odborové akce v Belgii a komplikace nemusí zůstat pouze u letecké dopravy. Další odborová akce ve veřejných službách je plánována také na pondělí 12. října. Podle současných předpokladů už nemá narušit samotný letecký provoz, problémy se ale očekávají ve veřejné dopravě. To může cestujícím zkomplikovat cestu na letiště nebo z něj, i když jejich let poletí podle plánu. Před pondělní cestou bude proto vhodné kontrolovat také aktuální provoz vlaků a městské či regionální dopravy. Situace kolem páteční akce je výrazně vážnější, protože už nyní vede k rušení desítek leteckých spojů.
Cestující mají právo na vrácení peněz nebo jiný spoj
Při zrušení letu se na cestující vztahují evropská pravidla ochrany pasažérů. Aerolinka jim musí nabídnout možnost vrácení ceny letenky nebo náhradní přepravu do cílové destinace za stanovených podmínek. Samostatnou otázkou je finanční odškodnění, které může podle délky letu dosahovat 250, 400 nebo 600 eur. U stávky pracovníků mimo samotnou leteckou společnost však může dopravce argumentovat mimořádnými okolnostmi, pokud prokáže přímou souvislost mezi protestem a zrušením letu a zároveň doloží, že komplikacím nemohl zabránit přiměřenými opatřeními. Nárok na paušální finanční kompenzaci proto nelze u každého zrušeného pátečního letu automaticky předpokládat. Právo na vrácení peněz nebo přesměrování cesty tím ale nezaniká.
zdroje: BrusselsAirport.be, BrusselsTimes.com, Aviation24.be