Velké a pracné dorty už nedělám – místo nich dělám tyto mini zákusky. S tímto ananasovým krémem chutnají přímo dokonale

Představte si roztomilé,
nebesky nadýchané dortíky, ve kterých se potkává sametová jemnost lehoučkého piškotu s opojnou, svěže sladkou chutí zralého tropického ananasu. Minidortíky s ananasovým krémem jsou ztělesněním elegance a rafinovanosti – na talířku působí jako z výlohy exkluzivní pařížské cukrárny, ale přitom si zachovávají nefalšované kouzlo poctivé domácí kuchyně. Každé sousto nabízí dokonale vyváženou souhru nadýchané šlehačkové vrstvy a svěžího ovocného krému, který pohladí vaše chuťové pohárky a vnese do sychravých dní trochu zářivého tropického slunce.
Použití exotického ananasu v evropském cukrářství má fascinující historii. Když tento král tropického ovoce poprvé dorazil do Evropy na zámořských lodích, platil za absolutní symbol nesmírného bohatství a společenského statusu. V aristokratických salónech 18. a 19. století se dokonce ananas vystavoval jako ozdoba tabulek a kuchaři vymýšleli rafinované krémy a pěny, aby podtrhli jeho unikátní aroma. Samotné minidortíky neboli elegantní osobní dezerty (
petit fours) pak vznikly ve Francii jako odpověď na touhu po esteticky dokonalých porcích, které potěší nejen jazyk, ale především oči každého hosta.
Nesmírnou výhodou tohoto receptu je jeho úžasná flexibilita. Pokud zrovna nemáte ananas, můžete ovocný krém vytvořit z mražených maracují, sladkého manga či šťavnatých broskví, které dodají dezertu nádherný zlatavý odstín. Pro ještě bohatší chuť lze šlehačkový základ obohatit kapkou kvalitního bílého rumu, jemným kokosovým sirupem nebo špetkou strouhané limetkové kůry. Místo drobečků z korpusu pak můžete okraje obalit v pražených plátcích mandlí či strouhaném kokosu a vytvořit tak originální variaci přesně podle svého gusta!
Začněte s přípravou těsta. Vejce vyšlehejte se špetkou soli a cukrem do světlé pěny.
Poznámka: Cukr přidávejte za stálého šlehání a v několika dávkách.
Do směsi vešlehejte olej a nakonec přidejte mouku. Vzniklé těsto pak rozprostřete na plech pokrytý pečicím papírem a uhlaďte ho.
Tip: Mouku před použitím prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky.
Těsto následně pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 25–30 minut. Mezitím připravte krém. Ananas z konzervy nakrájejte na menší kousky a vložte ho do rendlíku.
K ovoci přilijte šťávu z ananasové konzervy a směs rozmixujte tyčovým mixérem dohladka. Do rendlíku následně přidejte vaječné žloutky, vanilkový cukr a kukuřičný škrob.
Směs zahřívejte 2–3 minuty. Poté, co začne bublat, jí vařte 1 minutu a pak ji odstavte z tepla. Vzniklý krém přelijte do mísy, zakryjte ho potravinovou fólií a nechte vychladnout.
Tip: Aby na krému nevznikl škraloup, fólie by se ho měla dotýkat.
Nakonec připravte šlehačku. Kondenzované mléko vyšlehejte s citronovou šťávou. Poté, co se ingredience propojí, do nich vešlehejte smetanu ke šlehání. Pokračujte s kompletací dezertu.
Z upečeného korpusu vykrojte sudý počet koleček o průměru asi 8 cm.
Poznámka: Odřezky korpusu nevyhazujte. Rozmixujte je na jemný prášek, který budete používat k závěrečnému zdobení dezertu.
Polovinu vzniklých koleček pokryjte krémem a připravenou šlehačkou, kterou zakryjte druhou půlkou koleček. Šlehačkou pokryjte také strany všech vzniklých minidortíků a naneste ji i na jejich horní část.
Tip: Plnění a zdobení minidortíků vám usnadní použití cukrářského sáčku s ozdobnou hlavicí. Při kompletaci dezertu se nechte inspirovat snadným postupem, který je možné vidět níže ve videu.
Minidortíky s ananasovým krémem nakonec ozdobte rozmixovaným korpusem a servírujte je dle potřeby. Než pochoutku zkonzumujete, uchovávejte ji v lednici ve vzduchotěsném obalu.
Pokud máte svůj oblíbený recept na dezert či moučník, podělte se s námi o něj v naší FB skupině Dezerty, moučníky, sladké pečení: TOP recepty. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Vydatné jídlo
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato